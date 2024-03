Rublev si scusa per i fatti di Dubai, ma invoca modifiche al regolamento

Andrey Rublev afferma di aver capito la lezione dopo i fattacci di Dubai, promettendo impegnarsi a migliorare il suo atteggiamento in campo, ma dopo aver ringraziato il comitato che ha parzialmente accettato il suo ricorso, chiede all’ATP modifiche affinché un tennista non venga più squalificato senza la certezza di come siano andati i fatti. Questo il sunto di un messaggio social pubblicato dal russo, che riportiamo integralmente.

“Voglio ringraziare il comitato di appello per aver approvato la mia richiesta e cambiato la decisione iniziale dell’ATP di squalifica nei miei confronti dalla semifinale di Dubai e di cancellazione dei punti e prize money da me guadagnati la scorsa settimana” si legge nel messaggio di Rublev. “Spero che in futuro l’ATP prenda in considerazione questa regola e apporti cambiamenti, così che un giudice del torneo non possa forzare una squalifica senza avere una chiara evidenza e non lasciando al giocatore la possibilità di una video review. Sebbene sia dispiaciuto di non esser stato in grado di terminare la mia semifinale a Dubai, sono davvero grato per tutto il supporto che ho ricevuto nel corso degli ultimi giorni da tutti voi, ho ricevuto moltissimi messaggi. Grazie, prometto di imparare da tutto quel che è accaduto e cercherò di essere un miglior giocatore e una migliore persona”.

Impegno a migliorare e ringraziamento per il sostegno, ma ancora la convinzione di esser stato squalificato ingiustamente. Forse la tanto discussa pesante frase offensiva in russo – che ha portato alla squalifica per quanto è stato riportato dall’ATP – non c’è stata, ma il comportamento del moscovita è totalmente da stigmatizzare, e non è nemmeno la prima volta che in campo è protagonista di scatti d’ira così pesanti (anche se la maggior parte delle volte, contro se stesso).

Forse questo messaggio sarebbe stato davvero “perfetto” se Andrey, dopo aver ringraziato il comitato dell’appello e i fan, avesse ammesso di essersi scagliato con così tanta veemenza verso il giudice di linea da meritare in ogni caso una sanzione esemplare. La speranza è che lui, e nessun altro collega, si rende protagonista di un’azione simile in futuro.

Marco Mazzoni