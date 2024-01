La conferenza stampa integrale di Jannik Sinner dopo il successo all’Australian Open (scritta e Video)

Ecco la conferenza stampa integrale di Jannik Sinner dopo il successo all’Australian Open 2024.

**IL MODERATORE:** Se vuoi dire qualcosa. Non ti sei praticamente fermato dal match point. Ti sei già reso conto di ciò che hai appena realizzato?

**JANNIK SINNER:** No, di sicuro ci vuole un po’ per elaborare tutto. Sono estremamente felice di come ho gestito le cose oggi. La situazione in campo era molto, molto difficile.

Penso che la parte più importante sia stato il sostegno che ho avuto in queste due settimane. Ho sentito che molte, molte persone mi guardavano anche da casa in TV, quindi ho solo cercato di fare del mio meglio. Oggi ero un po’ in difficoltà con due set a zero sotto in poco più di un’ora.

Quindi ho cercato di rimanere positivo, cercando di attenermi al piano di gioco, che ho dovuto un po’ adeguare. Daniil è un giocatore incredibile, e lo ha dimostrato anche oggi, un incredibile combattente. Ha trascorso così tante ore in campo. Quindi, ovviamente, mi dispiace per lui oggi, ma di sicuro solleverà ancora alcuni trofei del Grande Slam.

**D:** Eri sorpreso da quanto aggressivo è stato Daniil all’inizio e quanto sei orgoglioso del modo in cui sei riuscito a ribaltare la partita?

**JANNIK SINNER:** Sì, sicuramente. Mi aspettavo qualcosa di diverso da parte sua, quindi avevo questa sensazione che potesse essere un po’ più aggressivo. Ma non così aggressivo.

Ha giocato davvero bene per i primi due set o due set e mezzo. Ho cercato solo di giocare allo stesso livello, cercando di cogliere un paio di occasioni nel terzo set, che ho fatto. Quando vinci un gioco molto importante, la partita può occasionalmente cambiare, ed è stato così oggi.

Ho cercato di rimanere il più a lungo possibile in campo, sapendo che ha trascorso tante ore in campo. Più la partita andava avanti, forse fisicamente stato un po’ meglio io oggi, perché lui ha giocato tante ore. Penso che oggi quella fosse la chiave.

**D:** C’è stato un momento particolare nell’ultimo anno o giù di lì in cui hai pensato tra te e te, sono pronto a vincere un titolo del Grande Slam?

**JANNIK SINNER:** Penso che questa stagione quello che ho fatto, non l’anno scorso, due anni fa, conoscere meglio il mio corpo, conoscere meglio il mio team, sia stato un passo molto importante per me.

Poi l’anno scorso abbiamo cercato di avere più risultati. Ho iniziato molto bene dai tornei indoor, Indian Wells, Miami, ho fatto semifinale e finale. Poi anche a Monaco ho fatto semifinale. Poi le semi a Wimbledon. Quindi ho avuto risultati molto buoni. Penso che mi abbiano fatto credere di poter competere contro i migliori giocatori del mondo.

Ma ora devo ancora elaborarlo, perché, sai, battere Novak in semifinale e poi oggi Daniil in finale, sono giocatori difficili da battere. Quindi è un grande momento per me e per il mio team, ma dall’altra parte, sappiamo anche che dobbiamo migliorare se vogliamo avere un’altra possibilità di sollevare un grande trofeo.

Quindi è tutto, il processo e il duro lavoro pagherà sempre.

**D:** Hai parlato molto commoventemente in campo dei tuoi genitori e del fatto che ti hanno dato la libertà di scegliere da bambino. Molte persone della tua

età vivono ancora con i genitori a casa. Tu viaggi per il mondo per lavoro. Qual è il tuo rapporto con loro ora? Quanto li vedi? Puoi parlare un po’ di più di quanto siano stati importanti per il tuo successo.

**JANNIK SINNER:** Purtroppo non li vedo così spesso, ma quando li vedo è sempre un grande momento (sorride).

Sono andato via da casa quando avevo 14 anni. Quindi sono dovuto crescere abbastanza in fretta, cercando di cucinare per me stesso, cercando di fare il bucato. Sai, le prime volte è diverso, ma poi dall’altra parte, forse era il modo più veloce per crescere.

Penso sia stato difficile per me, ma anche per i miei genitori lasciare il loro figlio a 14 anni, non è facile anche per loro. Mi hanno sempre dato, non hanno mai esercitato pressione su di me, che per me è forse la chiave del perché sono qui oggi. Sono un uomo molto rilassato, che si gode semplicemente il giocare a tennis. Ho 22 anni, quindi mi piace anche fare cose normali.

E questo è tutto. Sono i genitori perfetti. Ovviamente conosco solo loro (sorride) ma sono fantastici. E anche mio fratello, mi porta tranquillità in tutta la carriera che sto attraversando.

**D:** Quando Darren era qui prima, ha detto che è stato speciale la prima volta che ti ha sentito colpire una palla, il suono che la palla fa sulla tua racchetta. Sono curioso di sapere quando hai realizzato di avere un talento speciale per colpire la palla e che anche un allenatore come lui ne sia stupito. Mi chiedo come fai a tenere tutti i tuoi capelli sotto il cappello.

**JANNIK SINNER:** Sì, no, questa è una domanda difficile. (Risate.) Non posso rispondere a quello. È magia, sai. (Risate.)

