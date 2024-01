Notizie da Melbourne e dintorni (Day 9): Mai tante partite al quinto set in uno Slam. Record anche per le prime sei teste di serie ai quarti nell’era Open. Djokovic e Alcaraz per il n.1 del mondo. Zverev si dimentica del compleanno del padre

Questo Australian Open 2024 si sta caratterizzando per la frequenza di partite lunghe e combattute, decise da piccoli dettagli. Sebbene i grandi favoriti stiano avanzando con passo sicuro e sei dei migliori del mondo occupino i quarti di finale, ci sono state tremende battaglie risolte al quinto set. Tanto è vero che questa edizione del primo Grande Slam dell’anno passerà alla storia per il maggior numero di partite disputate in cinque set. Con ancora sette incontri da disputare, ma con 32 match già risolti nel quinto set, ha superato il record detenuto dall’edizione del 1981.

La solidità dei grandi favoriti al titolo in questo Open di Australia 2024 è impressionante, come testimonia un dato statistico che rende il primo Grande Slam della stagione un evento storico per questo sport. Non è mai accaduto nell’Era Open che le prime sei teste di serie raggiungessero i quarti di finale. Sebbene possa sembrare incredibile, c’è sempre qualcuno tra i migliori che fallisce prima e, in questa occasione, sono stati Tsitsipas e Rune a impedire che i quarti di finale previsti si verificassero, ma i primi sei del ranking hanno rispettato le aspettative.

Un episodio curioso si è verificato nella Margaret Court Arena pochi minuti dopo che Alexander Zverev ha vinto agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024 contro Norrie. Il tedesco era così concentrato sul torneo che non si è reso conto che oggi è il compleanno di suo padre e allenatore. L’intervistatore che gli ha posto diverse domande sul campo glielo ha ricordato, e il tedesco non ha potuto fare a meno di ridere nervosamente e ammettere di non essersene ricordato. Nonostante ciò, si è lasciato andare a cantare happy birthday a suo padre con la complicità del pubblico.

Zverev è coinvolto in una certa polemica per essere in causa in un processo penale in Germania nel mese di maggio, in cui verranno analizzate le accuse presentate contro di lui per presunta violenza di genere nei confronti della sua ex compagna e madre di suo figlio, Brenda Patea. Questo non impedisce che il tedesco sia una delle figure di spicco del tennis maschile, facendo parte del Consiglio dei Giocatori ATP e, quindi, rappresentando tutti loro. Interrogato sul motivo per cui è presente nonostante la controversia che lo circonda, il tedesco è stato categorico. “Non mi sono candidato, ma mi hanno chiesto di presentarmi e i miei colleghi mi hanno votato. Vogliamo lavorare per chiarire questioni come il formato della Coppa Davis e la ristrutturazione del calendario. Sono felice di far parte di queste discussioni sul futuro del nostro sport”, ha affermato.

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono ai quarti di finale dell’Australian Open 2024, mantenendo vive le loro opzioni di uscire da Melbourne in cima alla classifica ATP. È importante ricordare, a questo punto, che entrambi dipendono da sé stessi, poiché chi vincerà il primo Grande Slam dell’anno, conquisterà anche il numero 1. Nel caso in cui nessuno dei due vinca il torneo, Carlitos avrà sempre bisogno di vincere una partita in più del serbo, ossia raggiungere le semifinali se Novak perdesse nei quarti e essere finalista se il balcanico perdesse in semifinale.

Alcaraz ha debuttato nei tornei del Grande Slam tre anni fa, nell’Open di Australia 2021, dopo aver superato le qualificazioni disputata a Doha a causa della problematica logistica legata al Covid, e da quel momento, è il terzo giocatore con più vittorie in questa categoria di eventi. È incredibile vedere come in soli tre anni, il murciano abbia accumulato 45 successi in partite del Grande Slam, nonostante abbia saltato l’Open di Australia 2023. Soltanto Novak Djokovic e Daniil Medvedev lo superano.

Alcaraz è uno dei migliori giovani tennisti di tutti i tempi e vuole continuare ad ampliare la sua lista di successi in questo Australian Open 2024. Con la sua qualificazione ai quarti di finale in tre set, ha superato una leggenda come Andre Agassi in una statistica impressionante. Si tratta della percentuale di partite vinte senza cedere nemmeno un set nei tornei del Grande Slam prima dei 21 anni. Solo Rafael Nadal ha una percentuale di vittorie superiore in queste circostanze rispetto al murciano.





Francesco Paolo Villarico