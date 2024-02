Challenger Tenerife 2: Il Tabellone Principale e di Quali. Undici azzurri tra Md e Quali

Challenger Tenerife 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Piros, Zsombor vs Marie, Jules

Galarneau, Alexis vs Novak, Dennis

(Alt) Rocha, Henrique vs Rincon, Daniel

Qualifier vs (8) Agamenone, Franco

(4) Misolic, Filip vs Kuzmanov, Dimitar

Kovalik, Jozef vs (WC) Zusman, Richard

Bonadio, Riccardo vs Travaglia, Stefano

Neumayer, Lukas vs (6) Ivashka, Ilya

(7) Rodriguez Taverna, Santiago vs (WC) Landaluce, Martin

Maestrelli, Francesco vs Qualifier

(WC) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Damm, Martin

Moro Canas, Alejandro vs (3) Llamas Ruiz, Pablo

(5) Gigante, Matteo vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Krueger, Mitchell

Qualifier vs (2) de Jong, Jesper

(1) Andreev, Adrianvs Taberner, Carlos(Alt) Barroso Campos, Albertovs (11) Lokoli, Laurent

(2) Skatov, Timofey vs Safwat, Mohamed

(WC) Ortiz Gonzalez, Kenay vs (7) Holmgren, August

(3) Fonio, Giovanni vs Giustino, Lorenzo

Den Ouden, Guy vs (8) Barranco Cosano, Javier

(4) Michalski, Daniel vs (WC) Perez Contri, Sergi

(Alt) Damas, Miguel vs (12) Jorda Sanchis, David

(5) Caruso, Salvatore vs Krutykh, Oleksii

Brancaccio, Raul vs (9) Habib, Hady

(6/Alt) Elias, Gastao vs (WC) Giunta, Massimo

(WC) Lopez Morillo, Imanol vs (10) Diez, Steven

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Miguel Damas vs [12] David Jorda Sanchis

2. [4] Daniel Michalski vs [WC] Sergi Perez Contri

3. [1] Adrian Andreev vs Carlos Taberner (non prima ore: 14:00)

4. [5] Salvatore Caruso vs Oleksii Krutykh

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Guy Den Ouden vs [8] Javier Barranco Cosano

2. [WC] Kenay Ortiz Gonzalez vs [7] August Holmgren

3. [6/Alt] Gastao Elias vs [WC] Massimo Giunta (non prima ore: 14:00)

4. Raul Brancaccio vs [9] Hady Habib

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Giovanni Fonio vs Lorenzo Giustino

2. [2] Timofey Skatov vs Mohamed Safwat

3. [WC] Imanol Lopez Morillo vs [10] Steven Diez (non prima ore: 14:00)

4. [Alt] Alberto Barroso Campos vs [11] Laurent Lokoli