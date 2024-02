Jannik, ora riposo, insieme a servizio e tattica

“Ora testa a Indian Wells. La partita si vince con il lavoro in settimana, c’è dietro un 80-90 percento di allenamento dietro a una vittoria. Siamo continui, abbiamo un buon recupero e questo mi rende un giocatore migliore. Con la testa vado sempre verso il miglioramento e questo porta positività. Ora sento più fiducia, i risultati arrivano. Ora cerchiamo di sistemare altri dettagli in vista dei prossimi tornei”. Così ha parlato il nuovo n.3 del mondo Jannik Sinner dopo la splendida vittoria a Rotterdam. Non il miglior Jannik in campo nella finale, messo in seria difficoltà dall’aggressività e profondità dei colpi di De Minaur, ma da campione ha trovato il modo di restare a galla nei momenti difficili e dare la zampata vincente in quelli chiave. Del resto, la differenza tra un Campione ed un ottimo giocatore è sempre nel saper dare il meglio nei punti pesanti, quando lo score “scotta” e ogni 15 può far svoltare l’andamento della partita. In tutta la settimana olandese Sinner non ha giocato il miglior tennis, o solo a sprazzi. Alcuni passaggi contro Van De Zandschulp all’esordio, ottimo il primo set in semifinale contro Griekspoor, poi tanta “garra”, qualche errore di troppo e un rendimento del servizio al di sotto degli standard altissimi raggiunti nelle ultime settimane del 2023 e agli Australian Open. È normale che sia così.

Sinner è un meraviglioso esemplare di umanità, ragazzo fisicamente fragile e tecnicamente incompleto che con lavoro, umiltà, visione e testa di chi vuol assolutamente migliorare ce l’ha fatta, esplodendo il suo talento e diventando un tennista completo e fortissimo. Ha masticato molta polvere, ma è rimasto lì, fermo sul suo sogno perché sogno non voleva che restasse, trasformandolo in obiettivo da raggiungere con metodo e passi piccoli. “A forza di piccoli mattoncini si può costruire l’impossibile” affermò il mitico Ole Kirk Kristiansen, ideatore e fondatore della Lego. Beh, Jannik ha avuto la visione e la pazienza di sistemare tanti mattoncini colorati, e costruire il suo futuro verso l’Olimpo della disciplina. Sinner è nettamente il primo della ATP 2024 Race to Turin, è in una striscia di 12 vittorie consecutive senza sconfitte nel 2024, e 15 se consideriamo anche la Coppa Davis. Tornando ancora un filo indietro, da US Open è in una serie di 32 vittorie su 34 partite, ha perso “solo” contro Shelton a Shanghai (e di un niente…) e da Super Djokovic nella finale delle Finals. Ha vinto il terzo ATP 500 consecutivo dopo quelli di Pechino e di Vienna. I numeri straordinari inanellati nelle ultime settimane e mesi potrebbero continuare con i record storici segnati per un tennista italiano. Jannik non sta scrivendo nuove pagine di storia per un giocatore italiano, sta letteralmente insegnando un nuovo linguaggio sportivo fatto di classe, umanità, dedizione al lavoro. Un esempio di Cultura di sportiva straordinario, che tutti ci auguriamo possa essere modello per i giovani del nostro Paese e non solo, sempre più persi dietro a modelli di vita “discutibili”. Sinner è la dimostrazione che tutto è possibile nella normalità, quando hai la determinazione e pazienza di lavorare su te stesso e con persone competenti per far fruttare il tuo talento.

Instoppabile afferma il sito ATP commentando la vittoria a Rotterdam. Già, adesso questa è la sensazione che il mondo della racchetta ha pensando al tennista più forte del momento, il vero n.1 di questo periodo storico, diciamo dallo scorso autunno. Ma proprio perché Sinner è in questo momento eccezionale, deve necessariamente fermarsi un po’, riposare e continuare a lavorare senza frenesia per affinare altri dettagli nel gioco, riflettendo su come gli ultimi avversari siano riusciti a metterlo in difficoltà.

“Ho detto nei giorni scorsi che non vedevo l’ora di tornare a casa dai miei genitori; dopo Melbourne ancora non sono riuscito a vederli. Partirò questa sera e resterò lì un paio di giorni prima di tornare a Montecarlo per riprendere gli allenamenti in vista di Indian Wells” afferma Jan dopo il successo a Rotterdam. Un necessario bagno in famiglia, strameritato, e poi si torna al lavoro. Se posso sommessamente dagli un consiglio, affronterei con grande calma e attenzione le prossime settimane, per assurdo ponendo obiettivi non così ambiziosi su Indian Wells. Vero che lo scorso anno l’azzurro sbarcò in semifinale nel bel 1000 californiano, quindi i punti da difendere non sono pochi. Ma in questo momento, forte di risultati così importanti, forse è ancor più importante riposare il corpo e affinare la preparazione per mettere fieno in cascina e “ripulire” il fisico da ogni eventuale fastidio, pensando alla stagione su terra battuta, dove nel 2023 non ha fatto quasi niente di buono (eccetto la semifinale a Monte Carlo) e quindi ci sarà ampio spazio per ottenere grandi risultati e salire ancora in classifica. Correre per obiettivi a brevissimo termine non è quasi mai una scelta corretta se ambisci al massimo.

