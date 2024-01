Aryna Sabalenka brilla con una partita perfetta e senza perdere il servizio in finale si aggiudica nuovamente l’Australian Open (con le statistiche complete e Video)

La bielorussa Aryna Sabalenka, 25 anni, ha conquistato sabato il titolo dell’Australian Open per il secondo anno consecutivo, chiudendo in grande stile una quindicina di giorni perfetta, durante la quale ha dominato tutte le avversarie fino al nuovo successo a Melbourne Park senza perdere neanche un set! È il secondo titolo del Grande Slam nella carriera di Sabalenka, che è arrivata almeno in semifinale negli ultimi sei tornei Major.

In una finale che prometteva ma non ha avuto una grande storia, Sabalenka, numero due del mondo e che manterrà questa posizione dopo questo torneo, ha sconfitto la cinese Zheng Qinwen, 15ª della WTA e con un posto assicurato nella top 10 dopo questo evento, con il punteggio di 6-3 6-2, in un incontro risolto in poco più di un’ora e nel quale ha dominato completamente dall’inizio alla fine, anche se statisticamente il divario non è stato così ampio, con l’asiatica che ha concluso il duello con più colpi vincenti e solo leggermente più errori non forzati.

Il corso dell’incontro è stato però a senso unico: Sabalenka ha effettuato il break nel primo gioco al servizio dell’avversaria di ogni set e ha controllato le operazioni da lì in poi senza esitazioni annullando solo alcune palle break (4) ma senza mai perdere il turno di battuta nel corso del match. Zheng non ha giocato male, ma non è sembrata mai completamente a suo agio nella sua prima finale di un Grande Slam. Sicuramente avrà esperienze migliori in futuro.

GS Australian Open Q. Zheng [12] Q. Zheng [12] 3 2 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sabalenka 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Sabalenka A-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Q. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Q. Zheng 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Q. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Sabalenka 0-40 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Sabalenka 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

### Service Statistics

| Statistic | Q. Zheng 🇨🇳 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|——————————|————–|——————|

| Aces | 6 | 3 |

| Double Faults | 6 | 0 |

| 1st Serve In | 53% (27/51) | 67% (38/57) |

| Win 1st Serve | 74% (20/27) | 84% (32/38) |

| Win 2nd Serve | 38% (9/24) | 42% (8/19) |

| Fastest Serve (km/h) | 183 | 189 |

| 1st Serve Average (km/h) | 166 | 175 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 137 | 134 |

### Winners & Errors

| Statistic | Q. Zheng 🇨🇳 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|—————————–|————–|——————|

| Winners | 19 | 14 |

| Return Winners | 1 | 3 |

| Unforced Errors | 16 | 14 |

| Return Unforced Errors | 3 | 3 |

### Points Won

| Statistic | Q. Zheng 🇨🇳 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|————————–|————–|——————|

| Break Points Won | 0% (0/4) | 50% (3/6) |

| Net Points Won | 100% (3/3) | 50% (4/8) |

| Receiving Points Won | 30% | 31% |

| Total Points Won | 46 | 62 |

### Serve and Return

| Statistic | Q. Zheng 🇨🇳 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|————————–|————–|——————|

| Service Points Played | 27 | 38 |

| Service Points Won | 20 | 32 |

| Return Points Played | 38 | 27 |

| Return Points In Play | 19 | 15 |

| Return Points Won | 6 | 7 |

### Rally

| Statistic | Q. Zheng 🇨🇳 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|———————-|————–|——————|

| GroundStroke Winners | 5 | 4 |

| Volley Shots | 0 | 0 |

| Approach Shots | 0 | 0 |

| Passing Shots | 0 | 2 |

| Lob Shots | 0 | 0 |

| Overhead Shots | 2 | 1 |

| Drop Shots | 0 | 0 |





Marco Rossi