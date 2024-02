ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Delray Beach e Buenos Aires: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Carlos Alcaraz vince a Buenos Aires. Fuori Rune a Rotterdam. In campo Cobolli e Darderi (LIVE)

Carlos Alcaraz ha inaugurato la sua partecipazione all’ATP Buenos Aires 2024 con una vittoria contro Camilo Ugo Carabelli, imponendosi con i punteggi di 6-2 7-5. Il ritorno di Juan Carlos Ferrero nel box di Alcaraz ha segnato un momento significativo, testimoniando una performance che, nonostante alcune difficoltà nel chiudere le opportunità di break, ha evidenziato la forza dello spagnolo in questo inizio di torneo.

Il match ha offerto momenti di alta tensione fin dalle prime battute, con un confronto che vedeva per la prima volta fronteggiarsi i due giocatori. Un pubblico calorosamente partecipe ha assistito a un inizio di gara caratterizzato da una serie di break al servizio, fino a quando Alcaraz non ha preso il sopravvento, elevando la potenza del suo dritto e mostrando un’efficacia notevole nelle discese a rete.

Nonostante un avvio incerto, Carabelli non ha perso la determinazione, riuscendo a strappare un break all’inizio del secondo set che ha riacceso le speranze di una rimonta. Tuttavia, l’esperienza e la calma trasmessa da Ferrero dal box hanno giocato un ruolo chiave nel permettere ad Alcaraz di recuperare il controllo del gioco e di portare a casa il secondo set.

Tuttavia però lo spagnolo avanti per 5 a 2 nel secondo set si è trovato dopo aver perso il servizio di vantaggio sul 5 pari, 0-40 e tre palle break consecutive per l’argentino che però da quel momento ha ottenuto un solo punto nei restanti 9 e Alcaraz ha risolto la situazione di pericolo e vinto la partita per 7 a 5.

Ora sfiderà ai quarti il nostro Andrea Vavassori.

Nel torneo ATP 500 di Rotterdam, Holger Rune ha subito una sconfitta contro Alexander Shevchenko. In un match caratterizzato da alti e bassi, Shevchenko ha avuto la meglio su Rune con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Questo incontro rappresenta un importante momento del torneo, con l’uscita della testa di serie n.3.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Grigor Dimitrov vs Marton Fucsovics



ATP Rotterdam Grigor Dimitrov [6] Grigor Dimitrov [6] 6 7 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 3 5 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. Alexander Shevchenko vs [3] Holger Rune (non prima ore: 13:00)



ATP Rotterdam Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 6 1 6 Holger Rune [3] Holger Rune [3] 4 6 3 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [4] Hubert Hurkacz vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 14:30)



ATP Rotterdam Hubert Hurkacz [4] Hubert Hurkacz [4] 7 6 6 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 7 7 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 ace 5-4* ace 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [1] Jannik Sinner vs [WC] Gael Monfils (non prima ore: 19:30)



ATP Rotterdam Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 3 6 Gael Monfils Gael Monfils 3 6 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Monfils 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Monfils 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Jan-Lennard Struff vs Emil Ruusuvuori



ATP Rotterdam Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 3 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 6 6 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Struff 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1





Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [Q] Andreas Mies / John-Patrick Smith



ATP Rotterdam Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] 4 6 10 Andreas Mies / John-Patrick Smith Andreas Mies / John-Patrick Smith 6 4 8 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 I. Dodig / Krajicek 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 A. Mies / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Mies / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Mies / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 3-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Mies / Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Mies / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Mies / Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-4 → 4-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Mies / Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Mies / Smith 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Mies / Smith 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Alexander Bublik / Lorenzo Musetti vs [WC] Robin Haase / Botic van de Zandschulp (non prima ore: 16:00)



ATP Rotterdam Alexander Bublik / Lorenzo Musetti Alexander Bublik / Lorenzo Musetti 4 2 Robin Haase / Botic van de Zandschulp Robin Haase / Botic van de Zandschulp 6 6 Vincitore: Haase / van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Haase / van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Bublik / Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Bublik / Musetti 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Bublik / Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bublik / Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Bublik / Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Bublik / Musetti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 A. Bublik / Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Bublik / Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Haase / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bublik / Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0













🇦🇷 ATP 250 Buenos Aires (Argentina) – 2° Turno, terra battuta

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [Q] Andrea Vavassori vs [7] Laslo Djere



ATP Buenos Aires Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Laslo Djere [7] Laslo Djere [7] 4 5 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Vavassori 15-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 3-0 → 4-0 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Djere 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. [SE] Federico Coria vs [2] Cameron Norrie



ATP Buenos Aires Federico Coria Federico Coria 6 4 6 Cameron Norrie [2] Cameron Norrie [2] 2 6 3 Vincitore: Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-2 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Coria 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Carlos Alcaraz vs [Q] Camilo Ugo Carabelli (non prima ore: 22:30)



ATP Buenos Aires Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 7 Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 2 5 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

4. [5] Sebastian Baez vs [SE] Luciano Darderi (non prima ore: 00:00)



ATP Buenos Aires Sebastian Baez [5] • Sebastian Baez [5] 40 6 3 Luciano Darderi Luciano Darderi 15 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Darderi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Estadio 2 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas



ATP Buenos Aires Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 6 Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas 1 3 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann / Pablo Varillas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Roberto Carballes Baena / Jaume Munar vs Nicolas Barrientos / Rafael Matos



ATP Buenos Aires Roberto Carballes Baena / Jaume Munar Roberto Carballes Baena / Jaume Munar 1 1 Nicolas Barrientos / Rafael Matos Nicolas Barrientos / Rafael Matos 6 6 Vincitore: Barrientos / Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Barrientos / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Carballes Baena / Munar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-5 → 1-5 N. Barrientos / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 R. Carballes Baena / Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 N. Barrientos / Matos 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena / Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Barrientos / Matos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Carballes Baena / Munar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 N. Barrientos / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 R. Carballes Baena / Munar 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 N. Barrientos / Matos 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena / Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Matos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena / Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. Guillermo Duran / Tomas Martin Etcheverry vs [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Buenos Aires Guillermo Duran / Tomas Martin Etcheverry Guillermo Duran / Tomas Martin Etcheverry 7 2 6 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 6 6 10 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Bolelli / Vavassori 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 ace 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 ace 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Duran / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 G. Duran / Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Duran / Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Duran / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Duran / Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 G. Duran / Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Duran / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Duran / Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Duran / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Duran / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0













🇺🇸 ATP 250 Delray Beach (USA) – 2° Turno, cemento

STADIUM – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela vs [2] Hugo Nys / Jan Zielinski



ATP Delray Beach Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela 2 2 Hugo Nys / Jan Zielinski [2] Hugo Nys / Jan Zielinski [2] 6 6 Vincitore: Nys / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 2-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Nys / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

2. Jordan Thompson vs [Q] Nicolas Moreno De Alboran (non prima ore: 19:00)



ATP Delray Beach Jordan Thompson Jordan Thompson 6 6 Nicolas Moreno De Alboran Nicolas Moreno De Alboran 2 2 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 5-2 → 6-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Alex Michelsen vs [3] Tommy Paul (non prima ore: 20:30)



ATP Delray Beach Alex Michelsen Alex Michelsen 7 4 6 Tommy Paul [3] Tommy Paul [3] 5 6 7 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Paul 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Paul 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Zachary Svajda vs [LL] Flavio Cobolli (non prima ore: 00:00)



ATP Delray Beach Zachary Svajda Zachary Svajda 40 4 6 Flavio Cobolli • Flavio Cobolli 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 3-4 → 4-4 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 df 15-15 30-15 0-0 → 1-0

5. [Q] Radu Albot vs [2] Frances Tiafoe (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare





COURT 1 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Santiago Gonzalez / Neal Skupski vs [WC] William Blumberg / Rinky Hijikata