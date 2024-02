ATP 250 Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Carlos Alcaraz guida il seeding. Luciano Darderi special exempt

ATP 250 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Varillas, Juan Pablo vs Qualifier

Qualifier vs Seyboth Wild, Thiago

(WC) Cilic, Marin vs (7) Djere, Laslo

(3) Jarry, Nicolas vs Bye

Wawrinka, Stan vs Cachin, Pedro

(WC) Schwartzman, Diego vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs (6) Etcheverry, Tomas Martin

(8) Fils, Arthur vs Lajovic, Dusan

Hanfmann, Yannick vs Tabilo, Alejandro

(WC) Diaz Acosta, Facundo vs Altmaier, Daniel

Bye vs (4) Cerundolo, Francisco

(5) Baez, Sebastian vs Zapata Miralles, Bernabe

(SE) Darderi, Luciano vs Qualifier

Ofner, Sebastian vs (SE) Coria, Federico

Bye vs (2) Norrie, Cameron