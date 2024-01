Gli organizzatori degli Australian Open avrebbero chiesto a Sabalenka a Krejcikova di giocare sul secondo campo, ottenendo una risposta negativa

Sinner vs. Rublev in “notturna”, un problema che sembra si siano posti anche gli organizzatori dell’Australian Open, senza tuttavia trovare una soluzione. Solo alle ore 11 italiane (le 21 di Melbourne) sono entrate in campo le protagoniste del primo match della sessione serale della decima giornata degli Australian Open, la campionessa in carica Aryna Sabalenka e la ceca Barbora Krejcikova, vincitrice a Roland Garros 2021. Un match di assoluto interesse e valore, tanto da meritare la Rod Laver Arena in prime time televisivo. Purtroppo il prolungarsi delle partite diurne (Gauff – Kostyuk, durata ben 3 ore e 8 minuti) e Djokovic – Fritz (3 ore e 45 minuti), e l’inizio troppo tardo dei singolari dopo il doppio delle “leggende” – del quale si poteva fare francamente a meno, anticipando di un’ora il singolare femminile – ha fatto sì che il programma della giornata sia diventato lunghissimo. Sembra improbabile che Jannik Sinner e Andrey Rublev possano scendere in campo per il loro incontro di quarti di finale prima delle ore 12.45, forse anche dopo le 13 se la partita femminile non sarà molto breve.

Mettere in campo un match maschile sulla durata dei 3 set su 5 alle ore 23 locali è qualcosa di assolutamente anomalo, nonostante il vincitore della partita abbia del tempo per riposare prima di dover affrontare la semifinale, prevista per venerdì 26. Per questo, da quanto ha riportato sia la BBC che Eurosport nel salotto di commento precedente agli incontri serali, gli organizzatori avrebbero chiesto alle protagoniste del match femminile la disponibilità a cambiare campo, disputando il loro incontro sulla Margaret Court Arena, con la possibilità così di anticipare la partita maschile tra Sinner e Rublev in un orario meno “tardo”. Le tenniste tuttavia avrebbero scelto di giocare sulla Rod Laver Arena, come previsto dal programma iniziale, e quindi l’azzurro e il moscovita dovranno attendere la conclusione del match femminile prima di scendere in campo. Magari con qualche caffè in corpo per ingannare l’attesa…

Battute a parte, la situazione dei “late match” nei tornei sta diventando un serio problema. Le sessioni serali, molto remunerative per i tornei ma assolutamente troppo lunghe per i fisici dei giocatori, costretti a giocare fino a notte fonda e sballando così i naturali ritmi di allenamento-riposo-sonno, e con l’aggravante di dover attendere molte ore prima di scendere in campo con il conseguente stress emotivo, stanno creando problemi importanti che devono essere affrontati e risolti. Il tutto è aggravato dagli incontri stessi, sempre più combattuti e lunghi, anche per via di condizioni non così rapide che finiscono per amplificare la lotta e la durata. Lo dimostra proprio l’edizione 2024 degli Australian Open, che ha battuto il record nel torneo di match terminati al quinto set. ATP e WTA hanno provato a tamponare il problema “late match” con una nuova regola che entrerà in vigore dalla prossima settimana. È una novità tutta da verificare, ma gli Slam dovrebbero prendere in seria considerazione la cosa. Al più presto possibile.

Marco Mazzoni