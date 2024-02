Circuito Challenger: Fognini, Baldorini (con un po’ di fortuna), Dalla Valle e Nardi avanzano

La campagna indiana di Luca Nardi, dopo la finale a Chennai, prosegue con slancio al Bengaluru Open, un Challenger 100 che si svolge sulla superficie dura di Bangalore, India, con un montepremi di 133.250 dollari. L’italiano, attualmente al suo best ranking al numero 108 mondiale, ha mostrato grinta nell’affrontare il lucky loser francese Dan Added, superandolo in un match che ha messo in luce la sua crescente maturità: 3-6, 6-3, 7-6(0).

Questo incontro, che ha segnato l’esordio di Nardi nel torneo, è stato un test significativo contro un avversario che ha saputo mettere in difficoltà il marchigiano con un gioco offensivo. Nonostante gli otto doppi falli, Nardi ha prevalso grazie a una maggiore efficacia al servizio e alla capacità di eseguire passanti sotto pressione. La partita ha raggiunto il suo apice nel terzo set, dove Nardi ha esibito una superiorità schiacciante nel tie-break, non concedendo nemmeno un punto al suo avversario e chiudendo il match con un diritto lungolinea esemplare.

Nel secondo turno, Nardi si troverà di fronte l’indiano Ramkumar Ramanathan, ex numero 111 del mondo e oggi posizionato al numero 462, in quella che sarà la loro prima sfida diretta. La partita sarà trasmessa in diretta domani su SuperTennis alle 8.

La giornata ha visto anche altri italiani in campo: Samuel Vincent Ruggeri, dopo aver brillato nelle qualificazioni, è stato eliminato al primo turno da Alexy Zakharov, numero 673 del mondo, in un match terminato 6-2, 7-5. Enrico Dalla Valle, numero 266 ATP e allenato, come Nardi, da Giorgio Galimberti, ha invece ottenuto una vittoria significativa contro l’ex Top 100 Evgeny Donskoy, imponendosi con un solido 6-2, 7-5. Dalla Valle si prepara ora ad affrontare nel prossimo turno il tunisino Moez Echargui, numero 297 ATP, in un confronto che promette scintille.

🇧🇭 Challenger Manama – hard

🇧🇭 Challenger Manama – hard

1T Qaed – Fognini (0-0) 2 incontro dalle ore 10:30