WTA 1000 Doha e WTA 1000 Dubai: I risultati con il dettaglio delle Semifinali e Primo Turno di Qualificazione. Swiatek in finale senza giocare. Sfiderà in finale Elena Rybakina

Elena Rybakina, numero quattro del mondo, continua a essere la giocatrice del momento nel circuito WTA. Dopo il titolo conquistato la scorsa settimana ad Abu Dhabi, la 24enne kazaka mantiene la sua striscia vincente e questo venerdì ha registrato la sua ottava vittoria consecutiva (e la 15ª in 17 partite di questa stagione) per qualificarsi alla finale del WTA 1000 di Doha, in Qatar. Questa è la sua terza finale del 2024 e la quarta in carriera in tornei di questa categoria, tutte raggiunte negli ultimi 11 mesi (Indian Wells, Miami, Roma e ora Doha).

Nella semifinale, l’unica delle due a essere disputata, la kazaka ha sconfitto l’amica e ex connazionale russa Anastasia Pavlyuchenkova (31ª WTA), con il punteggio di 6-2, 6-4, in un incontro in cui ha vacillato nel finale, dopo aver condotto per 5-1 nel secondo set.

Rybakina affronterà nella finale di sabato la polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo e bicampionessa in carica, che non ha avuto bisogno di scendere in campo per disputare la sua semifinale contro Karolina Pliskova. Rybakina guida il confronto diretto con Swiatek per 3-1, avendo vinto gli ultimi tre incontri.

Infatti Karolina Pliskova, ex numero uno del mondo, ha scelto questo venerdì di non scendere in campo per disputare la semifinale del WTA 1000 di Doha, in Qatar, contro la polacca Iga Swiatek, numero uno WTA e campionessa delle ultime due edizioni del torneo.

La ceca, che ha vinto 9 incontri negli ultimi 10 giorni in due paesi diversi, ha infine ceduto dal punto di vista fisico e ha deciso di non poter più proseguire, dirigendosi verso Dubai, dove è in programma un nuovo WTA 1000 la prossima settimana — già a partire da domenica.

WTA Doha Demi Schuurs / Luisa Stefani [5] • Demi Schuurs / Luisa Stefani [5] 0 6 6 0 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 0 1 4 0 Vincitore: Schuurs / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(5) Demi Schuurs/ (5) Luisa Stefanivs Marie Bouzkova/ Marketa Vondrousova

(3) Elena Rybakina vs Anastasia Pavlyuchenkova Non prima 15:00



WTA Doha Elena Rybakina [3] Elena Rybakina [3] 0 6 6 0 Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 2 4 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) Iga Swiatek vs Karolina Pliskova



WTA Doha Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 0 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

WTA Dubai Anna Kalinskaya [1] • Anna Kalinskaya [1] 0 6 6 0 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 0 4 3 0 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Kalinskaya 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1) Anna Kalinskayavs Rebeka Masarova

(3) Clara Burel vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Dubai Clara Burel [3] Clara Burel [3] 3 6 6 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 6 4 4 Vincitore: Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Aliaksandra Sasnovich 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Aliaksandra Sasnovich 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Coumba Ben Niangadou vs (13) Yulia Putintseva



WTA Dubai Coumba Ben Niangadou Coumba Ben Niangadou 0 1 1 0 Yulia Putintseva [13] • Yulia Putintseva [13] 0 6 6 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yulia Putintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Coumba Ben Niangadou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Coumba Ben Niangadou 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 1-1 → 1-2 Coumba Ben Niangadou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Coumba Ben Niangadou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Coumba Ben Niangadou 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Coumba Ben Niangadou 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Coumba Ben Niangadou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Sara Errani vs (9) Danielle Collins Non prima 12:00



WTA Dubai Sara Errani Sara Errani 0 6 6 0 Ipek Oz Ipek Oz 0 3 0 0 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Ipek Oz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Ipek Oz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Ipek Oz 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ipek Oz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Ipek Oz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Ipek Oz 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Ipek Oz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

WTA Dubai Alycia Parks • Alycia Parks 0 6 1 0 Kamilla Rakhimova [16] Kamilla Rakhimova [16] 0 7 6 0 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alycia Parks 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alycia Parksvs (16) Kamilla Rakhimova

Eva Lys vs (12) Jaqueline Cristian



WTA Dubai Eva Lys Eva Lys 3 7 6 Jaqueline Cristian [12] Jaqueline Cristian [12] 6 6 2 Vincitore: Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(6) Lucia Bronzetti vs Tereza Martincova



WTA Dubai Lucia Bronzetti [6] Lucia Bronzetti [6] 0 6 6 0 Tereza Martincova • Tereza Martincova 0 1 4 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tereza Martincova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tereza Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tereza Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Tereza Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Tereza Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tereza Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Tereza Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Tereza Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tereza Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Ankita Raina vs (11) Viktoriya Tomova



WTA Dubai Ankita Raina Ankita Raina 0 4 0 0 Viktoriya Tomova [11] • Viktoriya Tomova [11] 0 6 6 0 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Viktoriya Tomova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Ankita Raina 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Ankita Raina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ankita Raina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ankita Raina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ankita Raina 15-0 15-15 15-30 0-30 0-40 0-0 → 0-1

WTA Dubai Laura Siegemund Laura Siegemund 6 1 2 Bernarda Pera [14] Bernarda Pera [14] 4 6 6 Vincitore: Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 40-15 1-3 → 1-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Bernarda Pera 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Laura Siegemundvs (14) Bernarda Pera

(4) Magdalena Frech vs Arina Rodionova



WTA Dubai Magdalena Frech [4] Magdalena Frech [4] 0 2 6 4 Arina Rodionova Arina Rodionova 0 6 3 1 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-15 4-1 Arina Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Arina Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Arina Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Arina Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Arina Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Arina Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Arina Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(7) Martina Trevisan vs Storm Hunter



WTA Dubai Martina Trevisan [7] Martina Trevisan [7] 0 5 4 0 Storm Hunter • Storm Hunter 0 7 6 0 Vincitore: Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Storm Hunter 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Storm Hunter 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Timea Babos vs Maria Timofeeva



WTA Dubai Timea Babos Timea Babos 6 2 6 Maria Timofeeva Maria Timofeeva 2 6 3 Vincitore: Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Timea Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Maria Timofeeva 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Timea Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Timea Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Maria Timofeeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Timea Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Timea Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Timea Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Timea Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA Dubai Elisabetta Cocciaretto [5] Elisabetta Cocciaretto [5] 0 6 6 0 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 0 3 0 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(5) Elisabetta Cocciarettovs Zeynep Sonmez

Nao Hibino vs (15) Greet Minnen



WTA Dubai Nao Hibino Nao Hibino 0 6 6 0 Greet Minnen [15] Greet Minnen [15] 0 4 2 0 Vincitore: Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nao Hibino 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(8) Xiyu Wang vs Erika Andreeva



WTA Dubai Xiyu Wang [8] • Xiyu Wang [8] 0 6 6 0 Erika Andreeva Erika Andreeva 0 4 2 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xiyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Celine Simunyu vs (10) Cristina Bucsa Non prima 12:00