ATP 250 Cordoba: Luciano Darderi centra anche il secondo turno

In una giornata carica di aspettative all’Estadio Mario Alberto Kempes, Luciano Darderi ha scritto una nuova pagina della sua carriera. Con una classifica mondiale ATP che lo vede al numero 136, Darderi ha affrontato il Cordoba Open, un torneo dal montepremi di 562.345 dollari, con determinazione e grinta. La sua avventura nel main draw del torneo è iniziata con il piede giusto, grazie a un percorso nelle qualificazioni senza sbavature che lo ha visto superare Alessandro Giannessi e Andrea Collarini.

Il primo turno del main draw ha messo di fronte Darderi al cileno Tomas Barrios Vera, numero 108 del mondo. Nell’unico precedente confronto diretto, avvenuto agli ottavi del Challenger di Santa Fe-2 l’anno scorso, era stato Barrios Vera a trionfare. Questa volta, però, il copione è stato completamente diverso.

l’azzurro, infatti, si è imposto per 46 61 62 dopo 1 ora e 57 minuti di partita.

Il match si è aperto con un primo set equilibrato, ma un break nel terzo game ha permesso al cileno di imporsi con il punteggio di 64 dopo 39 minuti di gioco. Nonostante l’avvio incerto, l’azzurro ha saputo reagire con autorità. Prendendo il controllo del campo, Darderi ha iniziato a colpire la palla con maggior profondità ed efficienza, mettendo sotto pressione il suo avversario che ha faticato a tenere il ritmo.

Il secondo set ha visto Darderi elevarsi ulteriormente, conquistando due break decisivi nel secondo e nel sesto game e chiudendo il set con un convincente 6-1. Con un Barrios Vera sempre più in difficoltà, il terzo set ha confermato la superiorità dell’italiano, che con altri due break ha sigillato la sua vittoria per 6-2, ottenendo così la seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore ATP.

Questa vittoria non solo rappresenta una dolce rivincita per Darderi ma segna anche un importante passo avanti nella sua carriera, proiettandolo al secondo turno del Cordoba Open dove affronterà l’austriaco Sebastian Ofner, numero 38 del mondo e quarta testa di serie. Sarà la prima volta che i due si incontreranno sul campo.

ATP Cordoba Luciano Darderi Luciano Darderi 4 6 6 Tomas Barrios Vera Tomas Barrios Vera 6 1 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Barrios Vera 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Barrios Vera 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

– **Serve Rating:** 297– **Aces:** 6– **Double Faults:** 2– **First Serve:** 42/69 (61%)– **First Serve Points Won:** 35/42 (83%)– **Second Serve Points Won:** 16/27 (59%)– **Break Points Saved:** 0/1 (0%)– **Service Games Played:** 13– **Return Rating:** 178– **First Serve Return Points Won:** 14/48 (29%)– **Second Serve Return Points Won:** 14/24 (58%)– **Break Points Converted:** 4/7 (57%)– **Return Games Played:** 12– **Service Points Won:** 51/69 (74%)– **Return Points Won:** 28/72 (39%)– **Total Points Won:** 79/141 (56%)

Statistiche di Marcelo Tomás Barrios Vera 🇨🇱:

– **Serve Rating:** 245

– **Aces:** 3

– **Double Faults:** 5

– **First Serve:** 48/72 (67%)

– **First Serve Points Won:** 34/48 (71%)

– **Second Serve Points Won:** 10/24 (42%)

– **Break Points Saved:** 3/7 (43%)

– **Service Games Played:** 12

– **Return Rating:** 165

– **First Serve Return Points Won:** 7/42 (17%)

– **Second Serve Return Points Won:** 11/27 (41%)

– **Break Points Converted:** 1/1 (100%)

– **Return Games Played:** 13

– **Service Points Won:** 44/72 (61%)

– **Return Points Won:** 18/69 (26%)

– **Total Points Won:** 62/141 (44%)