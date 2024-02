Challenger Glasgow: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel md e Cinque nelle quali

Challenger Glasgow – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Hemery, Calvin vs (WC) Stewart, Hamish

Strombachs, Robert vs Matusevich, Anton

Zuk, Kacper vs Chidekh, Clement

Taberner, Carlos vs (7) Jorda Sanchis, David

(4) Guinard, Manuel vs Blockx, Alexander

Gerasimov, Egor vs Safwat, Mohamed

Celikbilek, Altug vs Qualifier

Oliel, Yshai vs (6) Diez, Steven

(5) Vesely, Jiri vs (WC) Searle, Henry

Qualifier vs (PR) Kym, Jerome

Qualifier vs Colson, Tibo

Qualifier vs (3) Maestrelli, Francesco

(8) Broom, Charles vs McHugh, Aidan

Lock, Benjamin vs Ejupovic, Elmar

Qualifier vs Qualifier

(WC) Edmund, Kyle vs (2) Kuzmanov, Dimitar

(1) Kirchheimer, Strongvs (PR) Poljak, David(WC) Houghton, Georgevs (11) Jubb, Paul

(2) Serafini, Marcello vs (PR) Kuhn, Nicola

Ponwith, Nathan vs (9) Knaff, Alex

(3) Peliwo, Filip vs Skorilas, Alexandros

(WC) Davis, James vs (12) Wendelken, Harry

(4) Cox, Daniel vs Guerrieri, Andrea

Rossi, Leonardo vs (7) Berrettini, Jacopo

(5) Hussey, Giles vs (WC) Robertson, Charlie

(WC) Gusic – Wan, Benjamin vs (8) Pawelski, Martyn

(6) Barton, Hynek vs Parker, Stuart

(Alt) Jones, Ben vs (10) Ferrari, Gianmarco

Court 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Benjamin Gusic – Wan vs [8] Martyn Pawelski

2. [5] Giles Hussey vs [WC] Charlie Robertson

3. [WC] James Davis vs [12] Harry Wendelken

4. [2] Marcello Serafini vs [PR] Nicola Kuhn

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Leonardo Rossi vs [7] Jacopo Berrettini

2. [6] Hynek Barton vs Stuart Parker

3. [Alt] Ben Jones vs [10] Gianmarco Ferrari

4. Nathan Ponwith vs [9] Alex Knaff