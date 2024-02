Coppa Davis 2024. Questi sono i 16 paesi che parteciperanno alla fase a gruppi

Con tutte le partite di qualificazione ai Playoff per le Davis Cup Finals ormai concluse, è possibile annunciare l’elenco definitivo delle squadre che si contenderanno la fase finale del torneo. Sono 16 le squadre che parteciperanno alla fase a gruppi in settembre, e le otto qualificate proseguiranno poi alla fase ad eliminazione diretta — quarti di finale, semifinali e la finale, che si terrà nuovamente a Malaga, in Spagna, nel mese di novembre.

Pertanto, sono state 12 le squadre che hanno superato il turno delle Qualificazione in questo primo fine settimana di febbraio. Si aggiungono alle ultime due finaliste (Australia, Italia) e alle wild card concesse dall’organizzazione del torneo (Spagna, Regno Unito) nella fase a gruppi, che si svolgerà dal 10 al 15 settembre in varie sedi. Avete qualche squadra favorita per il titolo?

LE SQUADRE QUALIFICATE (in ordine di ranking)

– 🇮🇹 Italia

– 🇨🇦 Canada

– 🇦🇺 Australia

– 🇪🇸 Spagna

– 🇬🇧 Gran Bretagna

– 🇩🇪 Germania

– 🇳🇱 Paesi Bassi

– 🇨🇿 Repubblica Ceca

– 🇺🇸 Stati Uniti

– 🇫🇮 Finlandia

– 🇫🇷 Francia

– 🇨🇱 Cile

– 🇧🇪 Belgio

– 🇦🇷 Argentina

– 🇸🇰 Slovacchia

– 🇧🇷 Brasile