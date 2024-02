ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Delray Beach e Buenos Aires: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Facundo Díaz Acosta vince a sopresa a Buenos Aires. Rinviata a domani la finale in Usa. Con i risultati del turno decisivo di Doha, Los Cabos e Rio. Fuori al turno decisivo Andrea Pellegrino a Rio

LiveTennis Youtube – Flavio Cobolli vince a Los Cabos nelle quali e gli Allenamenti di Andrea Pellegrino a Rio de Janeiro



ATP Rotterdam Wesley Koolhof / Nikola Mektic Wesley Koolhof / Nikola Mektic 6 7 Robin Haase / Botic van de Zandschulp Robin Haase / Botic van de Zandschulp 3 5 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 R. Haase / van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Haase / van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 R. Haase / van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Haase / van de Zandschulp 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Haase / van de Zandschulp 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Haase / van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Chi l’avrebbe detto?è entrato nel tabellone principale dell’ATP 250 di Buenos Aires grazie a una wild card e termina la settimana come campione! Il numero 87 del ranking mondiale non aveva mai giocato nemmeno le semifinali di un torneo a questo livello e ha completato un percorso impeccabile, senza cedere nessun set, verso il momento più speciale della sua carriera fino ad ora, a 23 anni.Díaz Acosta ha battutocon i parziali di 6-3 6-4, in una esibizione estremamente solida, che si distingue per il fatto di aver annullato i sei break points che ha affrontato, specialmente uno che ha difeso nel suo ultimo game di servizio. La tensione si è fatta sentire in quel momento, con l’argentino che ha avuto bisogno di sei championship points prima di finalmente chiudere l’incontro e guadagnarsi il diritto di festeggiare il titolo.In questo modo, Díaz Acosta si assicura un salto significativo nel ranking ATP, apparendo lunedì al 59° posto, mentre Jarry torna nella top 20, ma con il sapore amaro di non essere riuscito a dare seguito al trionfo impressionante su Carlos Alcaraz in semifinale.ha subito una battuta d’arresto nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, non riuscendo così a guadagnarsi un posto nel tabellone principale.L’ostacolo che ha interrotto il cammino di Pellegrino è stato l’argentino, classificato al numero 119 del ranking mondiale. La partita, conclusasi con il punteggio di 6-3, 6-2 in favore dell’argentino, ha evidenziato una serie di difficoltà tecniche e tattiche per l’italiano, il quale ha lasciato il campo dopo un’ora e ventitré minuti di gioco.La prestazione di Comesana è stata impeccabile, segnando 7 ace e vincendo l’83% dei punti sul suo primo servizio, una statistica che sottolinea la solidità del suo gioco da fondo. Al contrario, Pellegrino ha incontrato notevoli ostacoli nel trovare continuità con la sua prima di servizio, vincendo solo il 53% di quei punti, un dato che riflette le sue difficoltà nel tenere il passo con l’avversario.Il momento chiave dell’incontro si è verificato nel quarto gioco del primo set, quando Comesana è riuscito a conquistare il break, inclinando decisamente la bilancia a suo favore. Nonostante gli sforzi di Pellegrino, che ha salvato due palle break nell’ottavo gioco, l’argentino ha mantenuto il controllo, chiudendo il set a suo favore per 6-3.Il secondo set ha offerto un barlume di speranza quando Pellegrino è riuscito a realizzare un controbreak immediato. Tuttavia, la risposta di Comesana non si è fatta attendere, con un break nel terzo gioco seguito da un altro nel settimo, consolidando così il suo vantaggio e chiudendo il match con un definitivo 6-2.E nell’ultimo giorno di competizione la pioggia ha deciso di fare la sua comparsa con tutta la forza all’ATP 250 di Delray Beach. Tanto che non è stato necessario attendere molto tempo affinché il duello travenisse immediatamente cancellato di domenica e rimandato a lunedì, quando si prevede che ci saranno le condizioni adatte per giocare l’incontro decisivo del torneo nordamericano.Inizialmente programmata per le 21:00 ora italiana, la finale è stata definitivamente cancellata di domenica ancora prima delle 21:30, il che dimostra quanto fossero cattive le previsioni meteorologiche a Delray Beach. Così, i grandi amici Fritz e Paul rimarranno un giorno in più per competere in Florida, cosa che non ha un grande impatto sui rispettivi calendari: entrambi hanno la prossima settimana libera e poi proseguiranno per l’ATP 500 di Acapulco.1. Wesley Koolhof/ Nikola Mekticvs [WC] Robin Haase/ Botic van de Zandschulp

