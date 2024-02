Le pessime condizioni dei campi all’ITF M25 di Hammamet (Video)

Sopravvivere alle dure condizioni dei Futures è uno degli ingredienti necessari per la scalata verso il tennis Pro, ma a volte le situazioni che i giocatori trovano nei tornei ITF sono davvero al limite. Questa settimana è in corso un M25 ad Hammamet, in Tunisia, con la presenza anche di alcuni tennisti italiani (oggi in campo Moroni e Perfetti). I campi in terra battuta del torneo tunisino non sono davvero nelle migliori condizioni.

Come riporta Tennislegend, il tennista francese Corentin Denolly (26enne, attualmente n. 373 nel ranking ATP) ha girato il video che mostra la condizione di uno dei campi da gara. Lo riportiamo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tennis Legend (@tennislegend)

“Scandaloso e davvero pericoloso” si legge nel messaggio allegato al video.

Nel torneo sono impegnati nei quarti di finale Noah Perfetti e Gian Marco Moroni. I due, in caso di vittoria, potrebbero sfidarsi in semifinale, speriamo su di un campo più decoroso.

Mario Cecchi