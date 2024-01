Challenger Koblenz: Il Tabellone Principale e di Quali. 4 azzurri nel md e 1 nelle quali

Challenger Koblenz – Tabellone Principale – indor hard

(1) Rodionov, Jurij vs Novak, Dennis

Royer, Valentin vs Qualifier

Blockx, Alexander vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Qualifier vs (7) Molleker, Rudolf

(3) Choinski, Jan vs Travaglia, Stefano

(WC) Squire, Henri vs Marie, Jules

Janvier, Maxime vs Kukushkin, Mikhail

Damm, Martin vs (6) Bellucci, Mattia

(5) Kolar, Zdenek vs Qualifier

(WC) Gentzsch, Tom vs Qualifier

Harris, Billy vs Qualifier

(Alt) Otte, Oscar vs (4) Harris, Lloyd

(8) Passaro, Francesco vs Marchenko, Illya

Brancaccio, Raul vs (WC) Rehberg, Max Hans

Peniston, Ryan vs Qualifier

Moro Canas, Alejandro vs (2) Nakashima, Brandon

vs (WC) Lipp, MikaNaw, Hazemvs (11) Gerasimov, Egor

(2) Bourgue, Mathias vs (WC) Klizan, Martin

Colson, Tibo vs (7) Moeller, Marvin

(3) Michalski, Daniel vs Rosenkranz, Mats

(Alt) De Schepper, Kenny vs (8) Diez, Steven

(4/Alt) Geerts, Michael vs (WC) Gavrielides, Liam

(WC) Zahraj, Patrick vs (9) Broom, Charles

(5) Vrbensky, Michael vs Krajinovic, Filip

Ejupovic, Elmar vs (10) Jorda Sanchis, David

(6) Lamasine, Tristan vs McHugh, Aidan

Den Ouden, Guy vs (12) Wessels, Louis

1. [3] Daniel Michalskivs Mats Rosenkranz2. Guy Den Oudenvs [12] Louis Wessels3. [5] Michael Vrbenskyvs Filip Krajinovic4. [4/Alt] Michael Geertsvs [WC] Liam Gavrielides5. [2] Mathias Bourguevs [WC] Martin Klizan6. Hazem Nawvs [11] Egor Gerasimov

VR Bank Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Kenny De Schepper vs [8] Steven Diez

2. [6] Tristan Lamasine vs Aidan McHugh

3. Elmar Ejupovic vs [10] David Jorda Sanchis

4. [WC] Patrick Zahraj vs [9] Charles Broom

5. Tibo Colson vs [7] Marvin Moeller

6. [1/Alt] Franco Agamenone vs [WC] Mika Lipp