Per Sinner adesso i veri obiettivi a mio avviso sono tre: 1) mantenere questo livello di gioco e affinare i dettagli che ancora non lo soddisfano, abbinato alla salute atletica; 2) gli Slam; 3) il n.1 del Ranking ATP. Stop. Chiaro, ogni torneo è potenzialmente da vincere, ma non vale la pensa rischiare di sottoporre testa e fisico a stress estremi per alzare un altro 500 o anche un 1000. Questa affermazione potrebbe essere considerata un po’ di rottura, forse persino esagerata. Ma ritengo che Jannik ormai sia lì, nel vero Olimpo della disciplina, e deve assolutamente pensare in grande iniziando già ad amministrare risorse mentali e fisiche. Vedi come si è amministrato il migliore, Mr. Djokovic. Vedi cosa è accaduto ad Alcaraz, ha bruciato di un fuoco dirompente, per poi forse consumarsi troppo in fretta e riaccendersi ora è complesso. Jan e Carlos sono persone e tennisti diversi, ma questo maledetto tennis del 2024 consuma terribilmente, va affrontato con la giusta attenzione e cautela.

Cosa deve fare adesso Sinner? Riposare. Testa e fisico, di pari passo. Curare piccoli fastidi se ci sono, prendersi il tempo di assaporare questo status di eccellenza e spingere con moderazione sulle cose che ancora possono essere migliorate, e ce ne sono tante. Su tutto la battuta: nella finale di ieri a Rotterdam non ha servito affatto bene, la prima palla meno continua, e con meno variazioni rispetto agli Australian Open, dove appena calava la percentuale delle botte a tutta passava a colpi più lavorati e molto precisi che ottenevano ugualmente grandi risultati. Ancor più la seconda palla, che un rivale aggressivo e volitivo come De Minaur ha domato a suo favore. Sinner ha ottenuto gli strabilianti risultati degli ultimi mesi anche grazie al miglioramento incredibile dell’efficacia e continuità del servizio. Appena questo colpo scende, tutto il suo tennis ne risente. Quindi lavorare ancora su questo colpo è indispensabile, per renderlo ancor più fluido, sicuro e continuo. Djokovic docet.

Altro aspetto assolutamente da considerare è il rivedere come alcuni rivali siano riusciti a metterlo in difficoltà. Medvedev nei primi due set a Melbourne, De Minaur ieri a Rotterdam, anche Monfils a tratti sempre in Olanda. I primi due hanno scelto di affrontare l’azzurro a mille all’ora, andando dritti verso di lui con pallate a tutta velocità e così impedendogli di prendere il controllo dei tempi di gioco. Sinner è fenomenale per come governa il ritmo del match a velocità altissime, dal centro ti costringere a correre e rincorrere, ti stronca o apre il campo per l’affondo. Quando un avversario è bravo a non lasciargli il tempo di gioco, le cose diventano complicate. Come si rimedia a tutto ciò? Servendo molto bene, rispondendo altrettanto bene, giocando con profondità e sicurezza il primo colpo di scambio, quello che nel tennis di oggi fa sempre più la differenza. Ieri vs. De Minaur è stato un po’ corto e addirittura non sempre ben centrato il primo diritto dopo il servizio, e questo ha dato modo al rivale di essere assai pericoloso. È parimenti importante continuare a lavorare sui tempi dell’attacco alla rete e anche sui tagli, poiché quando perdi il comando dei ritmi di gioco, è proprio spezzando il ritmo che puoi invertire l’inerzia a tuo favore. Monfils invece non ha dato alcun ritmo, colpi strani, estemporanei, che non lo hanno lasciato tranquillo. In questo caso – piuttosto raro comunque sul tour – la medicina di chiama pazienza e aggressività: togliere il comando a chi cambia continuamente le carte in tavola, costringerlo a rincorrere aprendo molto il campo, così da non lasciargli spazio per creare. Qua la diagonale di rovescio cross è decisiva, e Sinner ce l’ha.

Dettagli, o forse cose enormi. Il tennis è uno sport complicatissimo, devi essere in grado di far girare a puntino gambe, braccio, testa e visione, e allora sì che è un bell’andare. Sinner sta attraversando un momento magico. Per continuare a viverlo è indispensabile riposare e lavorare senza frenesia. Pensando in grande.

Marco Mazzoni