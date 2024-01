Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 9. Medvedev perde un set da Nuno Borges. Noskova e Yastremska ai quarti di finale. Svitolina si fa male dopo 3 game. Sicura una nuova finalista Slam (LIVE e Video)

Nuno Borges, numero uno portoghese e, a partire dalla prossima settimana, il secondo tennista portoghese di sempre a entrare nella top 50 del ranking ATP, ha concluso lunedì la sua storica campagna all’Australian Open, cadendo negli ottavi di finale di fronte a uno dei migliori giocatori del mondo e principali candidati al titolo a Melbourne.

Il ventiseienne di Maia, che è diventato il primo portoghese di sempre a raggiungere la seconda settimana del primo Grande Slam del calendario, ha visto interrompersi il suo sogno dal russo Daniil Medvedev, numero tre del mondo, ex leader ATP e finalista di questo torneo nel 2021 e 2022, con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 5-7, 6-1, in un duello molto interessante della durata di 3 ore e 10 minuti in cui il portoghese ha mostrato un ottimo livello, battagliando alla pari con una delle principali stelle del circuito. È stata, infatti, la prima volta che il giocatore portoghese ha vinto un set contro un tennista della top 10.

Di fronte a un Rod Laver Arena piena con 15.000 spettatori, Borges è stato più aggressivo — realizzando molti più colpi vincenti ed errori non forzati —, ma la superiore esperienza del moscovita residente in Francia ha finito per fare la differenza quasi sempre nei momenti cruciali dei primi due set, con Borges che ha commesso alcuni errori compromettenti in quei momenti. Tuttavia, come sempre, ha lottato fino alla fine ed è stato premiato per questo nel terzo set, riuscendo a ribaltare il punteggio da 2-5 a 7-5, salvando match point nel frattempo. Nel quarto set, Medvedev ha accelerato e chiuso la partita. Medvedev attende ora il polacco Hubert Hurkacz (9º ATP).

Senza fare troppo rumore, ma eccolo lì. Hubert Hurkacz ha già il biglietto per i quarti di finale dell’Open di Australia dopo aver vinto contro Arthur Cazaux per 7-6(6), 7-6(3) 6-4 in un incontro tipico dello stile del polacco, con molti servizi e vari tiebreak. In queste situazioni, Hubi si muove come un pesce nell’acqua, sfoderando il suo miglior tennis in quei momenti, oltre a sfruttare bene l’opportunità di break che ha avuto nel terzo set. Così, Hurkacz affronterà Medvedev nei quarti di finale, in un autentico scontro di stili.

Linda Noskova, di soli 19 anni, si è assciurata lunedì il suo debutto nei quarti di finale dei tornei del Grande Slam, qualificandosi tra le prime 8 dell’Australian Open in modo insolito. La ceca ha vinto i primi tre giochi del suo incontro degli ottavi di finale contro Elina Svitolina, ex top 3 mondiale, attualmente top 20 e una delle giocatrici in miglior forma del torneo, quando l’ucraina di 29 anni ha dovuto ritirarsi a causa di un problema alla schiena — sembravano spasmi —, che le hanno impedito di servire o muoversi adeguatamente.

Noskova, che ha vissuto una prima settimana da sogno a Melbourne, con vittorie su Iga Swiatek e Marie Bouzkova, fa un ulteriore passo in un torneo che sta diventando un sogno.

Per Svitolina una totale crudeltà. L’ucraina non aveva ancora perso alcun set in questo torneo e veniva dalla finale del WTA 250 di Auckland, nella prima settimana dell’anno.

Dayana Yastremska, 23 anni che ha superato la fase di qualificazione in questa edizione dell’Australian Open, continua a vivere una quindicina di giorni da autentico fiaba a Melbourne e lunedì si è qualificata per i quarti di finale, il suo miglior risultato di sempre in un torneo del Grande Slam.

La tennista ucraina, che al primo turno aveva già sorpreso la ceca Marketa Vondrousova, campionessa di Wimbledon, ha sorpreso agli ottavi di finale dell’ Happy Slam la bielorussa Victoria Azarenka, due volte campionessa del torneo (2012 e 2013), ex numero uno del mondo e semifinalista nel 2023, con un 7-6(6) 6-4, in un duello che ha superato le due ore e nel quale la bielorussa sicuramente si rammaricherà delle occasioni perdute. Infatti, Azarenka ha servito due volte per chiudere il primo set e ha guidato per 3-0 con una palla per il 4-0 nel secondo parziale.

Yastremska affronterà nei quarti di finale la ceca Linda Noskova, in quello che sarà il primo incontro tra le due. La sconfitta di Azarenka conferma che avremo una nuova finalista del Grande Slam in questa parte alte del tabellone.

