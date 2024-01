Challenger Koblenz, Piracicaba, Burnie e Cleveland: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Koblenz (Germania) 🇩🇪 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Koblenz Daniel Michalski [3] Daniel Michalski [3] 6 7 Kenny De Schepper Kenny De Schepper 1 5 Vincitore: Michalski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 D. Michalski 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. De Schepper 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. De Schepper 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. De Schepper 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 K. De Schepper 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

1. [3] Daniel Michalskivs [Alt] Kenny De Schepper

2. Filip Krajinovic vs Elmar Ejupovic



ATP Koblenz Filip Krajinovic Filip Krajinovic 0 6 0 Elmar Ejupovic • Elmar Ejupovic 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Ejupovic 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 E. Ejupovic 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Ejupovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Ejupovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Ejupovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Martin Klizan vs [7] Marvin Moeller (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Martin Damm vs [6] Mattia Bellucci (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Koblenz Tristan Lamasine [6] Tristan Lamasine [6] 6 6 Guy Den Ouden Guy Den Ouden 1 4 Vincitore: Lamasine Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Lamasine 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Den Ouden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Den Ouden 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 G. Den Ouden 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Lamasine 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Den Ouden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Den Ouden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 G. Den Ouden 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 G. Den Ouden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 T. Lamasine 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 G. Den Ouden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [6] Tristan Lamasinevs Guy Den Ouden

2. [4/Alt] Michael Geerts vs [9] Charles Broom



ATP Koblenz Michael Geerts [4] • Michael Geerts [4] 40 4 2 Charles Broom [9] Charles Broom [9] 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 C. Broom 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 C. Broom 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Broom 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Geerts 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Geerts 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 C. Broom 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Geerts 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Broom 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 M. Geerts 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [1/Alt] Franco Agamenone vs Hazem Naw (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Blockx vs Giovanni Mpetshi Perricard (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Maxime Janvier vs Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Daniel Dutra da Silvavs [9] Jose Pereira

2. [3] Damien Wenger vs [10] Wilson Leite



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Nicolas Zanellato vs [WC] Mateus Alves (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Eduardo Ribeiro vs [3] Ivan Gakhov (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Orlando Luz vs Felix Gill (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Gonzalo Villanuevavs Fernando Yamacita

2. [4] Kilian Feldbausch vs [7] Alex Marti Pujolras



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Federico Agustin Gomez vs [12] Igor Gimenez



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Gerard Campana Lee vs Pedro Sakamoto (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Enrique Bogovs [11] Mariano Kestelboim

2. [2] Alex Barrena vs [8] Ignacio Monzon



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Gonzalo Villanueva OR Fernando Yamacita vs [Alt] Enrique Bogo OR [11] Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Juan Pablo Ficovich vs Timo Stodder (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Burnie Matt Hulme Matt Hulme 6 7 Mitchell Harper Mitchell Harper 0 6 Vincitore: Hulme Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Hulme 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Harper 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Hulme 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 M. Harper 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Hulme 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Harper 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Hulme 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 3-3 M. Harper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Hulme 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. Harper 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Hulme 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Harper 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Hulme 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 M. Harper 0-15 0-40 4-0 → 5-0 M. Hulme 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Harper 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 M. Hulme 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Harper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1. [Alt] Matt Hulmevs Mitchell Harper

2. [3] Takuya Kumasaka vs [Alt] Corey Gaal



ATP Burnie Takuya Kumasaka [3] Takuya Kumasaka [3] 7 4 7 Corey Gaal Corey Gaal 6 6 6 Vincitore: Kumasaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Gaal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 6-5 → 6-6 T. Kumasaka 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Gaal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Kumasaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 C. Gaal 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 T. Kumasaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Gaal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 T. Kumasaka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 C. Gaal 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 T. Kumasaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Gaal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Kumasaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Gaal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Kumasaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Gaal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 T. Kumasaka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Gaal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 T. Kumasaka 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 C. Gaal 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 T. Kumasaka 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 C. Gaal 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 T. Kumasaka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 T. Kumasaka 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 6-6 C. Gaal 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 T. Kumasaka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Gaal 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Kumasaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Gaal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Kumasaka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Gaal 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 T. Kumasaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Gaal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Kumasaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Gaal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Makoto Ochi vs [2] Marc Polmans (non prima ore: 02:30)



ATP Burnie Makoto Ochi Makoto Ochi 2 1 Marc Polmans [2] Marc Polmans [2] 6 6 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Ochi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Ochi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Ochi 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Polmans 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Ochi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Polmans 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Polmans 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 M. Ochi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [7] James McCabe vs Matthew Dellavedova



ATP Burnie James McCabe [7] James McCabe [7] 6 6 Matthew Dellavedova Matthew Dellavedova 0 2 Vincitore: McCabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. McCabe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 M. Dellavedova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Dellavedova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. McCabe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Dellavedova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 M. Dellavedova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 M. Dellavedova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Dellavedova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Christian Langmo vs Mikalai Haliak