Tipo, è difficile dire se qualcuno, dal mio punto di vista, che sono dentro di me fondamentalmente, è difficile capire quando qualcuno dice, Guarda, sei speciale o sei un bravo giocatore, perché conosci solo te stesso. È come se non potessi toccare la palla che stai colpendo dall’altra parte.

Ma dall’altra parte, il mio viaggio, è stato abbastanza veloce. Ho vinto i challenger quando avevo circa 17 anni, poi ho vinto la NextGen, poi è arrivato il primo torneo ATP. Quindi vivi questo tipo di movimento e poi cerchi solo di continuare a migliorare.

Non ti rendi nemmeno conto di quanto velocemente stanno andando le cose.

Seduto qui con questo trofeo ora, guardandolo, per me devo ancora rendermene conto, no, perché è uno dei trofei più grandi che abbiamo nel nostro sport. Quindi sono davvero felice di poter condividere questo con il mio team oggi.

Ma dall’altra parte so anche che devo continuare a lavorare per altre occasioni.

**D:** Parlando di quel trofeo, sei il primo tennista italiano ad avere il tuo nome inciso su quel trofeo. Quanto significa per te poter rappresentare l’Italia? Cosa significa per i tennisti del tuo paese?

**JANNIK SINNER:** Significa molto. Forse il più importante. Perché il sostegno che ricevo ormai da anni è incredibile. Essere in grado di renderli felici oggi, perché sento che anche loro mi spingono a credere in me stesso e poi ad avere tanto sostegno, è incredibile.

Il pubblico è fondamentale — è il motivo per cui giochi in un certo senso, perché quando lo stadio è pieno, 15.000 persone, ti tifano o per il tuo avversario. È una sensazione incredibile solo entrare in campo.

Poi ovviamente quando sei in una situazione difficile, vuoi fare anche una bella partita. Come oggi, stavo andando così veloce, ero due set a zero, ma tutte le persone che sono venute lì a guardare, ero come, devo almeno cercare di farla diventare una partita in qualche modo, ed è stato il caso di oggi.

**D:** Stavi parlando di vincere molti titoli importanti a vari livelli in giovane età. Hai sentito molto la pressione, soprattutto in Italia, dove la gente diceva che pensavano che saresti stato un campione del Grande Slam del futuro? Hai sentito la pressione di essere all’altezza delle aspettative delle persone?

**JANNIK SINNER:** Sì, c’è sempre pressione, ma la pressione è qualcosa di buono. Devi prenderla nel modo giusto. È un privilegio, no? Perché non ci sono così tanti giocatori che hanno questo tipo di pressione, ma dall’altra parte, quando hai pressione, è sempre, okay, lui crede che posso davvero farcela.

Quindi sì, mi piace essere nella tempesta di pressione. Non so come dirlo. Personalmente, mi piace, perché è lì che la maggior parte delle volte tiro fuori il mio miglior tennis. Sono anche abbastanza rilassato in quest’occasione, perché cerco sempre di godermi il gioco in campo.

Quindi penso che la pressione sia un privilegio, ad essere onesti.

**D:** Complimenti. Mi chiedevo in quale momento della partita di oggi hai iniziato a sentire che questa era la tua partita da vincere, che hai iniziato a sentirti in controllo? Dove è girata per te?

**JANNIK SINNER:** Controllo, è difficile da dire. Ma quando ho ottenuto il break nel quarto set.

**D:** Quarto?

**JANNIK SINNER:** Sì. Ho iniziato a sentire tipo, ok, ci sono. Posso farcela. Perché il break nel terzo set sul 5-4, l’ho strappato il servizio, sono andato 6-4, era ovviamente forse il break più importante che ho fatto oggi, perché mi ha fatto avere un set e poi cercare di vedere come reagiva.

Ma, sì, se devo scegliere, credo sia stato il break nel quarto set.

**D:** Tutti parlano sempre della tua compostezza e di come prendi tutto con calma, sia in campo che fuori. Adesso sembri ancora molto calmo. Ti senti pronto per tutto ciò che sta per arrivare, le aspettative ancora più alte, l’attenzione extra che deriverà da questo?

**JANNIK SINNER:** Sì, sento che fa parte del gioco, no? Io, sono estremamente felice di essere in questa posizione ora. Ho un grande team dietro di me che sa cosa devo fare. Con Darren, ha molta esperienza. È già passato attraverso questo numerose volte. Simone, stavamo già parlando dopo la partita che possiamo ancora migliorare.

Quindi, sai, è tutto parte del processo. Ovviamente avere questo trofeo, è una sensazione incredibile. Mi sento grato di averlo qui. Ma so che devo lavorare ancora più duramente, perché gli avversari troveranno il modo di battermi e devo essere preparato.

Vediamo cosa ci riserverà il futuro.

**D:** Ti sembra un po’ più speciale vincere questo quando sei così giovane, rispetto a dover lottare per più anni? È un po’ più speciale vincerlo quando Novak sta ancora giocando così bene, è ancora il campione che è, eppure sei riuscito a batterlo?

**JANNIK SINNER:** È speciale in ogni caso, perché è un grande trofeo. Si sente speciale quando vedi i grandi nomi nel tabellone e riesci a vincerlo, sì, perché mi sento ancora più privilegiato di essere solo nel tabellone dopo aver vinto contro altri giocatori.

Sai, più vai avanti, vedi meno persone intorno nello spogliatoio o nell’area ristoro. Questo ti fa sentire, okay, sto facendo un buon torneo al momento. Ed è esattamente la sensazione che avevo, tipo, negli ultimi tre turni o giù di lì, perché dai quartiè abbastanza vuoto. Questa penso sia davvero una bella sensazione.