GS Australian Open V. Azarenka [18] V. Azarenka [18] 6 4 D. Yastremska D. Yastremska 7 6 Vincitore: D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Azarenka 0-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* 3-3* 3-4* 4-4* 5-4* 5-5* 5-6* 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 V. Azarenka 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Yastremska 15-40 0-15 0-30 0-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Azarenka 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(18) V. Azarenkavs (Q) D. Yastremska

N. Borges vs (3) D. Medvedev



GS Australian Open N. Borges N. Borges 3 6 7 1 D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 6 7 5 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-4 → 1-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Medvedev 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 6-4 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* 3-5* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Borges 15-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Borges 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

M. Kecmanovic vs (2) C. Alcaraz



GS Australian Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 4 4 0 C. Alcaraz [2] C. Alcaraz [2] 6 6 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 M. Kecmanovic 30-0 30-15 15-0 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 40-30 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(12) Q. Zheng vs O. Dodin



GS Australian Open Q. Zheng [12] Q. Zheng [12] 6 6 O. Dodin O. Dodin 0 3 Vincitore: Q. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Q. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Q. Zheng 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Q. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Q. Zheng 40-30 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Q. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

N. Li / T. Johansson vs D. Hantuchova / T. Haas



GS Australian Open N. Li / T. Johansson N. Li / T. Johansson 4 4 D. Hantuchova / T. Haas D. Hantuchova / T. Haas 6 6 Vincitore: D. Hantuchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Li / T. Johansson 0-15 0-30 4-5 → 4-6 N. Li / T. Johansson 0-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Li / T. Johansson 15-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Li / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Hantuchova / T. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 N. Li / T. Johansson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Hantuchova / T. Haas 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 N. Li / T. Johansson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 N. Li / T. Johansson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 N. Li / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Li / T. Johansson 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 N. Li / T. Johansson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. Li / T. Johansson 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Hantuchova / T. Haas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 N. Li / T. Johansson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Noskova vs (19) E. Svitolina



GS Australian Open L. Noskova • L. Noskova 0 3 E. Svitolina [19] E. Svitolina [19] 0 0 Vincitore: L. Noskova per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Noskova 3-0 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Zverev [6] A. Zverev [6] 7 3 6 4 7 C. Norrie [19] C. Norrie [19] 5 6 3 6 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 2-2* 3-2* 4-2* 5-2* 6-2* 7-2* 8-2* 8-3* 9-3* 6-6 → 7-6 A. Zverev 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Norrie 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Norrie 30-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-40 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open I. Majoli / R. Stepanek I. Majoli / R. Stepanek 3 4 A. Petkovic / R. Lindstedt A. Petkovic / R. Lindstedt 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Petkovic / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 I. Majoli / R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Petkovic / R. Lindstedt 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 I. Majoli / R. Stepanek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Petkovic / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Majoli / R. Stepanek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Petkovic / R. Lindstedt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Majoli / R. Stepanek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Petkovic / R. Lindstedt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 I. Majoli / R. Stepanek 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Petkovic / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 I. Majoli / R. Stepanek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Petkovic / R. Lindstedt 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 I. Majoli / R. Stepanek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Petkovic / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Majoli / R. Stepanek 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Petkovic / R. Lindstedt 15-40 0-15 0-30 15-30 1-1 → 2-1 I. Majoli / R. Stepanek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Petkovic / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))(6) A. Zverevvs (19) C. Norrie(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))I. Majoli/ R. Stepanekvs A. Petkovic/ R. Lindstedt

(5) S. Gonzalez / (5) N. Skupski vs A. Behar / A. Pavlasek



GS Australian Open S. Gonzalez / N. Skupski [5] S. Gonzalez / N. Skupski [5] 6 6 4 A. Behar / A. Pavlasek A. Behar / A. Pavlasek 3 7 6 Vincitore: A. Behar / A. Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / N. Skupski 15-40 15-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Gonzalez / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-2 → 1-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-2* 0-3* 0-4* 0-5* 0-6* 1-6* 6-6 → 6-7 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Gonzalez / N. Skupski 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Behar / A. Pavlasek 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Gonzalez / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Cazaux A. Cazaux 6 6 4 H. Hurkacz [9] H. Hurkacz [9] 7 7 6 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Hurkacz 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 3-4* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Cazaux 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* 4-6* 5-6* 6-7* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Cazaux 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-40 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open J. Paolini J. Paolini 4 2 A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 6 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Paolini 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(WC) A. Cazauxvs (9) H. Hurkacz(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))(26) J. Paolinivs A. Kalinskaya

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Bucsa / A. Panova vs (8) B. Haddad Maia / (8) T. Townsend



GS Australian Open C. Bucsa / A. Panova C. Bucsa / A. Panova 6 6 B. Haddad Maia / T. Townsend [8] B. Haddad Maia / T. Townsend [8] 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Bucsa / A. Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Bucsa / A. Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Haddad Maia / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Bucsa / A. Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Bucsa / A. Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Bucsa / A. Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Haddad Maia / T. Townsend 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Bucsa / A. Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 C. Bucsa / A. Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Bucsa / A. Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Bucsa / A. Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Haddad Maia / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(11) L. Glasspool / (11) J. Rojer vs (7) H. Nys / (7) J. Zielinski



