Bolelli e Vavassori in Finale all’Australian Open. Ora la sfida decisiva contro Bopanna-Ebden (con le statistiche complete della partita)

Sorrisi e abbracci hanno contraddistinto la storica qualificazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alla finale dello Slam australiano. Diventano così la terza coppia italiana nella storia a raggiungere un traguardo del genere, un’impresa compiuta in passato solo da Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, e dalla coppia composta dallo stesso Bolelli insieme a Fabio Fognini.

In semifinale, Bolelli e Vavassori hanno affrontato un match intenso contro i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, vincendo con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(5). Un incontro carico di emozioni che ha visto gli italiani prevalere in un tie-break decisivo.

La finale vedrà la coppia italiana sfidare l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, teste di serie numero 2. Bopanna ed Ebden arrivano alla finale dopo aver battuto il ceco Thomas Machac e il cinese Zhizhen Zhang, 6-3, 3-6, 7-6(7), in un altro match emozionante che si è concluso con un tie-break.

Per Bopanna, questa finale rappresenta un momento storico: lunedì diventerà, a 43 anni, il più anziano numero 1 del mondo in doppio nell’era del ranking computerizzato.

Tornando alla semifinale italiana, il match si è giocato su un equilibrio precario, con entrambe le coppie che hanno lottato per ogni punto. Nel terzo set momenti cruciali si sono vissuti nel decimo gioco sul 5 a 4 per la coppia italiana, dove Il primo e unico match point della partita è arrivato a seguito di un doppio fallo di Koepfer. Nonostante i tedeschi si siano salvati in quel frangente, Bolelli e Vavassori hanno continuato a giocare con determinazione. La pressione ha raggiunto il culmine nel tie-break, dove ogni punto era una battaglia per mantenere viva la speranza di una finale.

Alla fine, è stata la coppia italiana a emergere vittoriosa, con un finale di 10-5 nel super-tiebreak (con un parziale di 4 punti consecutivi dal 6 a 5 e battuta per i tedeschi) che ha sancito la loro conquista della finale. La gioia espressa da Bolelli e Vavassori era palpabile, un sogno che si avvera sotto il cielo australiano.

Ora, con la finale in vista, Bolelli e Vavassori hanno l’opportunità non solo di vincere un titolo dello Slam, ma anche di iscrivere i loro nomi nella storia del tennis italiano.

GS Australian Open S. Bolelli / A. Vavassori S. Bolelli / A. Vavassori 6 3 7 Y. Hanfmann / D. Koepfer Y. Hanfmann / D. Koepfer 3 6 6 Vincitore: S. Bolelli / A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 3-1* 4-2* 4-3* 4-4* 5-4* 6-4* 6-5* 7-5* 9-5* 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-15 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 40-A 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-0 0-3 → 1-3 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

### Service Statistics

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | Y. Hanfmann/D. Koepfer 🇩🇪 |

|——————————|—————————–|—————————–|

| Aces | 1 | 6 |

| Double Faults | 2 | 3 |

| 1st Serve In | 80% (69/86) | 74% (80/108) |

| Win 1st Serve | 78% (54/69) | 69% (55/80) |

| Win 2nd Serve | 47% (8/17) | 50% (14/28) |

| Fastest Serve (km/h) | 213 | 203 |

| 1st Serve Average (km/h) | 191 | 181 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 164 | – |

### Winners & Errors

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | Y. Hanfmann/D. Koepfer 🇩🇪 |

|—————————–|—————————–|—————————–|

| Winners | 37 | 22 |

| Return Winners | 8 | 2 |

| Unforced Errors | 2 | 3 |

| Return Unforced Errors | 4 | 1 |

### Points Won

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | Y. Hanfmann/D. Koepfer 🇩🇪 |

|————————–|—————————–|—————————–|

| Break Points Won | 33% (2/6) | 100% (2/2) |

| Net Points Won | 0% (0/0) | 0% (0/0) |

| Receiving Points Won | 33% | 26% |

| Total Points Won | 101 | 93 |

### Serve and Return

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | Y. Hanfmann/D. Koepfer 🇩🇪 |

|————————–|—————————–|—————————–|

| Service Points Played | 69 | 80 |

| Service Points Won | 54 | 55 |

| Return Points Played | 80 | 69 |

| Return Points In Play | 47 | 50 |

| Return Points Won | 25 | 15 |

### Rally

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | Y. Hanfmann/D. Koepfer 🇩🇪 |

|———————-|—————————–|—————————–|

| GroundStroke Winners | 0 | 1 |

| Volley Shots | 19 | 6 |

| Approach Shots | 0 | 0 |

| Passing Shots | 6 | 7 |

| Lob Shots | 0 | 0 |

| Overhead Shots | 7 | 5 |

| Drop Shots | 0 | 0 |





Francesco Paolo Villarico