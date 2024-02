ATP 250 Buenos Aires: Andrea Vavassori regge un set contro Carlos Alcaraz

Nel torneo ATP 250 di Buenos Aires, durante l’attesissimo “IEB+ Argentina Open” (ATP 250), si è consumata una battaglia che, nonostante abbia visto Andrea Vavassori uscire di scena nei quarti di finale, ha lasciato una buona impressione per il nostro azzurro. Il 28enne torinese, attualmente numero 152 nel ranking mondiale ed entrato nel main draw attraverso le qualificazioni, ha affrontato uno dei giganti del circuito, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e primo testa di serie del torneo, nonché campione in carica.

Il match, che ha rappresentato il primo confronto diretto tra i due, ha offerto spettacolo e momenti di tensione agonistica nel primo set. Vavassori, entrato in campo senza timore reverenziale, ha tenuto testa al suo avversario di fama mondiale per gran parte della partita. Nel primo set, il piemontese ha servito con precisione e continuità, mettendo in difficoltà Alcaraz nella ricerca della posizione ideale per la risposta. Nonostante la grande opportunità di break per Vavassori nel quarto gioco, Alcaraz è riuscito a pareggiare i conti con un passante impeccabile.

La frazione è arrivata al tie-break, dove Alcaraz ha preso il sopravvento, sfruttando al meglio due drop-shot che hanno disorientato Vavassori, culminando in un vantaggio decisivo per lo spagnolo. La delusione per un primo set sfuggito di mano e da quel momento Andrea ha perso sempre più campo.

Nella seconda frazione, infatti, Alcaraz ha trovato maggior sicurezza, dominando il gioco e mettendo a segno un break precoce che ha indirizzato il set a suo favore. Vavassori, pur sottostando alla crescente pressione, ha mostrato lampi di talento, come l’annullamento di un match-point con un rovescio lungolinea di rara bellezza, segno della sua voglia di volontà di lottare fino all’ultimo scambio.

La partita si è conclusa con il punteggio di 76(1) 61 a favore di Alcaraz, ma il risultato non racconta l’intera storia. Andrea Vavassori esce da questo incontro a testa alta, avendo dimostrato di poter competere ad alto livello anche contro i giganti del circuito.

ATP Buenos Aires Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 7 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 1 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Alcaraz 318 vs. Vavassori 257

– **Aces**: Alcaraz 1 vs. Vavassori 2

– **Double Faults**: Alcaraz 1 vs. Vavassori 1

– **First Serve %**: Alcaraz 80% (55/69) vs. Vavassori 68% (44/65)

– **First Serve Points Won %**: Alcaraz 67% (37/55) vs. Vavassori 64% (28/44)

– **Second Serve Points Won %**: Alcaraz 71% (10/14) vs. Vavassori 48% (10/21)

– **Break Points Saved**: Alcaraz 100% (1/1) vs. Vavassori 75% (6/8)

– **Service Games Played**: Alcaraz 10 vs. Vavassori 9

#### Return Stats

– **Return Rating**: Alcaraz 136 vs. Vavassori 61

– **First Serve Return Points Won %**: Alcaraz 36% (16/44) vs. Vavassori 33% (18/55)

– **Second Serve Return Points Won %**: Alcaraz 52% (11/21) vs. Vavassori 29% (4/14)

– **Break Points Converted**: Alcaraz 25% (2/8) vs. Vavassori 0% (0/1)

– **Return Games Played**: Alcaraz 9 vs. Vavassori 10

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Alcaraz won 68% (47/69) of his service points, whereas Vavassori won 58% (38/65).

– **Return Points Won %**: Alcaraz won 42% (27/65) of his return points, compared to Vavassori’s 32% (22/69).

– **Total Points Won**: Alcaraz won 55% (74/134) of the points, while Vavassori won 45% (60/134).





Francesco Paolo Villarico