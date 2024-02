Sinner senza rivali a Rotterdam: quote rasoterra contro Raonic, per i bookmaker titolo a un passo?

Sarà la settimana che porterà Jannik Sinner alla terza posizione del ranking? Per i bookmaker non ci sono dubbi. Dopo due vittorie all’ATP di Rotterdam, il numero uno italiano si prepara ad affrontare Milos Raonic ai quarti di finale con quote nuovamente sbilanciate per il successo: il successo dell’altoatesino prevale a 1,08, mentre il suo avversario vede l’impresa a 7,50. Sinner è avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,14, contro il canadese a quota 5. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 2-0 in favore di Jannik a 1,33, seguito dal 2-1 a 4,33.

Sinner non sembra avere rivali nemmeno per il successo finale: il titolo a Rotterdam si gioca a 1,83, con Andrey Rublev primo inseguitore a 5,50 e Grigor Dimitrov a 6.

Quote e scontri diretti

TODAY, 13:00 QF Dimitrov (6) 🇧🇬 – Shevchenko 🇰🇿 0-0 1.19 4.73

TODAY, 14:30 QF De Minaur (5) 🇦🇺 – Rublev (2) 🇷🇺 3-3 2.10 1.73

TODAY, 19:30 QF Griekspoor 🇳🇱 – Ruusuvuori 🇫🇮 4-0 1.73 2.08

TODAY, 21:00 QF Sinner (1) 🇮🇹 – Raonic 🇨🇦 0-0 1.08 8.06