Mouratoglou su Sinner: “L’unico dubbio era se sarebbe stato capace di farcela in una finale del Grande Slam, e ha risposto nel modo migliore possibile”

Patrick Mouratoglou aveva già osservato qualche giorno fa come Jannik Sinner avesse trionfato nella sua semifinale contro un Novak Djokovic non al suo meglio, pur riconoscendo i meriti indiscutibili dell’Italiano.

Tuttavia, il coach francese ha di nuovo commentato il primo trionfo in un torneo del Grande Slam dell’italiano, il quale, alla sua prima apparizione in una finale di Grande Slam, ha messo in campo una prestazione importante soprattutto dal terzo set in poi.

L’ex allenatore di Serena Williams ha voluto congratularsi con Sinner per aver dimostrato a tutti di poter vincere incontri di tale calibro e di aver fatto il salto tra i grandi campioni.

“Il suo livello di gioco è stato incredibilmente costante e la qualità del tennis mostrato era di un grande livello, sufficiente per conquistare un Grande Slam. L’unico dubbio era se avesse potuto mantenere tale standard in una finale di Grande Slam, e ha risposto a questo interrogativo nella maniera più convincente possibile.”