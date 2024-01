Novak Djokovic supera una battaglia di quasi quattro ore e torna in semifinale all’Australian Open. 48 esima semifinale Slam in carriera (Video e con le statistiche complete dell’incontro)

Novak Djokovic, numero uno al mondo e dieci volte campione degli Australian Open, ha fatto quest’ultimo martedì un altro passo solido verso il successo a Melbourne Park, qualificandosi per l’undicesima semifinale nello Happy Slam, fase del torneo dalla quale il serbo non ha mai perso.

Il tennista serbo di 36 anni ha mostrato la sua migliore performance della settimana a Melbourne per sconfiggere l’americano Taylor Fritz, numero 12 del mondo ma che ritornerà nella top 10 ATP, con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-2 6-3, in un match di 3 ore e 45 minuti nel quale ha ottenuto il suo primo break nel corso del terzo set e alla 16 esima palla break a disposizione.

Questo momento è stato decisivo per sbloccare l’incontro, che da lì è diventato meno complicato. In semifinale, Djokovic attende il vincitore dell’incontro tra l’italiano Jannik Sinner, numero quattro al mondo, e il russo Andrey Rublev, quinto, che si affronteranno in sessione serale.

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-FRITZ



Gli anni passano ma Novak Djokovic rimane implacabile nei Grand Slam e, questo martedì, si è qualificato per la 48ª volta nella sua carriera per le semifinali.

Questo rappresenta il rafforzamento di un record che già gli apparteneva e che sembra non avere fine, considerando il livello che il numero uno mondiale continua a mostrare nei tornei Major.

Sono numeri impressionanti, in qualunque Grand Slam:

SEMIFINALI DI DJOKOVIC NEI GRAND SLAM

🇦🇺 Australian Open – 11

🇫🇷 Roland Garros – 12

🇬🇧 Wimbledon – 12

🇺🇸 US Open – 13

ECCO I GIOCATORI CON IL MAGGIOR NUMERO DI PRESENZE IN SEMIFINALI NEI GRAND SLAM

🇷🇸 Novak Djokovic: 48

🇨🇭 Roger Federer: 46

🇪🇸 Rafael Nadal: 38

🇺🇸 Jimmy Connors: 31

🇨🇿 Ivan Lendl: 28

DJOKOVIC, PUNTO SURREALE: VOLEE DA FONDO CAMPO PER ZITTIRE IL PUBBLICO



FRITZ SUPERMAN SULLE PALLE BREAK: LO SCAMBIO PIU’ BELLO DEL MATCH



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 7 4 6 6 T. Fritz [12] T. Fritz [12] 6 6 2 3 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Fritz 15-40 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Djokovic 6-3 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak A-40* 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* 5-1* 6-1* 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Djokovic 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

### Service Statistics

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | T. Fritz 🇺🇸 |

|——————————|—————–|————–|

| Aces | 20 | 16 |

| Double Faults | 3 | 2 |

| 1st Serve In | 63% (72/115) | 58% (90/154) |

| Win 1st Serve | 82% (59/72) | 66% (59/90) |

| Win 2nd Serve | 58% (25/43) | 48% (31/64) |

| Fastest Serve (km/h) | 204 | 215 |

| 1st Serve Average (km/h) | 192 | 198 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 163 | 163 |

### Winners & Errors

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | T. Fritz 🇺🇸 |

|—————————–|—————–|————–|

| Winners | 52 | 63 |

| Return Winners | 1 | 0 |

| Unforced Errors | 26 | 39 |

| Return Unforced Errors | 2 | 2 |

### Points Won

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | T. Fritz 🇺🇸 |

|————————–|—————–|————–|

| Break Points Won | 19% (4/21) | 33% (2/6) |

| Net Points Won | 65% (13/20) | 66% (19/29) |

| Receiving Points Won | 40% | 24% |

| Total Points Won | 148 | 121 |

### Serve and Return

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | T. Fritz 🇺🇸 |

|————————–|—————–|————–|

| Service Points Played | 72 | 90 |

| Service Points Won | 59 | 59 |

| Return Points Played | 90 | 72 |

| Return Points In Play | 58 | 35 |

| Return Points Won | 31 | 13 |

### Rally

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | T. Fritz 🇺🇸 |

|———————-|—————–|————–|

| GroundStroke Winners | 9 | 20 |

| Volley Shots | 3 | 3 |

| Approach Shots | 0 | 0 |

| Passing Shots | 0 | 2 |

| Lob Shots | 0 | 0 |

| Overhead Shots | 3 | 0 |

| Drop Shots | 3 | 0 |