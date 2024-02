Da Rotterdam: Parlano Jannik Sinner e Tallon Griekspoor. Sinner “E’ una grande soddisfazione essere n.3 del mondo, ma per quanto mi riguarda è ancor più importante dare un contributo nel promuovere il tennis italiano”. L’olandese “lui è il n.1 del mondo del momento per quanto mi riguarda” (con il video della partita e il programma della finale)

Jannik Sinner: “E’ una grande soddisfazione essere n.3 del mondo, ma per quanto mi riguarda è ancor più importante dare un contributo nel promuovere il tennis italiano ed essere un esempio per i ragazzi. Questa è una cosa che mi gratifica maggiormente, piuttosto che un numero, come dico sempre.

Ho alzato il livello, è stata la miglior partita che ho fatto qui a Rotterdam e spero che mi possa dare confidenza per domani.

Ho cercato mentalmente di essere pronto e aggressivo sin da subito e penso di esserci riuscito. Ho colpito alla grande nei primi punti e le cose sono andate bene. Nelle palle break concesse ho servito molto bene e mi ha dato fiducia col passare del tempo.

Oggi volevo sentirmi meglio in campo e ci sono riuscito. Ci siamo scaldati prima della partita in modo molto intenso e già mi sentivo meglio. Ho provato a riportare questa sensazione in partita e sono contento.

“De Minaur si trova molto bene su questi campi, gioca benissimo, la palla non rimbalza tanto e lui sa interpretare al meglio la situazione. Sarà una partita difficile, una sfida e non vedo l’ora di scendere in campo e vedere di cosa sono capace.

Oggi l’ho visto contro Dimitrov, la palla non gli rimbalza altissima quando tira piatto con queste palle pesanti, sarà una sfida difficilissima e non vedo l’ora. Non importa cosa è successo nei precedenti perché de Minaur cercherà di fare qualcosa di nuovo“.

Tallon Griekspoor: “Si vede che gioca con grande sicurezza. Nel primo set ha espresso un tennis incredibile, non mi ha concesso assolutamente nulla. Nel secondo set ho invece da rammaricarmi per non aver giocato bene le palle break che mi sono costruito. Nel nono game ho giocato veramente male e la partita nei fatti è finita.

Ho affrontato questa settimana con tanta pressione perchè venivo dalla semifinale dell’anno scorso qui, persa sempre contro Jannik. Erano punti pesanti prima di Indian Wells e Miami e fortunatamente sono riuscito a replicare lo stesso riscontro del 2023. In più ho perso contro un Sinner in grande spolvero. Non penso di potermi rimproverare più di tanto, visto che lui è il n.1 del mondo del momento per quanto mi riguarda“.

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [WC] Robin Haase / Botic van de Zandschulp

2. [1] Jannik Sinner vs [5] Alex de Minaur (non prima ore: 15:30)