Challenger Manama: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Fognini, wild card e Giannessi al via nel Md. Un azzurro nelle quali

🇧🇭 Challenger Manama – Tabellone Principale – hard

(1) O’Connell, Christopher vs Harris, Billy

Qualifier vs Qualifier

Peniston, Ryan vs Qualifier

Huesler, Marc-Andrea vs (5) Gasquet, Richard

(3) Kopriva, Vit vs Qualifier

Qualifier vs Rincon, Daniel

Qualifier vs Virtanen, Otto

Giannessi, Alessandro vs (7) Dzumhur, Damir

(6) Klein, Lukas vs Trungelliti, Marco

Dougaz, Aziz vs Molleker, Rudolf

Oliveira, Goncalo vs Fatic, Nerman

(WC) Basilashvili, Nikoloz vs (4) Mensik, Jakub

(8) Ymer, Elias vs Ritschard, Alexander

Svrcina, Dalibor vs Valkusz, Mate

Shelbayh, Abdullah vs (Alt) Kovalik, Jozef

(WC) Qaed, Yusuf vs (2/WC) Fognini, Fabio

(1) Andreev, Adrianvs (WC) Marmousez, Lilian(WC) Popyrin, Anthonyvs (10) Haliak, Mikalai

(2) Ilkel, Cem vs Orlov, Vladyslav

(WC) Abdulnabi, Elyas vs (9) Sharipov, Marat

(3) Michalski, Daniel vs Pichler, David

Agafonov, Egor vs (7) Lokoli, Laurent

(4) Caruso, Salvatore vs Milev, Yanaki

Dellavedova, Matthew vs (11) Mansouri, Skander

(5) Elias, Gastao vs (WC) Nikolic, Marko

(Alt) Bar Biryukov, Petr vs (8) Erel, Yanki

(6) Kirkin, Ergi vs Nesterov, Petr

(Alt) Habib, Ali vs (12) Durasovic, Viktor

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Gastao Elias vs [WC] Marko Nikolic

2. [2] Cem Ilkel vs Vladyslav Orlov

3. Egor Agafonov vs [7] Laurent Lokoli

4. [WC] Anthony Popyrin vs [10] Mikalai Haliak

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Ali Habib vs [12] Viktor Durasovic

2. [6] Ergi Kirkin vs Petr Nesterov

3. [3] Daniel Michalski vs David Pichler

4. [4] Salvatore Caruso vs Yanaki Milev