GS Australian Open L. Glasspool / J. Rojer L. Glasspool / J. Rojer 6 4 6 H. Nys / J. Zielinski [7] H. Nys / J. Zielinski [7] 3 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 2-5* 2-6* 2-7* 2-8* 3-8* 3-9* 6-6 → 6-7 L. Glasspool / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Nys / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Glasspool / J. Rojer 30-0 2-3 → 3-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Nys / J. Zielinski 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Glasspool / J. Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 2-2 → 2-3 L. Glasspool / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Nys / J. Zielinski 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Nys / J. Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Glasspool / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-2 → 1-3 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 H. Nys / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Australian Open W. Koolhof / N. Mektic [14] W. Koolhof / N. Mektic [14] 6 6 R. Bopanna / M. Ebden [2] R. Bopanna / M. Ebden [2] 7 7 Vincitore: R. Bopanna / M. Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-3* 1-4* 1-5* 2-5* 2-6* 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-0 15-40 4-3 → 4-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 30-40 2-2 → 3-2 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* 3-3* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6* 6-7* 7-7* 7-8* 8-8* 8-9* 6-6 → 6-7 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Bopanna / M. Ebden 40-0 15-0 30-0 4-3 → 4-4 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 4-1 → 4-2 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(14) W. Koolhof/ (14) N. Mekticvs (2) R. Bopanna/ (2) M. Ebden

(8) E. Perez / (8) J. Rojer vs (A) H. Watson / (A) J. Salisbury



GS Australian Open E. Perez / J. Rojer [8] E. Perez / J. Rojer [8] 3 2 H. Watson / J. Salisbury H. Watson / J. Salisbury 6 6 Vincitore: H. Watson / J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Watson / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Perez / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 2-4 → 2-5 H. Watson / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Perez / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 H. Watson / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Perez / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Watson / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Perez / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Watson / J. Salisbury 40-15 15-0 30-0 30-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Perez / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 H. Watson / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 E. Perez / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 H. Watson / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Perez / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Watson / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 E. Perez / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Watson / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(3) S. Hsieh / (3) J. Zielinski vs D. Schuurs / H. Nys



GS Australian Open S. Hsieh / J. Zielinski [3] S. Hsieh / J. Zielinski [3] 6 6 D. Schuurs / H. Nys D. Schuurs / H. Nys 3 2 Vincitore: S. Hsieh / J. Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Schuurs / H. Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Schuurs / H. Nys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Schuurs / H. Nys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Schuurs / H. Nys 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 D. Schuurs / H. Nys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Schuurs / H. Nys 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Schuurs / H. Nys 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh / J. Zielinski 40-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Schuurs / H. Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Schuurs / H. Nys 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) H. Klugman vs (Q) A. Subasic



GS Australian Open H. Klugman [2] H. Klugman [2] 6 6 A. Subasic A. Subasic 1 2 Vincitore: H. Klugman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Subasic 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 H. Klugman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Subasic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Subasic 15-30 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Subasic 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Subasic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 H. Klugman 15-0 15-15 30-15 4-1 → 5-1 A. Subasic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Subasic 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Klugman A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Subasic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(3) T. Berkieta vs E. Kohlmann de Freitas



GS Australian Open T. Berkieta [3] T. Berkieta [3] 7 3 6 E. Kohlmann de Freitas E. Kohlmann de Freitas 6 6 2 Vincitore: T. Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Kohlmann de Freitas 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 T. Berkieta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Berkieta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Berkieta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Berkieta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Berkieta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Berkieta 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Kohlmann de Freitas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 3-1* 4-1* 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Berkieta 15-0 30-0 40-15 5-5 → 6-5 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Berkieta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Berkieta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Berkieta 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 T. Berkieta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Kohlmann de Freitas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Berkieta 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

(5) B. Krejcikova / (5) L. Siegemund vs E. Navarro / D. Shnaider



GS Australian Open B. Krejcikova / L. Siegemund [9] B. Krejcikova / L. Siegemund [9] 6 6 E. Navarro / D. Shnaider E. Navarro / D. Shnaider 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 15-15 40-15 3-0 → 4-0 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 B. Krejcikova / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Krejcikova / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Navarro / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 B. Krejcikova / L. Siegemund 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Navarro / D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 E. Navarro / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Krejcikova / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open H. Jones / A. Razeghi [16] H. Jones / A. Razeghi [16] 6 7 C. Hewitt / L. McFadzean C. Hewitt / L. McFadzean 0 6 Vincitore: H. Jones / A. Razeghi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 2-4* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 H. Jones / A. Razeghi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Hewitt / L. McFadzean 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Jones / A. Razeghi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Hewitt / L. McFadzean 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Jones / A. Razeghi 0-40 15-0 15-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Hewitt / L. McFadzean 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Jones / A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Hewitt / L. McFadzean 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Jones / A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Hewitt / L. McFadzean 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Hewitt / L. McFadzean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Jones / A. Razeghi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 H. Jones / A. Razeghi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 C. Hewitt / L. McFadzean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 H. Jones / A. Razeghi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 C. Hewitt / L. McFadzean 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 H. Jones / A. Razeghi 15-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Hewitt / L. McFadzean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))(3) H. Jones/ (3) A. Razeghivs (WC) C. Hewitt/ (WC) L. McFadzean

