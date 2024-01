Australian Open: Il programma completo di Giovedì 25 Gennaio 2024. C’è anche la semifinale di doppio di Simone Bolelli-Andrea Vavassori

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

D. Hantuchova / N. Li vs I. Majoli / A. Petkovic

T. Machac / Z. Zhang vs (2) R. Bopanna / (2) M. Ebden

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

S. Bolelli / A. Vavassori vs Y. Hanfmann / D. Koepfer

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(4) C. Gauff vs (2) A. Sabalenka

(Q) D. Yastremska vs (12) Q. Zheng

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

T. Haas / R. Stepanek vs T. Johansson / R. Lindstedt

A. Molik / M. Baghdatis vs C. Dellacqua / M. Philippoussis

(3) S. Hunter / (3) K. Siniakova vs (2) S. Hsieh / (2) E. Mertens

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs D. Arai / T. Sanada

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) N. Vink vs (4) G. Sasson

(1) A. Hewett vs J. Gerard

(1) Y. Kamiji / (1) K. Montjane vs A. Bernal / Z. Zhu

T. Miki / T. Oda vs (2) J. Gerard / (2) S. Houdet

A. Lapthorne / D. Wagner vs (2) H. Davidson / (2) R. Shaw

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) D. De Groot vs (3) J. Griffioen

(5) K. Bigun vs (2) N. Budkov Kjaer

(12) M. Xu vs (16) I. Ivanova

(5) P. Brunclik / (5) V. Frydrych vs K. Bigun / J. Leach

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) R. Jamrichova vs (WC) K. Efremova

(16) H. Jones vs J. Kumstat

(6) E. Jones vs (2) S. Saito

A. Omarkhanov vs M. Rottgering

J. Pastikova / J. Stusek vs (2) H. Klugman / (2) M. Xu

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Ramphadi vs (2) S. Schroder

C. Woestendick vs (4) R. Sakamoto

(15) V. Mincheva vs (10) E. Koike

(1) F. Cina / (1) R. Sakamoto vs M. Exsted / C. Woestendick

(1) E. Koike / (1) S. Saito vs (3) T. Grant / (3) I. Jovic

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Montjane vs (2) Y. Kamiji

(4) G. Reid vs (2) T. Oda

D. Mathewson / M. Tanaka vs (2) D. De Groot / (2) J. Griffioen

(1) S. Schroder / (1) N. Vink vs D. Ramphadi / G. Sasson