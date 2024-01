Novak Djokovic carico per le semifinali: “Che tipo di vantaggio avrei? Abbiamo due giorni per recuperare, non vedo un gran vantaggio. Le semifinali si giocheranno venerdì, per cui c’è tempo di recuperare per chi vincerà la partita di stasera” (Video)

Novak Djokovic è a soli due passi dall’aggiungere alla sua collezione quello che sarebbe il suo 25° titolo del Grande Slam, ma è consapevole che la parte più difficile è ancora da venire. Dopo aver vinto contro Fritz e aver sofferto per il caldo nei quarti di finale dell’Open d’Australia 2024, il tennista serbo ha parlato in conferenza stampa, lasciando dichiarazioni molto interessanti.

Ci sono partite che devono essere portate a termine come si può, sapendo soffrire e mettendosi la tuta da lavoro. Novak Djokovic ne ha vissuta una nei quarti di finale dell’Open d’Australia 2024 contro un ottimo Taylor Fritz, che ha messo il serbo in tanti guai quanto il forte caldo che ha colpito Melbourne e che ha condizionato l’incontro. Il serbo è stato in grado di dimostrare una grande capacità di sopravvivenza, mantenendo vivo il suo sogno di conquistare il 25° titolo del Grande Slam nella sua carriera, e ora pensa alla sua sfida in semifinale, dove l’impegno sarà massimo.

– Come ha influito il caldo e la buona performance di Taylor Fritz

“È stata una giornata molto calda e iniziare con un gioco lungo circa 17 minuti, con scambi molto impegnativi a livello fisico, ha condizionato abbastanza il primo set. Sono stato molto a disagio in ogni momento perché Taylor ha giocato molto aggressivo, era molto vicino alla linea di fondo e mi toglieva tempo con i suoi colpi. Mi ha costretto a giocare in difensiva, perché inoltre ha servito benissimo. Bisogna dare molto merito a ciò che ha fatto perché è entrato in campo con un piano di gioco chiaro. Fortunatamente, non ha impiegato troppo tempo a formarsi l’ombra nello stadio e le cose sono iniziate ad andare meglio nel terzo set”, ha commentato Novak.

C’è stato un evidente cambiamento nel tennis del numero 1 del mondo dopo aver perso il secondo set. “Le mie sensazioni sono migliorate, ho iniziato a servire bene e a risolvere senza grandi difficoltà i miei giochi di servizio, il che mi ha permesso di rispondere molto meglio. Sono molto soddisfatto di come ho giocato il terzo e il quarto set, ma oggi è stato uno di quei giorni in cui non mi sono goduto affatto il campo”, ha avvertito Novak. “Il calore è stato notevole e questa superficie lo assorbe molto, quindi la temperatura per noi è più alta che nelle tribune. È stato difficile controllare il ritmo cardiaco e la respirazione perché giochiamo a un’intensità molto alta e il consumo di energia è molto superiore al tempo disponibile per recuperare tra i punti”, ha assicurato il serbo. “Ci sono giorni in cui bisogna accettare la situazione e sapere soffrire, quindi sono orgoglioso di aver vinto questa partita”, ha concluso.

– Serie di vittorie all’Open d’Australia

Il torneo preferito di Novak è questo, come dimostrano le 33 vittorie consecutive che ha accumulato a Melbourne Park e che gli permettono di condividere il record storico con Mónica Seles, a cui ha rivolto parole di grande affetto. In ogni caso, la riflessione del serbo sulla sua sintonia con questo evento mostra la grande fiducia che prova ogni volta che entra in campo qui. “Se c’è un torneo in cui mi sforzo al massimo per avanzare sono i Grande Slam e, in particolare in questo, sono consapevole della serie positiva che accumulo e questo mi dà molta fiducia. Amo giocare nella Rod Laver Arena e ho una volontà ferma di fare uno sforzo aggiuntivo ogni volta che gareggio qui”, ha dichiarato un Novak Djokovic che aspetta ora Jannik Sinner nella semifinale dell’Open d’Australia.

Prossimo Avversario:

Sinner o Rublev? Sarebbero due partite diverse. Entrambi sono in grande forma, ho visto Rublev contro de Minaur in cinque set. Entrambi giocano un tennis incredibile.

Sinner è probabilmente nel momento migliore della vita, ha finito in maniera fantastica la scorsa stagione, ci siamo incontrati a Torino e in Coppa Davis e sono state partite lottate. Mi aspetto che giochi a un grande livello. Ci mettiamo sul divano con i popcorn e ci godiamo la loro partita“.

Novak avrà vantaggio rispetto al suo avversario in semifinale, visto che Sinner o Rublev chiuderanno il quarto di finale nella notte?

“Che tipo di vantaggio avrei? Abbiamo due giorni per recuperare, non vedo un gran vantaggio. Le semifinali si giocheranno venerdì, per cui c’è tempo di recuperare per chi vincerà la partita di stasera. Il tema della programmazione è diventato scottante, ne ho parlato anche qualche giorno fa in conferenza stampa. Spetta agli Slam e ai vari Tour pensare ai modi per ospitare i tennisti in maniera edeguato, facendo modo di evitare che si concldsa troppo tardi. L’ATP ha attuato un cambiamento di regola ma non vale per gli Slam, poiché non fanno parte dell’ATP Tour. Sappiamo che ci sono due sessioni, giusto? Se si programmano due partite che iniziano alle 12.00, con gli uomini al meglio dei cinque set che potrebbero giocare quattro ore e poi ci vogliono 45 minuti per il cambio pubblico. Così oggi la sessione serale è iniziata due ore dopo il previsto, non è l’ideale per Sinner e Rublev. Io ho partecipato a partite che finivano alle 3-4 di notte, ma non è sicuramente divertente per noi. La cosa positiva dei quarti di finale della sezione maschile è che abbiamo due giorni. Quindi penso che ci sia tutto il tempo per dormire e recuperare“.