E. Shibahara / J. Vliegen vs (5) L. Siegemund / (5) S. Gille



GS Australian Open E. Shibahara / J. Vliegen E. Shibahara / J. Vliegen 4 4 L. Siegemund / S. Gille [5] L. Siegemund / S. Gille [5] 6 6 Vincitore: L. Siegemund / S. Gille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Siegemund / S. Gille 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Shibahara / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Siegemund / S. Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Shibahara / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 E. Shibahara / J. Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 E. Shibahara / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 L. Siegemund / S. Gille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Shibahara / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Siegemund / S. Gille 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 E. Shibahara / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Siegemund / S. Gille 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 E. Shibahara / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Siegemund / S. Gille 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Shibahara / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Siegemund / S. Gille 0-15 15-15 15-40 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Shibahara / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Siegemund / S. Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 E. Shibahara / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Siegemund / S. Gille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Shibahara / J. Vliegen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) M. Granollers / (4) H. Zeballos vs Y. Hanfmann / D. Koepfer



GS Australian Open M. Granollers / H. Zeballos [4] M. Granollers / H. Zeballos [4] 6 7 4 Y. Hanfmann / D. Koepfer Y. Hanfmann / D. Koepfer 7 6 6 Vincitore: Y. Hanfmann / D. Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 4-5 → 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann / D. Koepfer 40-30 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 2-3* 3-4* 4-4* 5-4* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann / D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann / D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(6) D. Krawczyk / (6) E. Shibahara vs (9) D. Schuurs / (9) L. Stefani



GS Australian Open D. Krawczyk / E. Shibahara [2] D. Krawczyk / E. Shibahara [2] 5 6 6 D. Schuurs / L. Stefani D. Schuurs / L. Stefani 7 2 7 Vincitore: D. Schuurs / L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 5-5* 5-6* 5-7* 6-7* 6-8* 6-9* 6-6 → 6-7 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 D. Krawczyk / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Krawczyk / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Krawczyk / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Krawczyk / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Schuurs / L. Stefani 30-30 15-0 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Krawczyk / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Krawczyk / E. Shibahara 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Schuurs / L. Stefani 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Krawczyk / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 0-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Krawczyk / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Krawczyk / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open L. Kichenok / J. Ostapenko L. Kichenok / J. Ostapenko 6 7 F. Wu / L. Zhu F. Wu / L. Zhu 3 5 Vincitore: L. Kichenok / J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 F. Wu / L. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Wu / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Wu / L. Zhu 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 F. Wu / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Wu / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Wu / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Wu / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Wu / L. Zhu 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Wu / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Wu / L. Zhu 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(11) L. Kichenok/ (11) J. Ostapenkovs F. Wu/ L. Zhu

(6) G. Dabrowski / (6) N. Lammons vs (A) Y. Sizikova / (A) J. Murray



GS Australian Open G. Dabrowski / N. Lammons [6] G. Dabrowski / N. Lammons [6] 6 6 Y. Sizikova / J. Murray Y. Sizikova / J. Murray 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dabrowski / N. Lammons 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Y. Sizikova / J. Murray 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 G. Dabrowski / N. Lammons 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Y. Sizikova / J. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 G. Dabrowski / N. Lammons 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Sizikova / J. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / N. Lammons 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Sizikova / J. Murray 30-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / N. Lammons 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Sizikova / J. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dabrowski / N. Lammons 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Sizikova / J. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / N. Lammons 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Y. Sizikova / J. Murray 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / N. Lammons 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Y. Sizikova / J. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / N. Lammons 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Y. Sizikova / J. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / N. Lammons 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) S. Hunter / (1) M. Ebden vs (WC) J. Fourlis / (WC) A. Harris



GS Australian Open S. Hunter / M. Ebden S. Hunter / M. Ebden 4 6 J. Fourlis / A. Harris J. Fourlis / A. Harris 6 7 Vincitore: J. Fourlis / A. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 3-1* 4-1* 5-1* 5-2* 5-3* 6-3* 6-4* 6-5* 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 J. Fourlis / A. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 S. Hunter / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Fourlis / A. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Hunter / M. Ebden 15-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Fourlis / A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Hunter / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Fourlis / A. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Hunter / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Fourlis / A. Harris 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Hunter / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Fourlis / A. Harris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Hunter / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fourlis / A. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 S. Hunter / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Fourlis / A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Hunter / M. Ebden 15-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Fourlis / A. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Hunter / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Fourlis / A. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Hunter / M. Ebden 15-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Fourlis / A. Harris 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Hunter / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Brunkel / O. Carneiro vs (WC) T. Kokkinis / (WC) K. Nishikawa



