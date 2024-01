Australian Open: Aryna Sabalenka avanza senza problemi in semifinale e si prepara al confronto con la Gauff (con le statistiche complete della partita)

Aryna Sabalenka, numero due al mondo e campionessa in carica degli Australian Open, ha dimostrato nuovamente questo martedì perché è la giocatrice da battere in questa edizione del primo Grand Slam dell’anno, qualificandosi in maniera decisa per le semifinali a Melbourne per il secondo anno consecutivo. Si tratta della settima semifinale di Grand Slam nella carriera della bielorussa di 25 anni, la sesta consecutiva, una striscia che parte dall’US Open 2022.

La tennista di Minsk, che ha trascorso sette settimane al vertice della classifica WTA nel 2023, ha ottenuto la sua dodicesima vittoria consecutiva in questo torneo, sconfiggendo nei quarti di finale la ceca Barbora Krejcikova, numero 11 del mondo (e in procinto di rientrare nella top 10) e campionessa di Roland Garros nel 2021, con il punteggio di 6-2 e 6-3, in un incontro risolto in poco più di un’ora. Questo ha agevolato l’organizzazione degli Australian Open, che hanno avviato questo match con più di due ore di ritardo.

Sabalenka affronterà in semifinale la giovane americana Coco Gauff, in una rivisitazione della finale dell’US Open 2023 vinta dalla 19enne statunitense. Gauff è su una striscia di 12 vittorie consecutive nei Grand Slam. Sabalenka ha vinto i suoi ultimi 12 incontri a Melbourne. L’americana guida i confronti diretti per 4-2.

GS Australian Open B. Krejcikova [9] B. Krejcikova [9] 2 3 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Sabalenka 30-40 15-0 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Sabalenka 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

### Service Statistics

| Statistic | B. Krejcikova 🇨🇿 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|——————————|——————-|——————|

| Aces | 2 | 4 |

| Double Faults | 3 | 2 |

| 1st Serve In | 59% (29/49) | 63% (25/40) |

| Win 1st Serve | 55% (16/29) | 72% (18/25) |

| Win 2nd Serve | 20% (4/20) | 53% (8/15) |

| Fastest Serve (km/h) | 177 | 192 |

| 1st Serve Average (km/h) | 164 | 175 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 141 | 154 |

### Winners & Errors

| Statistic | B. Krejcikova 🇨🇿 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|—————————–|——————-|——————|

| Winners | 6 | 20 |

| Return Winners | 0 | 0 |

| Unforced Errors | 24 | 13 |

| Return Unforced Errors | 1 | 1 |

### Points Won

| Statistic | B. Krejcikova 🇨🇿 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|————————–|——————-|——————|

| Break Points Won | 50% (2/4) | 67% (6/9) |

| Net Points Won | 43% (3/7) | 70% (7/10) |

| Receiving Points Won | 30% | 53% |

| Total Points Won | 34 | 55 |

### Serve and Return

| Statistic | B. Krejcikova 🇨🇿 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|————————–|——————-|——————|

| Service Points Played | 29 | 25 |

| Service Points Won | 16 | 18 |

| Return Points Played | 25 | 29 |

| Return Points In Play | 14 | 16 |

| Return Points Won | 7 | 13 |

### Rally

| Statistic | B. Krejcikova 🇨🇿 | A. Sabalenka 🇧🇾 |

|———————-|——————-|——————|

| GroundStroke Winners | 2 | 7 |

| Volley Shots | 0 | 1 |

| Approach Shots | 0 | 0 |

| Passing Shots | 0 | 0 |

| Lob Shots | 0 | 0 |

| Overhead Shots | 2 | 0 |

| Drop Shots | 0 | 0 |