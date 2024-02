Challenger Chennai: Il Tabellone Principale e di Quali. Cinque azzurri al via nel Md. Luca Nardi n.1 del seeding

Challenger Chennai – Tabellone Principale – hard

(1) Nardi, Luca vs Qualifier

Qualifier vs Tomic, Bernard

(Alt) Santillan, Akira vs Added, Dan

Uchida, Kaichi vs (5) Napolitano, Stefano

(4) Blanchet, Ugo vs Qualifier

(WC) Basilashvili, Nikoloz vs Tseng, Chun-Hsin

Qualifier vs Dalla Valle, Enrico

(WC) Ramanathan, Ramkumar vs (6) Roca Batalla, Oriol

(8) Hsu, Yu Hsiou vs Echargui, Moez

Kasnikowski, Maks vs (WC) Sasikumar, Mukund

Wu, Tung-Lin vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs (3) Svrcina, Dalibor

(7) Dougaz, Aziz vs (Alt) Vincent Ruggeri, Samuel

Palan, Dominik vs (Alt) Weber, Arthur

Janvier, Maxime vs Fonio, Giovanni

Qualifier vs (2) Nagal, Sumit

(1) Vanshelboim, Ericvs Ho, Ray(WC) Senthil Kumar, Rethin Pranavvs (9) Karlovskiy, Evgeny

(2) Bobrov, Bogdan vs (Alt) Eqbal, Ishaque

(WC) Bathrinath, Lohithaksha vs (12) Wallart, Enzo

(3) Van Wyk, Kris vs (Alt) Kalyanpur, Adil

(Alt) Sinha, Nitin Kumar vs (7) Pieczkowski, Olaf

(4) Ursu, Vadym vs Sureshkumar, Manish

(WC) Shanmugam, Abhinav Sanjeev vs (10) Dev, S D Prajwal

(5) Forejtek, Jonas vs Vishwakarma, Siddharth

Singh, Karan vs (11) Castelnuovo, Luca

(6) Dzhavakian, Yurii vs (WC) Kumaran, Bharath Nishok

(PR) Zakharov, Alexey vs (8) Bittoun Kouzmine, Constantin

COURT 1 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Rethin Pranav Senthil Kumar vs [9] Evgeny Karlovskiy

2. [6] Yurii Dzhavakian vs [WC] Bharath Nishok Kumaran

3. [2] Bogdan Bobrov vs [Alt] Ishaque Eqbal

4. [Alt] Nitin Kumar Sinha vs [7] Olaf Pieczkowski

COURT 2 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Eric Vanshelboim vs Ray Ho

2. [PR] Alexey Zakharov vs [8] Constantin Bittoun Kouzmine

3. [WC] Lohithaksha Bathrinath vs [12] Enzo Wallart

4. [3] Kris Van Wyk vs [Alt] Adil Kalyanpur (non prima ore: 10:30)