GS Australian Open L. Brunkel / O. Carneiro L. Brunkel / O. Carneiro 6 3 T. Kokkinis / K. Nishikawa T. Kokkinis / K. Nishikawa 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Kokkinis / K. Nishikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Brunkel / O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Kokkinis / K. Nishikawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Brunkel / O. Carneiro 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Kokkinis / K. Nishikawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 L. Brunkel / O. Carneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Kokkinis / K. Nishikawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Brunkel / O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Kokkinis / K. Nishikawa 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Brunkel / O. Carneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Kokkinis / K. Nishikawa 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Brunkel / O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 T. Kokkinis / K. Nishikawa 15-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Brunkel / O. Carneiro 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 T. Kokkinis / K. Nishikawa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Brunkel / O. Carneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 T. Kokkinis / K. Nishikawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Brunkel / O. Carneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 T. Kokkinis / K. Nishikawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(10) E. Koike vs R. Nijkamp



GS Australian Open E. Koike [1] E. Koike [1] 6 6 R. Nijkamp R. Nijkamp 3 2 Vincitore: E. Koike Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Koike 0-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 R. Nijkamp 0-15 15-15 15-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Koike 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 R. Nijkamp 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Koike 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Nijkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Koike 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Nijkamp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Koike 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Nijkamp 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Koike 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 R. Nijkamp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 E. Koike 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Nijkamp 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 E. Koike 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Nijkamp 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 R. Nijkamp 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) R. Jamrichova vs Y. Konstantinova



GS Australian Open R. Jamrichova R. Jamrichova 6 6 Y. Konstantinova Y. Konstantinova 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Konstantinova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Y. Konstantinova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Y. Konstantinova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Konstantinova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Konstantinova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 R. Jamrichova A-40 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 R. Jamrichova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Konstantinova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Konstantinova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Konstantinova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open T. Host T. Host 6 4 J. Kim [6] J. Kim [6] 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Host 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 J. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Host 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. Host 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Host 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Kim 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Host 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Kim 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* 3-3* 3-4* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 J. Kim 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Host 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Host 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Kim 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 T. Host 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Host 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Host 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Kim 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Host 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(WC) T. Hostvs (14) J. Kim

V. Paganetti vs (12) M. Xu



GS Australian Open V. Paganetti V. Paganetti 7 4 2 M. Xu [2] M. Xu [2] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Paganetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 V. Paganetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 V. Paganetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 V. Paganetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 V. Paganetti 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Xu 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Paganetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Xu 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Paganetti 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Paganetti 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 3-2 → 3-3 V. Paganetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Paganetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Paganetti 6-4 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 V. Paganetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Xu A-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Paganetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 5-4 → 5-5 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 V. Paganetti 0-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Paganetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Paganetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Paganetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Arystanbekova / Y. Perapekhina vs R. Alame / A. Subasic



GS Australian Open A. Arystanbekova / Y. Perapekhina A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 6 6 R. Alame / A. Subasic R. Alame / A. Subasic 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Alame / A. Subasic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 R. Alame / A. Subasic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Alame / A. Subasic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Alame / A. Subasic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Alame / A. Subasic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Alame / A. Subasic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 R. Alame / A. Subasic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Alame / A. Subasic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Arystanbekova / Y. Perapekhina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

K. Fakih / A. Schuman vs (2) H. Klugman / (2) M. Xu



GS Australian Open K. Fakih / A. Schuman K. Fakih / A. Schuman 3 3 H. Klugman / M. Xu [2] H. Klugman / M. Xu [2] 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Klugman / M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 H. Klugman / M. Xu 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Fakih / A. Schuman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Klugman / M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Fakih / A. Schuman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 K. Fakih / A. Schuman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Fakih / A. Schuman 15-40 0-30 15-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Klugman / M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Fakih / A. Schuman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Klugman / M. Xu 15-0 30-0 40-15 3-5 → 3-6 K. Fakih / A. Schuman 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Klugman / M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Fakih / A. Schuman 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Klugman / M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Fakih / A. Schuman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 H. Klugman / M. Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Fakih / A. Schuman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Klugman / M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Perelygina / M. Slama vs R. Jamrichova / I. Lacy



GS Australian Open E. Perelygina / M. Slama E. Perelygina / M. Slama 5 6 R. Jamrichova / I. Lacy R. Jamrichova / I. Lacy 7 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 E. Perelygina / M. Slama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 R. Jamrichova / I. Lacy 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 E. Perelygina / M. Slama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Jamrichova / I. Lacy 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 E. Perelygina / M. Slama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Jamrichova / I. Lacy 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Perelygina / M. Slama 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Jamrichova / I. Lacy 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Perelygina / M. Slama 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Jamrichova / I. Lacy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Perelygina / M. Slama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Jamrichova / I. Lacy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Jamrichova / I. Lacy 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 R. Jamrichova / I. Lacy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Perelygina / M. Slama 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Perelygina / M. Slama 15-0 15-15 15-30 4-4 → 4-5 E. Perelygina / M. Slama 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 R. Jamrichova / I. Lacy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 E. Perelygina / M. Slama 30-40 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 R. Jamrichova / I. Lacy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Perelygina / M. Slama 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Jamrichova / I. Lacy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 E. Perelygina / M. Slama 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Jamrichova / I. Lacy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Leach vs (16) H. Jones



