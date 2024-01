Australian Open – Doppio: Bolelli-Vavassori centrano le semifinali

Simone Bolelli e Andrea Vavassori stanno scrivendo una nuova pagina nella storia del tennis italiano. Al loro terzo Slam insieme, la coppia formata dal bolognese e dal torinese ha raggiunto, con una prestazione ottima, la semifinale dell’Australian Open, un traguardo mai toccato prima da Andrea in carriera. Ricordiamo che Simone, invece, ha vinto proprio qui in coppia con Fabio Fognini l’unico slam vinto in doppio in carriera.

Con una vittoria solida e convincente per 7-5, 6-4 nei quarti di finale, Bolelli e Vavassori hanno superato i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, ottave teste di serie, in una partita che ha tenuto il pubblico incollato per poco più di un’ora e mezza. La loro sinergia in campo, un mix di esperienza e freschezza tattica, si è rivelata una formula vincente, lasciando presagire ulteriori successi.

Il prossimo ostacolo che la coppia italiana dovrà affrontare è un altro duo tedesco, formato da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Questa nuova sfida si prospetta essere un altro capitolo emozionante nel loro viaggio a Melbourne.

La semifinale di Bolelli e Vavassori segna la dodicesima volta che una coppia tutta italiana raggiunge questa fase in un Grande Slam, e la quattordicesima con un italiano in campo.