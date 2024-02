Tennis Italiano in Trionfo: Sinner e la Squadra Azzurra celebrati al Quirinale. Sinner ricorda il contributo fondamentale di Matteo Berrettini. Le parole di Jannik (Video)

Il tennis italiano maschile ha vissuto momenti storici tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, celebrando successi che non si vedevano da oltre 47 anni, da quando la mitica accoppiata Roland Garros-Coppa Davis aveva fatto sognare gli appassionati. Questa volta, è Jannik Sinner ad aver trascinato la squadra azzurra alla conquista dell’ambita Insalatiera nelle Finali di Malaga e a vincere il suo primo titolo Major agli Australian Open, confermandosi come una delle stelle più luminose nel firmamento del tennis mondiale.

In un incontro inizialmente previsto per il 21 dicembre, ma poi posticipato per venire incontro al calendario degli eroi di Malaga, oggi la squadra tricolore, guidata dal capitano Filippo Volandri, è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento di grande orgoglio e celebrazione per il tennis italiano, con Sinner scelto per rappresentare il team nella cerimonia.

“Parlo a nome della squadra, è un onore essere qui. Portare qui la Coppa Davis dopo 47 anni è stato possibile grazie ad una squadra con tanto sacrificio e voglia di vincere. Siamo dei ragazzi normali, ognuno con le sue caratteristiche. Grazie anche al capitano siamo riusciti a fare una cosa molto bella e importante per questa nazione,” ha dichiarato l’altoatesino, evidenziando lo spirito di squadra e l’unità che hanno portato al trionfo.

Sinner ha poi ricordato i momenti difficili a Bologna, sottolineando il contributo fondamentale di Matteo Berrettini: “A Bologna abbiamo sofferto tanto, io purtroppo non c’ero ma bisogna dare credito a Berrettini che ha sostenuto la squadra. Ci siamo tolti da una situazione difficile, poi ho provato a dare il mio contributo e a Malaga abbiamo giocato un ottimo tennis, riuscendo inoltre a capirci in campo e a ridere anche quando le cose non andavano bene. La Coppa ci ha portato grandi emozioni.”ùù

Guardando al futuro e in particolare ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, Sinner ha espresso ottimismo e determinazione: “Quest’anno ci sono le Olimpiadi e proveremo a fare il meglio anche lì. Speriamo che vada bene anche se il futuro non si può controllare.”

Mattarella a Sinner: “Ho visto la partita dal quarto set e ho capito subito che lei avrebbe vinto. Apprezzo la sua sobrietà”.

Il momento culminante della visita è stato quando Mattarella ha ricevuto in omaggio una racchetta celebrativa da parte di Sinner e del resto della squadra di Coppa Davis, simbolo di un trionfo che va oltre il successo sportivo, rappresentando un momento di orgoglio e unione per tutto il Paese.