GS Australian Open J. Leach J. Leach 4 0 H. Jones [16] H. Jones [16] 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 H. Jones 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 J. Leach 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 H. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Leach 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 H. Jones 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Leach 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Leach 0-15 15-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 H. Jones 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Leach 15-40 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Leach 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 H. Jones 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Leach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(10) R. Horovitz vs T. Papamalamis



GS Australian Open R. Horovitz R. Horovitz 1 7 6 T. Papamalamis T. Papamalamis 6 6 2 Vincitore: R. Horovitz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Horovitz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Papamalamis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Horovitz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 R. Horovitz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 T. Papamalamis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 R. Horovitz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Papamalamis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6* 7-6* 7-7* 8-7* 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Horovitz 0-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Papamalamis 40-A 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Horovitz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Horovitz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Horovitz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Horovitz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Papamalamis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Horovitz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 R. Horovitz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 T. Papamalamis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Horovitz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Horovitz 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 1-1 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open M. Rottgering [7] M. Rottgering [7] 6 6 M. Mrva [7] M. Mrva [7] 1 3 Vincitore: M. Rottgering Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Mrva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Mrva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Rottgering 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Mrva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Rottgering 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Mrva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Mrva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Rottgering 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Mrva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))M. Rottgeringvs (7) M. Mrva

W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev vs T. Faurel / T. Papamalamis



GS Australian Open W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 5 3 T. Faurel / T. Papamalamis T. Faurel / T. Papamalamis 7 6 Vincitore: T. Faurel / T. Papamalamis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 T. Faurel / T. Papamalamis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Faurel / T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 T. Faurel / T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 1-0 → 1-1 W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

T. Derepasko / D. Sarksian vs (7) O. Bonding / (7) M. Rottgering



GS Australian Open T. Derepasko / D. Sarksian T. Derepasko / D. Sarksian 5 7 O. Bonding / M. Rottgering [7] O. Bonding / M. Rottgering [7] 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 3-1* 4-1* 4-2* 5-2* 6-3* 6-6 → 7-6 O. Bonding / M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 T. Derepasko / D. Sarksian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 T. Derepasko / D. Sarksian 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Bonding / M. Rottgering 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Derepasko / D. Sarksian 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Bonding / M. Rottgering 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Derepasko / D. Sarksian 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Derepasko / D. Sarksian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 T. Derepasko / D. Sarksian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 T. Derepasko / D. Sarksian 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 O. Bonding / M. Rottgering 40-40 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 T. Derepasko / D. Sarksian 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Derepasko / D. Sarksian 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 O. Bonding / M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Derepasko / D. Sarksian 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Bonding / M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Derepasko / D. Sarksian 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Kumstat vs C. Robertson



GS Australian Open J. Kumstat J. Kumstat 6 7 6 C. Robertson C. Robertson 7 6 3 Vincitore: J. Kumstat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Kumstat 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Kumstat 15-0 15-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Robertson 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Kumstat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Kumstat 5-1 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 3-1* 4-1* 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 J. Kumstat 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Robertson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Robertson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Kumstat 15-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 C. Robertson 0-15 0-30 15-30 30-30 3-3 → 4-3 J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kumstat 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* 6-6 → 6-7 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 4-4 → 5-4 C. Robertson 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 J. Kumstat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Kumstat 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Robertson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Robertson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

K. Fakih vs (15) V. Mincheva



GS Australian Open K. Fakih K. Fakih 1 6 V. Mincheva V. Mincheva 6 7 Vincitore: V. Mincheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 0-4* 1-4* 2-4* 2-5* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 K. Fakih 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 V. Mincheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Fakih 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Mincheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 K. Fakih 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 V. Mincheva 15-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Fakih 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 V. Mincheva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 K. Fakih 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Mincheva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Fakih 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Mincheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Fakih 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 V. Mincheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 K. Fakih 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 V. Mincheva 15-15 15-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Fakih 0-15 15-15 15-30 1-1 → 1-2 V. Mincheva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Fakih 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Forbes / M. Stenzer vs B. Gusic Wan / C. Robertson



