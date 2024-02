Maratona al Chile Open: Luciano Darderi supera Bagnis in una battaglia di Tie-Break (Video)

La partita tra Luciano Darderi e Facundo Bagnis al Chile Open 2024 ha offerto uno spettacolo di resistenza e tecnica, culminando in una vittoria per l’italiano dopo tre tie-break intensi. Darderi, beneficiario di una wild card, ha superato il lucky loser argentino con il punteggio di 7-6 (4), 6-7 (6), 7-6 (4) al termine di 3 ore e 20 minuti di confronto serrato, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale del torneo ATP 250 disputato sulla terra rossa di Santiago. Il prossimo avversario dell’italiano sarà un altro argentino, il qualificato Juan Manuel Cerundolo.

Il primo set ha visto un equilibrio pressoché perfetto nei servizi fino al sesto gioco, con Bagnis che riesce a cancellare una palla break nel settimo gioco e a ripetersi in una situazione simile nell’undicesimo, risalendo da uno svantaggio di 0-40 e salvandosi ai vantaggi. Il successivo tie-break ha messo in luce la capacità di Darderi di mantenere la calma sotto pressione, chiudendo il set dopo 63 minuti di gioco.

Il secondo set ha introdotto una variazione con Bagnis che brekka Darderi, il quale però risponde con un controbreak al momento cruciale dell’ottavo gioco, portando il set a un altro tie-break. Nonostante Darderi si sia procurato due match point era avanti per 5 a 2 e poi 6 a 4), è stato Bagnis a prevalere, aggiudicandosi il set e prolungando la partita.

Nel decisivo terzo set, Darderi ha mostrato una buona reattività, salvando una difficile situazione di 15-40 nel secondo gioco e portando il match a un ulteriore tie-break. Nonostante un inizio equilibrato, Darderi ha saputo sfruttare i momenti chiave per assicurarsi la vittoria, nonostante un problema fisico nel finale che ha reso ancora più difficile la sua prestazione.

Le statistiche del match riflettono l’equilibrio sul campo, con Bagnis che ha totalizzato due punti in più rispetto a Darderi (121 a 119) e mostrato una maggiore efficacia con la prima di servizio. Tuttavia, Darderi ha dimostrato una maggiore efficienza con la seconda di servizio e una migliore gestione nei momenti decisivi, convertendo una delle cinque palle break a sua disposizione e cancellandone due su tre concesse all’avversario.

ATP Santiago Facundo Bagnis Facundo Bagnis 6 7 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 7 6 7 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 F. Bagnis 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 F. Bagnis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Bagnis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Bagnis (🇦🇷) vs Darderi (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 298 vs 294

– Aces: 11 vs 13

– Double Faults: 3 vs 1

– First Serve: 74/115 (64%) vs 74/125 (59%)

– 1st Serve Points Won: 56/74 (76%) vs 50/74 (68%)

– 2nd Serve Points Won: 25/41 (61%) vs 35/51 (69%)

– Break Points Saved: 4/5 (80%) vs 2/3 (67%)

– Service Games Played: 18 vs 18

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 24/74 (32%) vs 18/74 (24%)

– 2nd Serve Return Points Won: 16/51 (31%) vs 16/41 (39%)

– Break Points Converted: 1/3 (33%) vs 1/5 (20%)

– Return Games Played: 18 vs 18

POINT STATS:

– Service Points Won: 81/115 (70%) vs 85/125 (68%)

– Return Points Won: 40/125 (32%) vs 34/115 (30%)

– Total Points Won: 121/240 (50%) vs 119/240 (50%)





Marco Rossi