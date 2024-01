Australian Open: Coco Gauff è in semifinale a Melborune. Match durato ben 3 ore e 15 minuti con tanti errori (ben 107 – Video e con le statistiche complete)

Coco Gauff, numero quattro al mondo, si è qualificata questo martedì, a 19 anni, per la prima volta nella sua carriera per le semifinali dell’Australian Open. È la terza volta che l’americana raggiunge il top 4 in un Major in singolare nella sua carriera, tutti in tornei diversi, dopo il Roland Garros 2022 (perso in finale) e gli US Open 2023 (dove ha vinto il titolo).

Vincitrice dell’ultimo Major, Gauff ha vinto il suo 12° incontro consecutivo nei Grand Slam battendo nella Rod Laver Arena l’ucraina Marta Kostyuk, 21 anni e numero 37 al mondo, con il punteggio di 7-6(6), 6-7(3) 6-2, in una battaglia di 3 ore e 15 minuti che rimarrà nella memoria dell’Australian Open come uno degli incontri di qualità più discutibili.

Complessivamente, le due tenniste hanno commesso un incredibile totale di 107 errori non forzati. Gauff, che è riuscita a risalire da un 1-5 nel primo set, ha sprecato un vantaggio di 5-3 nel secondo parziale, ma è stata in grado di imporsi mentalmente — e soprattutto fisicamente — in un terzo set che ha dominato fin dall’inizio. Gauff, che non ha ancora perso nel 2024 (10-0 con un titolo vinto WTA nel frattempo), attende la vincitrice dell’altro incontro femminile del giorno, tra la bielorussa Aryna Sabalenka (che sarebbe una replica della finale degli US Open) e la ceca Barbora Krejcikova, con la certezza che avremo un duello tra campionesse di Grand Slam.

La Gauff, a 19 anni, ha ottenuto questo martedì la sua 10ª vittoria in 10 incontri per iniziare la stagione, qualificandosi per le semifinali dell’Australian Open — una prima volta —, e ha raggiunto un risultato che nessuna ‘teenager’ aveva ottenuto da Justine Henin, che nel 2001 vinse titoli a Gold Coast e Canberra prima di perdere agli ottavi di finale dell’Australian Open.

Gauff ha bisogno di altre tre vittorie per eguagliare la serie di Henin, il che significherebbe vincere un secondo Grand Slam consecutivo in questo Australian Open. Oltre a questo record, Gauff raggiunge anche un altro traguardo che la pone al fianco della russa Maria Sharapova. È la prima ‘teenager’ con 12 vittorie consecutive nei Majors dai tempi della russa e la seconda in questo secolo a raggiungere tale risultato.

GS Australian Open M. Kostyuk M. Kostyuk 6 7 2 C. Gauff [4] C. Gauff [4] 7 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* 4-2* 5-2* 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 M. Kostyuk 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 C. Gauff 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

– **Ace**: M. Kostyuk ha messo a segno 2 ace, mentre C. Gauff ne ha realizzato 1.– **Doppi Falli**: M. Kostyuk ha commesso 8 doppi falli, C. Gauff 9.– **Percentuale Prima Servizio**: Kostyuk ha servito in prima con il 51%, leggermente meno del 54% di Gauff.– **Punti Vinti con la Prima Servizio**: Kostyuk ha vinto il 54% dei punti con la prima servita, Gauff il 59%.– **Punti Vinti con la Seconda Servizio**: Kostyuk ha vinto il 41% dei punti con la seconda, contro il 39% di Gauff.– **Velocità Massima del Servizio**: La massima velocità di servizio di Kostyuk è stata di 184 km/h, quella di Gauff di 197 km/h.– **Media Velocità Prima Servizio**: La media di Kostyuk è stata di 165 km/h, quella di Gauff di 177 km/h.– **Media Velocità Seconda Servizio**: Kostyuk ha avuto una media di 141 km/h, Gauff di 143 km/h.

### Vincenti ed Errori

– **Punti Vincenti (Winners)**: Kostyuk ne ha realizzati 39, Gauff 17.

– **Vincenti in risposta**: Kostyuk ne ha fatti 3, Gauff nessuno.

– **Errori Non Forzati**: Kostyuk ne ha commessi 56, Gauff 51.

– **Errori Non Forzati su risposta**: Kostyuk ne ha fatti 4, Gauff 3.

### Punti Vinti

– **Palle Break Vinte**: Kostyuk ha vinto il 50% dei suoi break point, Gauff il 41%.

– **Punti Vinti a Rete**: Kostyuk ha avuto un successo del 68% a rete, contro il 62% di Gauff.

– **Punti Risposta Vinti**: Kostyuk ha vinto il 42% di questi punti, Gauff il 46%.

– **Punti Totali Vinti**: Kostyuk ne ha vinti 120 in totale, Gauff 126.

### Servizio e Risposta

– **Punti Servizio Giocati/Vinti**: Kostyuk ha giocato 65 punti al servizio, ne ha vinti 35. Gauff ne ha giocati 64, vinti 38.

– **Punti Risposta Giocati/Vinti**: Kostyuk ha giocato 64 punti in risposta, ne ha vinti 26. Gauff ne ha giocati 65, vinti 30.

### Scambi

– **Colpi da Fondo Vincenti**: Kostyuk ne ha realizzati 15, Gauff 3.

– **Colpi di Volley**: Kostyuk ha eseguito con successo 2 volée, Gauff 1.

– **Colpi di Avvicinamento**: Entrambe le giocatrici ne hanno realizzato 1.

– **Passanti**: Kostyuk ne ha realizzato 1, Gauff 2.

– **Lob Vincenti**: Kostyuk ne ha realizzato 1, Gauff nessuno.

– **Smash**: Kostyuk ne ha realizzato 1, Gauff nessuno.

– **Drop Shot**: Nessuna delle due giocatrici ha realizzato drop shot vincenti.

### Analisi Generale

– M. Kostyuk ha mostrato forza nei colpi vincenti, nel gioco a rete e nei colpi da fondo.

– C. Gauff ha avuto un vantaggio nella velocità del servizio, nei punti vinti con la prima servita e nel totale dei punti vinti.

– Entrambe le giocatrici hanno avuto difficoltà con i doppi falli e gli errori non forzati, indicando aree potenziali di miglioramento nella consistenza del gioco.