GS Australian Open M. Forbes / M. Stenzer M. Forbes / M. Stenzer 6 6 B. Gusic Wan / C. Robertson B. Gusic Wan / C. Robertson 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Gusic Wan / C. Robertson 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 M. Forbes / M. Stenzer 15-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 B. Gusic Wan / C. Robertson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 M. Forbes / M. Stenzer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 B. Gusic Wan / C. Robertson 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 2-0 → 3-0 M. Forbes / M. Stenzer 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 1-0 → 2-0 B. Gusic Wan / C. Robertson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 3-1* 3-3* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 B. Gusic Wan / C. Robertson 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Forbes / M. Stenzer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 B. Gusic Wan / C. Robertson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 M. Forbes / M. Stenzer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 B. Gusic Wan / C. Robertson 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Forbes / M. Stenzer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. Gusic Wan / C. Robertson 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 2-3 → 2-4 M. Forbes / M. Stenzer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 B. Gusic Wan / C. Robertson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Forbes / M. Stenzer 15-40 15-0 15-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Gusic Wan / C. Robertson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Forbes / M. Stenzer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Hwang / E. Pleshivtsev vs I. Ivanov / S. Planella Hernandez



GS Australian Open D. Hwang / E. Pleshivtsev D. Hwang / E. Pleshivtsev 3 6 I. Ivanov / S. Planella Hernandez I. Ivanov / S. Planella Hernandez 6 7 Vincitore: I. Ivanov / S. Planella Hernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 2-2* 2-3* 3-3* 3-4* 4-4* 4-5* 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 D. Hwang / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 D. Hwang / E. Pleshivtsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Hwang / E. Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Hwang / E. Pleshivtsev 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Hwang / E. Pleshivtsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 15-0 15-15 15-40 30-40 1-2 → 2-2 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Hwang / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Hwang / E. Pleshivtsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Hwang / E. Pleshivtsev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 D. Hwang / E. Pleshivtsev 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Hwang / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Ivanov / S. Planella Hernandez 0-15 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Hwang / E. Pleshivtsev 15-0 40-0 0-0 → 1-0

A. De Marchi / R. Turcanu vs L. Angelini / D. Rapagnetta



GS Australian Open A. De Marchi / R. Turcanu A. De Marchi / R. Turcanu 6 4 L. Angelini / D. Rapagnetta L. Angelini / D. Rapagnetta 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Angelini / D. Rapagnetta 15-0 30-0 40-15 4-5 → 4-6 A. De Marchi / R. Turcanu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 L. Angelini / D. Rapagnetta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. De Marchi / R. Turcanu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 L. Angelini / D. Rapagnetta 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. De Marchi / R. Turcanu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Angelini / D. Rapagnetta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. De Marchi / R. Turcanu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Angelini / D. Rapagnetta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. De Marchi / R. Turcanu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Angelini / D. Rapagnetta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 A. De Marchi / R. Turcanu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Angelini / D. Rapagnetta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. De Marchi / R. Turcanu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Angelini / D. Rapagnetta 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. De Marchi / R. Turcanu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Angelini / D. Rapagnetta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. De Marchi / R. Turcanu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Angelini / D. Rapagnetta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) F. Cina / (1) R. Sakamoto vs J. Engel / T. Sickenberger



GS Australian Open F. Cina / R. Sakamoto [1] F. Cina / R. Sakamoto [1] 6 6 J. Engel / T. Sickenberger J. Engel / T. Sickenberger 3 2 Vincitore: F. Cina / R. Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cina / R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Cina / R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-1 → 5-2 F. Cina / R. Sakamoto 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 J. Engel / T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 4-1 F. Cina / R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Engel / T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Cina / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Engel / T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Engel / T. Sickenberger 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Engel / T. Sickenberger 15-40 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 F. Cina / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Engel / T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Engel / T. Sickenberger 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Engel / T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cina / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Engel / T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cina / R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Pastikova / J. Stusek vs (4) C. Esquiva Banuls / (4) G. Jang



GS Australian Open J. Pastikova / J. Stusek J. Pastikova / J. Stusek 6 3 C. Esquiva Banuls / G. Jang [4] C. Esquiva Banuls / G. Jang [4] 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Esquiva Banuls / G. Jang 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 1-5 → 2-5 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 C. Esquiva Banuls / G. Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 15-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Esquiva Banuls / G. Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Esquiva Banuls / G. Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Esquiva Banuls / G. Jang 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Esquiva Banuls / G. Jang 40-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 C. Esquiva Banuls / G. Jang 40-40 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 C. Esquiva Banuls / G. Jang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Esquiva Banuls / G. Jang 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(3) T. Grant / (3) I. Jovic vs N. Basiletti / G. Maduzzi



GS Australian Open T. Grant / I. Jovic [3] T. Grant / I. Jovic [3] 6 6 N. Basiletti / G. Maduzzi N. Basiletti / G. Maduzzi 1 0 Vincitore: T. Grant / I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Basiletti / G. Maduzzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 T. Grant / I. Jovic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Basiletti / G. Maduzzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 T. Grant / I. Jovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Grant / I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 T. Grant / I. Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Basiletti / G. Maduzzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 T. Grant / I. Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Basiletti / G. Maduzzi 0-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Grant / I. Jovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Basiletti / G. Maduzzi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Grant / I. Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Basiletti / G. Maduzzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

