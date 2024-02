Daniil Medvedev si ritira anche da Doha. Jannik Sinner sicuro n.3 del mondo dal prossimo 26 febbraio (se farà finale a Rotterdam)

Daniil Medvedev ha concluso l’Open d’Australia estremamente affaticato sia fisicamente che mentalmente, influenzando significativamente il suo calendario recente.

Dopo aver annunciato la sua assenza al torneo di Rotterdam questa settimana e aver rinunciato a difendere il titolo olandese, il russo si è anche ritirato all’ultimo momento dall’ATP 250 di Doha 2024, perdendo così altri 250 punti, avendo vinto il torneo l’anno scorso.

Questo comporterà che, al più tardi lunedì 26 febbraio (se farà finale a Rotterdam), Jannik Sinner diventerà il numero 3 del mondo, a meno che non ci riesca già al termine di questa settimana vincendo il torneo. Praticamente certo lunedì 04 Marzo quando Medvedev perderà altri 500 punti dal torneo di Dubai (solo vincendo il torneo rimarrebbe in terzo posizione con Sinner sconfitto in semifinale a Rotterdam).





Marco Rossi