2. [1] Jannik Sinner vs [5] Alex de Minaur (non prima ore: 15:30)



ATP Rotterdam Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 7 6 Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 5 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1













🇦🇷 ATP 250 Buenos Aires (Argentina) – Finale, terra battuta

ATP Buenos Aires Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 2 6 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 6 7 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 30-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [1] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs [3] Simone Bolelli/ Andrea Vavassori

2. [3] Nicolas Jarry vs [WC] Facundo Diaz Acosta (non prima ore: 20:00)



ATP Buenos Aires Nicolas Jarry [3] Nicolas Jarry [3] 3 4 Facundo Diaz Acosta Facundo Diaz Acosta 6 6 Vincitore: Diaz Acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1













🇺🇸 ATP 250 Delray Beach (USA) – Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Santiago Gonzalez/ Neal Skupskivs [3] Julian Cash/ Robert Galloway

2. [1] Taylor Fritz vs [3] Tommy Paul (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Doha (Qatar) 🇶🇦 – TD Qualificazione, cemento

ATP Doha Alexandre Muller [2] Alexandre Muller [2] 6 6 Lukas Klein [7] Lukas Klein [7] 4 4 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Muller 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Klein 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 4-3 A. Muller 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Klein 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Klein 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 L. Klein 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 L. Klein 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

ATP Doha Maxime Cressy Maxime Cressy 4 4 Hugo Grenier [8] Hugo Grenier [8] 6 6 Vincitore: Grenier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Grenier 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 M. Cressy 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cressy 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-4 → 2-5 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 M. Cressy 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

ATP Doha Maximilian Marterer [3] Maximilian Marterer [3] 3 1 Vit Kopriva [6] Vit Kopriva [6] 6 6 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 V. Kopriva 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Marterer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

ATP Doha Damir Dzumhur Damir Dzumhur 5 1 Giulio Zeppieri [5] Giulio Zeppieri [5] 7 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 D. Dzumhur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 1-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [2] Alexandre Mullervs [7] Lukas Klein1. Maxime Cressyvs [8] Hugo Grenier1. [3] Maximilian Marterervs [6] Vit Kopriva1. Damir Dzumhurvs [5] Giulio Zeppieri

ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile) 🇧🇷 – TD Qualificazione, terra battuta

ATP Rio de Janeiro Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 3 6 Felipe Meligeni Alves Felipe Meligeni Alves 6 7 Vincitore: Meligeni Alves Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Juan Manuel Cerundolovs Felipe Meligeni Alves

2. Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas vs [WC] Joao Fonseca / Marcelo Zormann



ATP Rio de Janeiro Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas 3 6 1 Joao Fonseca / Marcelo Zormann Joao Fonseca / Marcelo Zormann 6 4 10 Vincitore: Fonseca / Zormann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-10 J. Fonseca / Zormann 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 8-1 9-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Fonseca / Zormann 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 J. Fonseca / Zormann 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Fonseca / Zormann 0-15 df 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Fonseca / Zormann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Fonseca / Zormann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca / Zormann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Fonseca / Zormann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Fonseca / Zormann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 J. Fonseca / Zormann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Fonseca / Zormann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

ATP Rio de Janeiro Matheus Pucinelli De Almeida Matheus Pucinelli De Almeida 4 3 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Pucinelli De Almeida 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Pucinelli De Almeida 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 M. Pucinelli De Almeida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

ATP Rio de Janeiro Mariano Navone [4] Mariano Navone [4] 6 7 Genaro Alberto Olivieri Genaro Alberto Olivieri 1 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Rio de Janeiro Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 3 2 Francisco Comesana [5] Francisco Comesana [5] 6 6 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 F. Comesana 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Los Cabos Aleksandar Kovacevic [2] Aleksandar Kovacevic [2] 0 0 Zachary Svajda [7] Zachary Svajda [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [WC] Matheus Pucinelli De Almeidavs Corentin Moutet1. [4] Mariano Navonevs [Alt] Genaro Alberto Olivieri1. Andrea Pellegrinovs [5] Francisco Comesana1. [2] Aleksandar Kovacevicvs [7] Zachary Svajda

2. [1] Flavio Cobolli vs Marc Polmans



Il match deve ancora iniziare

ATP Los Cabos Yosuke Watanuki [3] Yosuke Watanuki [3] 0 0 Brandon Holt Brandon Holt 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [3] Yosuke Watanukivs [Alt] Brandon Holt

2. [Alt] Aidan Mayo vs [6] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare