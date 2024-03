Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Sinner e Musetti bye all’esordio. 6 azzurri al via. Arnaldi potrebbe sfidare Alcaraz al secondo turno

🇺🇸 Masters 1000 Indian Wells – Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Qualifier vs Vukic, Aleksandar

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Zhang, Zhizhen

Bye vs (30) Etcheverry, Tomas Martin

(17) Paul, Tommy vs Bye

Michelsen, Alex vs Munar, Jaume

Qualifier vs (WC) Kypson, Patrick

Bye vs (14) Humbert, Ugo

(9) Ruud, Casper vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Fils, Arthur vs Borges, Nuno

Bye vs (23) Davidovich Fokina, Alejandro

(28) Norrie, Cameron vs Bye

Sonego, Lorenzo vs Kecmanovic, Miomir

Monfils, Gael vs Purcell, Max

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Medvedev, Daniil vs Bye

Cobolli, Flavio vs Carballes Baena, Roberto

Safiullin, Roman vs Evans, Daniel

Bye vs (29) Korda, Sebastian

(21) Mannarino, Adrian vs Bye

Wawrinka, Stan vs Machac, Tomas

Qualifier vs Muller, Alexandre

Bye vs (13) Dimitrov, Grigor

(12) Fritz, Taylor vs Bye

Kotov, Pavel vs Tabilo, Alejandro

(WC) Fognini, Fabio vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (19) Baez, Sebastian

(26) Musetti, Lorenzo vs Bye

van de Zandschulp, Botic vs (PR) Shapovalov, Denis

(PR) Raonic, Milos vs (PR) Nadal, Rafael

Bye vs (7) Rune, Holger

(5) Rublev, Andreyvs ByeMurray, Andyvs QualifierEubanks, Christophervs (WC) Nakashima, BrandonBye vs (32) Lehecka, Jiri

(18) Tiafoe, Frances vs Bye

Lajovic, Dusan vs Ruusuvuori, Emil

Qualifier vs Altmaier, Daniel

Bye vs (11) Tsitsipas, Stefanos

(16) Shelton, Ben vs Bye

(WC) Mensik, Jakub vs Qualifier

Shevchenko, Alexander vs Koepfer, Dominik

Bye vs (22) Cerundolo, Francisco

(25) Struff, Jan-Lennard vs Bye

Coric, Borna vs Ofner, Sebastian

Kokkinakis, Thanasi vs Giron, Marcos

Bye vs (3) Sinner, Jannik

(6) Zverev, Alexander vs Bye

O’Connell, Christopher vs Draper, Jack

Hanfmann, Yannick vs Cachin, Pedro

Bye vs (27) Griekspoor, Tallon

(20) Bublik, Alexander vs Bye

Qualifier vs Thompson, Jordan

Daniel, Taro vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (10) de Minaur, Alex

(15) Khachanov, Karen vs Bye

Qualifier vs Wolf, J.J.

Marozsan, Fabian vs Popyrin, Alexei

Bye vs (24) Jarry, Nicolas

(31) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Van Assche, Luca vs Arnaldi, Matteo

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos