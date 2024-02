ATP 500 Rotterdam: Grigor Dimitrov ferma subito il cammino di Lorenzo Sonego. Dimitrov non ha concesso un solo punto quando ha messo la prima di servizio

Niente da fare per Lorenzo Sonego sconfitto questo pomeriggio nel primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam.

L’azzurro è stato battuto da uno dei tennisti più in forma del momento, l’ex top ten Grigor Dimitrov con il risultato di 76 (4) 63 dopo 1 ora e 34 minuti di partita.

Le statistiche ci dicono di un Dimitrov che non ha concesso un solo punto quando ha messo la prima (39/39), mentre ha un 39% sulla seconda. L’azzurro ha messo in campo il 71% di prime, ottenendo il 77% e un deficitario 33% con la seconda. 6 ace a 5 per Dimitrov, che ha commesso 3 doppi falli contro l’unico di Sonego.

Nel primo set Lorenzo dopo aver recuperato un break nel quarto gioco portava la frazione al tiebreak dopo aver annullato un’altra delicata palla break sul 3 pari.

Nel tiebreak il bulgaro piazzava lo scatto decisivo sul 4 pari mettendo a segno tre punti consecutivi e conquistando la frazione per 7 punti a 4, piazzando dal 5 a 4 due servizi vincenti e sul 4 pari si prendeva il minibreak mettendo a segno una bella risposta vincente di rovescio.

Nel secondo set l’azzurro dopo aver annullato due palle break e mancato due break point per andare sul 3 a 2 e servizio a disposizione, cedeva il turno di battuta sul 3 a 4 quando perdeva a 30 il turno di servizio commettendo un errore di diritto sulla palla break.

Nel gioco successivo Grigor, teneva a 0 la battuta conquistando la partita al primo match point utile per 6 a 3.

ATP Rotterdam Grigor Dimitrov [6] Grigor Dimitrov [6] 7 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 3 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Dimitrov 294 vs. Sonego 264

– **Aces**: Dimitrov 6 vs. Sonego 5

– **Double Faults**: Dimitrov 3 vs. Sonego 1

– **First Serve %**: Dimitrov 63% (39/62) vs. Sonego 71% (44/62)

– **First Serve Points Won %**: Dimitrov achieved a remarkable 100% (39/39) vs. Sonego’s 77% (34/44)

– **Second Serve Points Won %**: Dimitrov 39% (9/23) vs. Sonego 33% (6/18)

– **Break Points Saved**: Dimitrov 75% (3/4) vs. Sonego 67% (4/6)

– **Service Games Played**: Dimitrov 11 vs. Sonego 10

#### Return Stats

– **Return Rating**: Dimitrov 143 vs. Sonego 95

– **First Serve Return Points Won %**: Dimitrov 23% (10/44) vs. Sonego 0% (0/39)

– **Second Serve Return Points Won %**: Dimitrov 67% (12/18) vs. Sonego 61% (14/23)

– **Break Points Converted**: Dimitrov 33% (2/6) vs. Sonego 25% (1/4)

– **Return Games Played**: Dimitrov 10 vs. Sonego 11

#### Point Stats

– **Net Points Won**: Dimitrov 78% (18/23) vs. Sonego 62% (8/13)

– **Winners**: Dimitrov 24 vs. Sonego 16

– **Unforced Errors**: Dimitrov 6 vs. Sonego 13

– **Service Points Won %**: Dimitrov 77% (48/62) vs. Sonego 65% (40/62)

– **Return Points Won %**: Dimitrov 35% (22/62) vs. Sonego 23% (14/62)

– **Total Points Won**: Dimitrov 56% (70/124) vs. Sonego 44% (54/124)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Dimitrov 222 km/h (137 mph) vs. Sonego 220 km/h (136 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Dimitrov 204 km/h (126 mph) vs. Sonego 207 km/h (128 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Dimitrov 169 km/h (105 mph) vs. Sonego 176 km/h (109 mph)





Marco Rossi