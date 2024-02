Joao Fonseca: La stella nascente del tennis brasiliano al bivio tra Università e Professionismo

Nel panorama mondiale del tennis è emersa una nuova stella. Joao Fonseca, a soli 17 anni, è diventato il centro di tutte le attenzioni dopo la sua spettacolare prestazione al Rio Open 2024, dimostrando di essere molto più di una semplice promessa per il futuro dello sport. Questo giovane brasiliano ha condiviso in un’intervista recente con Uol i suoi sogni e le sue aspirazioni, rivelando una personalità tanto affascinante quanto il suo gioco in campo.

La storia di Fonseca è quella di una passione nata all’età di 4 anni, osservando gli allenamenti di suo fratello maggiore. Nonostante abbia esplorato vari sport, è stato il tennis a catturare definitivamente il suo cuore, in particolare dopo un infortunio giocando a calcio. Questo incidente lo ha portato a dedicarsi completamente al tennis, trasferendosi addirittura due volte in cerca di migliori strutture e opportunità educative che gli permettessero di combinare la sua carriera sportiva con gli studi, optando infine per l’istruzione virtuale con il sistema statunitense.

Fonseca si trova in un punto di svolta, dibattendosi tra la possibilità di posticipare il suo salto al professionismo per frequentare l’università negli Stati Uniti o immergersi completamente nella carriera da professionista. Nonostante le offerte allettanti e il successo precoce, mantiene i piedi per terra, consapevole che il cammino verso il numero 1 del mondo e la conquista di un Grande Slam, in particolare Wimbledon, suo torneo preferito, è lungo e richiede duro lavoro.

Il giovane brasiliano non nasconde la sua ammirazione per figure come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, da cui apprende non solo tecniche sul campo ma anche la forza mentale necessaria per competere al massimo livello. La sua umiltà e determinazione gli hanno guadagnato il rispetto dentro e fuori dal campo, mantenendo una relazione speciale con il suo allenatore di una vita, Guilherme Teixeira, e ricevendo il supporto incondizionato dei suoi genitori.

Fonseca parla anche dell’importanza di mantenere un equilibrio tra vita professionale e personale, godendosi momenti di svago con amici e famiglia, mentre si concentra su come migliorare il suo gioco e la tattica sotto la guida del suo team.

Con un futuro luminoso davanti a sé, Joao Fonseca si prepara a competere nel Santiago de Chile ATP 250, dove senza dubbio continuerà a dimostrare di essere uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale.





Marco Rossi