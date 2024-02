Respiro di sollievo per Alcaraz: Già in campo a Las vegas

Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking ATP, si è infortunato durante il suo incontro di debutto contro il brasiliano Thiago Monteiro nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Dopo soli due game, il talento di Murcia si è fermato, tenendosi la caviglia e scoppiando quasi in lacrime sulla terra rossa brasiliana, un’immagine che ha colpito tifosi e addetti ai lavori.

L’infortunio ha subito sollevato preoccupazioni riguardo la gravità della condizione fisica di Alcaraz, soprattutto considerando l’importanza che il giovane spagnolo ha nel circuito internazionale. Il suo ritiro dal match non solo ha significato la perdita dei 300 punti accumulati con la finale raggiunta nell’edizione precedente del torneo, ma ha anche aperto la possibilità che il nostro Jannik Sinner potesse superarlo in classifica.

Tuttavia, le notizie successive all’evento hanno portato un sospiro di sollievo nell’ambiente tennistico. Gli esami a cui si è sottoposto Alcaraz, compresa una risonanza magnetica alla caviglia effettuata con il supporto del suo medico, il Dottor Lopez Martinez, e dei fisioterapisti Juanjo Moreno e Sergio Kine, hanno diagnosticato una distorsione laterale di secondo grado. Un infortunio certamente spiacevole, ma di gravità contenuta, che dovrebbe tenere Alcaraz lontano dai campi da gioco solo per qualche giorno.

LiveTennis Youtube – Carlos Alcaraz e il momento di difficoltà



Dal suo profilo social, Alcaraz ha voluto rassicurare personalmente i suoi fan e gli appassionati di tennis: “Dopo l’infortunio di ieri, ho immediatamente fatto la risonanza magnetica alla caviglia. L’esito è stato una distorsione laterale di secondo grado. Fortunatamente, con il supporto del mio team, dovrebbe essere questione di pochi giorni”. E con uno spirito già proiettato verso i prossimi impegni ha aggiunto: “Ci vediamo a Las Vegas e Indian Wells!”.

Nonostante il contrattempo, quindi, Alcaraz sembra non voler perdere il focus sui suoi obiettivi stagionali. L’incontro di esibizione previsto a Las Vegas contro il leggendario Rafael Nadal rimane in programma, seguito da due importanti appuntamenti sui campi in cemento degli Stati Uniti: i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Una notizia che, senza dubbio, rassicura i fan del giovane spagnolo.