ATP Burnie Christian Langmo Christian Langmo 6 5 6 Mikalai Haliak Mikalai Haliak 3 7 7 Vincitore: Haliak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Haliak 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Langmo 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 4-5 → 5-5 M. Haliak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Langmo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Haliak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Haliak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Langmo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Haliak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Langmo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Haliak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Langmo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Haliak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Langmo 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 M. Haliak 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Langmo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Langmo 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Haliak 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Langmo 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 M. Haliak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Langmo 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 5-3 → 6-3 M. Haliak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 C. Langmo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 C. Langmo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Langmo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Langmo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP Burnie Brandon Walkin [6] Brandon Walkin [6] 3 4 Shintaro Imai [7] Shintaro Imai [7] 6 6 Vincitore: Imai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Imai 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Walkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Imai 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 B. Walkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Imai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Walkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Imai 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Walkin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Imai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 B. Walkin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Imai 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Walkin 15-0 30-0 ace ace 2-5 → 3-5 S. Imai 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 B. Walkin 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 2-4 S. Imai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Walkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 S. Imai 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Walkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Imai 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [6] Brandon Walkinvs [7] Shintaro Imai

2. [5] Kokoro Isomura vs Jesse Delaney



ATP Burnie Kokoro Isomura [5] Kokoro Isomura [5] 6 6 Jesse Delaney Jesse Delaney 4 2 Vincitore: Isomura Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Delaney 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-2 → 6-2 K. Isomura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 K. Isomura 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Delaney 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Isomura 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Delaney 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Isomura 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 6-4 K. Isomura 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Isomura 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Delaney 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Isomura 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Delaney 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Isomura 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Delaney 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Isomura 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Hiroki Moriya vs Maxime Chazal (non prima ore: 02:30)



ATP Burnie Hiroki Moriya Hiroki Moriya 6 6 Maxime Chazal Maxime Chazal 3 1 Vincitore: Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 M. Chazal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Chazal 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Chazal 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Chazal 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-3 → 6-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 M. Chazal 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 M. Chazal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Moriya 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Chazal 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Chazal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Jacob Bradshaw vs Yusuke Takahashi



ATP Burnie Jacob Bradshaw Jacob Bradshaw 6 6 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 7 7 Vincitore: Takahashi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Bradshaw 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Bradshaw 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Bradshaw 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Bradshaw 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Takahashi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Bradshaw 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Y. Takahashi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Bradshaw 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Bradshaw 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Y. Takahashi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Bradshaw 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Bradshaw 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Bradshaw 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Bradshaw 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Bradshaw 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP Burnie Taisei Ichikawa [2] Taisei Ichikawa [2] 5 1 Scott Jones Scott Jones 7 6 Vincitore: Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Jones 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Ichikawa 15-0 30-0 40-15 0-5 → 1-5 S. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 T. Ichikawa 0-15 0-30 df 0-40 0-3 → 0-4 S. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 T. Ichikawa 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Ichikawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Ichikawa 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Ichikawa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 T. Ichikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 S. Jones 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 T. Ichikawa 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 T. Ichikawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Jones 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

1. [2] Taisei Ichikawavs Scott Jones

2. [1] Yuki Mochizuki vs [12] Pavle Marinkov



ATP Burnie Yuki Mochizuki [1] Yuki Mochizuki [1] 1 6 6 Pavle Marinkov [12] Pavle Marinkov [12] 6 3 2 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Marinkov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 P. Marinkov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 P. Marinkov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Marinkov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 P. Marinkov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 P. Marinkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Mochizuki 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Y. Mochizuki 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 P. Marinkov 15-0 ace 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Y. Mochizuki 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [6] Yasutaka Uchiyama vs Jake Delaney (non prima ore: 06:15)



ATP Burnie Yasutaka Uchiyama [6] Yasutaka Uchiyama [6] 6 6 Jake Delaney Jake Delaney 3 1 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 5-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Delaney 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Delaney 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Delaney 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Delaney 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Delaney 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Delaney 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Delaney 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Matija Pecoticvs [7] Joshua Sheehy

2. [3] Ezekiel Clark vs [10] Stefan Kozlov



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Patrick Brady vs Collin Altamirano



Il match deve ancora iniziare

4. [1] James Duckworth vs Toby Kodat



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Tennys Sandgren vs Tim Handel



Il match deve ancora iniziare

6. Nathan Ponwith vs [5] Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Gabi Adrian Boitanvs Felix Corwin

2. William Grant vs [WC] Vishwa Aduru



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Preston Brown vs [Alt] Patrick Maloney



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Aidan Mayo vs Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Quinn Vandecasteele vs Bruno Kuzuhara



Il match deve ancora iniziare