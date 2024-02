Musetti e Sonego: Una finale combattuta a Doha

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno disputato la finale del doppio all’ATP 250 di Doha, in Qatar, dove si sono confrontati con la coppia numero uno del seeding, composta da Jamie Murray e Michael Venus. Dopo una battaglia di un’ora e quaranta minuti, il duo italiano ha ceduto con il punteggio di 7-6 (0), 2-6, 10-8.

La partita è iniziata con Murray e Venus che hanno preso un rapido vantaggio, vincendo dodici dei primi quindici punti e portandosi subito sul 3-0. Musetti e Sonego, però, hanno evitato il peggio salvando un game critico al quarto gioco e hanno poi riequilibrato il match, riuscendo a pareggiare i conti sul 3-3. Il primo set si è concluso senza ulteriori opportunità di break per entrambe le coppie, ma nel tiebreak Murray e Venus hanno dominato, chiudendo a loro favore per 7-0.

Nel secondo set, gli italiani hanno iniziato con una difesa salda e hanno trovato un break decisivo nel secondo gioco. Musetti e Sonego hanno mantenuto il loro vantaggio e, nonostante un momento critico nel settimo gioco, sono riusciti a vincere il set per 6-2 in 35 minuti.

Il match tiebreak ha visto un inizio difficile per gli italiani, simile al tiebreak del primo set, con Murray e Venus che hanno preso un vantaggio di 6-1. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Musetti e Sonego, che sono riusciti a portarsi fino all’8-9, la coppia anglofona ha sfruttato la quarta opportunità di match point per chiudere la partita sul 10-8.

Le statistiche riflettono l’equilibrio del match, con Murray e Venus che hanno vinto 70 punti contro i 67 di Musetti e Sonego. Le percentuali di prime di servizio, così come i punti vinti sulla prima e sulla seconda di servizio, sono state molto vicine tra le due coppie, dimostrando quanto fosse serrata la competizione. Nonostante la sconfitta, Musetti e Sonego hanno mostrato carattere e tenacia, salvando sei delle sette palle break concesse, a differenza dei loro avversari che ne hanno cancellate solo tre su sei.

ATP Doha Jamie Murray / Michael Venus [1] Jamie Murray / Michael Venus [1] 7 2 10 Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego 6 6 8 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 J. Murray / Venus 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Murray / Venus 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 L. Musetti / Sonego 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Murray / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* df 6-6 → 7-6 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 J. Murray / Venus 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Murray / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi