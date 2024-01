ATP 250 Montpellier: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Luca Nardi n.1 del seeding cadetto. Presenti anche Zeppieri e Gigante

ATP 250 Montpellier – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Nardi, Luca vs Rincon, Daniel

Grenier, Hugo vs (8) Escoffier, Antoine

(2) Cressy, Maxime vs Hemery, Calvin

Gigante, Matteo vs (5) Llamas Ruiz, Pablo

(3) Zeppieri, Giulio vs Roca Batalla, Oriol

(WC) Martineau, Matteo vs (7) Svrcina, Dalibor

(4) Droguet, Titouan vs (WC) Chidekh, Clement

Blanchet, Ugo vs (6) de Jong, Jesper

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Hugo Grenier vs [8] Antoine Escoffier

2. [2] Maxime Cressy vs Calvin Hemery

3. [4] Titouan Droguet vs [WC] Clement Chidekh

4. [WC] Matteo Martineau vs [7] Dalibor Svrcina

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Luca Nardi vs Daniel Rincon

2. Matteo Gigante vs [5] Pablo Llamas Ruiz

3. Ugo Blanchet vs [6] Jesper de Jong

4. [3] Giulio Zeppieri vs Oriol Roca Batalla