Taylor Fritz vince nuovamente a Delray Beach. Le lacrime di Paula Badosa. L’errore dello speaker (Video)

Taylor Fritz riesce a difendere il titolo all’ATP di Delray Beach 2024 nonostante il rinvio della finale a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il tennista, classificato al decimo posto mondiale, si è imposto su Tommy Paul con il punteggio di 6-2, 6-3 in un incontro della durata di 1 ora e 41 minuti. Benché Paul tentasse di recuperare nel secondo set mancando anche diverse palle break, Fritz ha mantenuto un servizio impeccabile per assicurarsi il settimo trofeo della sua carriera, il quinto su campi in cemento.

ATP Delray Beach Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 6 6 Tommy Paul [3] Tommy Paul [3] 2 3 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Cosa sta succedendo a Paula Badosa? Diventa sempre più difficile rispondere a questa domanda, ma è evidente che da tempo non riceviamo buone notizie su di lei. L’ultima è un nuovo ritiro, il secondo in cinque tornei disputati questa stagione. La tennista spagnola ha deciso di abbandonare al primo turno del WTA 1000 di Dubai dopo aver ceduto il primo set alla svizzera Lulu Sun (6-4), attualmente numero #181 nel ranking. Sarà necessario attendere ulteriori informazioni per conoscere le sue condizioni in vista del prossimo tour di marzo.

Paula Badosa, infatti, offre un’immagine dispiaciuta con il suo ritiro dal WTA di Dubai. La giocatrice spagnola rivive il suo incubo, trovandosi costretta ad abbandonare la competizione, una decisione palpabile attraverso le sue lacrime dopo la perdita del primo set e la consapevolezza che il ritiro fosse l’opzione migliore. Questo rappresenta il secondo ritiro anticipato della stagione per lei, un colpo che mina nuovamente le speranze di Badosa di ritornare al suo apice nel breve periodo.

Accade raramente, considerando il numero di partite che vengono disputate ogni stagione, a dire il vero. Un annunciatore che si confonde sull’ordine di entrata dei giocatori? Ebbene sì, è successo questo pomeriggio all’ATP 250 di Doha, prima dell’incontro tra Roberto Bautista e Marton Fucsovics. Mentre il presentatore stava elencando tutti i successi dello spagnolo, incluse le sue tre finali e due titoli, colui che è effettivamente apparso camminando dal tunnel degli spogliatoi è stato il suo avversario, il tennista ungherese. Un momento di estrema imbarazzo in cui lo speaker non ha potuto fare altro che scusarsi, rendendosi conto che la sua narrazione non corrispondeva alla realtà.