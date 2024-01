Sinner posa per la foto ufficiale a Melbourne

Sinner è ovviamente primo nella nuova Race to Turin 2024

La foto che tutti attendevamo non è più un sogno ardito. È realtà. Jannik Sinner raggiante, felice con lo storico Norman Brookes Trophy in mano, posa per la foto classica del vincitore degli Australian Open, con lo sfondo della bella città di Melbourne.

“Ecco di cosa sono fatti i sogni”, scrive Jannik nel breve messaggio social che accompagna la foto.

What dreams are made of ☀️ pic.twitter.com/Fq2sEGP4TV — Jannik Sinner (@janniksin) January 29, 2024

Uno degli aspetti più belli della vittoria dell’azzurro agli Australian Open è l’unanime gioia per la sua vittoria. È un trionfo atteso, troppa la forza, classe e maturità dimostrata da Jannik nella sua seconda parte di 2023, quando ha di fatto dominato battendo a ripetizione tutti gli avversari più forti. Ma è ancor più soddisfacente leggere i commenti, i complimenti e gli applausi che tutto il mondo del tennis gli ha tributato. Non è un caso che Sinner negli spogliatoi sia un ragazzo stimato e supportato da tutti.

Chissà se Jannik per festeggiare avrà pensato al “terribile” tuffo nel fiume Jarra dopo la vittoria, come il mitico “Big Jim” Courier, che ha dominato due edizioni del torneo a inizio ann9 ’90 e gli ha consegnato la splendida coppa domenica sera sulla Rod Laver Arena…

Marco Mazzoni