(WC) R. Hazratwala / (WC) J. Joyce vs (8) N. Budkov Kjaer / (8) J. Kumstat



GS Australian Open R. Hazratwala / J. Joyce R. Hazratwala / J. Joyce 6 3 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat [2] N. Budkov Kjaer / J. Kumstat [2] 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Hazratwala / J. Joyce 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Hazratwala / J. Joyce 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 R. Hazratwala / J. Joyce 15-40 0-15 0-30 15-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Hazratwala / J. Joyce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Hazratwala / J. Joyce 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 R. Hazratwala / J. Joyce 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 R. Hazratwala / J. Joyce 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer / J. Kumstat 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Hazratwala / J. Joyce 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Kinoshita vs (WC) K. Efremova



GS Australian Open H. Kinoshita [5] H. Kinoshita [5] 2 3 K. Efremova K. Efremova 6 6 Vincitore: K. Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Kinoshita 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Kinoshita 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Kinoshita 15-0 30-0 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 H. Kinoshita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Kinoshita 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Kinoshita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Kinoshita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Efremova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 H. Kinoshita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Kinoshita 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Omarkhanov vs V. Frydrych



GS Australian Open A. Omarkhanov [6] A. Omarkhanov [6] 3 7 6 V. Frydrych V. Frydrych 6 6 3 Vincitore: A. Omarkhanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 V. Frydrych 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 V. Frydrych 15-40 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Omarkhanov 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Frydrych 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Omarkhanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Frydrych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Frydrych 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 3-2* 3-3* 3-4* 3-5* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 V. Frydrych 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Omarkhanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 V. Frydrych 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Omarkhanov 30-0 30-15 4-4 → 5-4 V. Frydrych 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Frydrych 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 V. Frydrych 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Frydrych 40-A 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Omarkhanov 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Frydrych 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Omarkhanov 15-0 40-0 2-5 → 3-5 V. Frydrych 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Frydrych 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Frydrych 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Frydrych 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

B. Chan / L. Nakamine vs K. Bigun / J. Leach



GS Australian Open B. Chan / L. Nakamine • B. Chan / L. Nakamine 0 2 6 0 K. Bigun / J. Leach K. Bigun / J. Leach 0 6 3 1 Vincitore: K. Bigun / J. Leach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Chan / L. Nakamine 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Chan / L. Nakamine 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 K. Bigun / J. Leach 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 B. Chan / L. Nakamine 15-0 30-0 4-2 → 5-2 K. Bigun / J. Leach 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Chan / L. Nakamine 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Bigun / J. Leach 0-15 30-15 30-30 3-0 → 3-1 B. Chan / L. Nakamine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 K. Bigun / J. Leach 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Chan / L. Nakamine 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bigun / J. Leach 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Chan / L. Nakamine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 K. Bigun / J. Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 K. Bigun / J. Leach 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 K. Bigun / J. Leach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 B. Chan / L. Nakamine 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 K. Bigun / J. Leach 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Chan / L. Nakamine 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(6) J. Kim / (6) A. Omarkhanov vs I. Almazan Valiente / T. Boogaard



GS Australian Open J. Kim / A. Omarkhanov [6] J. Kim / A. Omarkhanov [6] 6 7 I. Almazan Valiente / T. Boogaard I. Almazan Valiente / T. Boogaard 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 J. Kim / A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 15-0 30-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Kim / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 J. Kim / A. Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Kim / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 J. Kim / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Kim / A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Kim / A. Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 J. Kim / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 J. Kim / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Almazan Valiente / T. Boogaard 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Kim / A. Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

R. Nijkamp / V. Valdmannova vs E. Bertea / M. Buchnik



GS Australian Open R. Nijkamp / V. Valdmannova R. Nijkamp / V. Valdmannova 6 6 E. Bertea / M. Buchnik E. Bertea / M. Buchnik 0 2 Vincitore: R. Nijkamp / V. Valdmannova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Nijkamp / V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 E. Bertea / M. Buchnik 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Nijkamp / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Bertea / M. Buchnik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Nijkamp / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Bertea / M. Buchnik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Nijkamp / V. Valdmannova 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Bertea / M. Buchnik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Nijkamp / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-0 → 6-0 E. Bertea / M. Buchnik 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-0 → 5-0 R. Nijkamp / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 E. Bertea / M. Buchnik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 R. Nijkamp / V. Valdmannova 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 E. Bertea / M. Buchnik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) K. Cooper / (WC) G. Gregg vs (8) I. Ivanova / (8) G. Nahum



Il match deve ancora iniziare

(Q) Y. Jeong vs (6) A. Razeghi



GS Australian Open Y. Jeong Y. Jeong 3 1 A. Razeghi [6] A. Razeghi [6] 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Razeghi 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Razeghi A-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Y. Jeong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Razeghi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Jeong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Razeghi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Jeong 15-40 15-30 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Razeghi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Y. Jeong 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Razeghi 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Y. Jeong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Razeghi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Y. Jeong 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Razeghi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Jeong 15-0 15-15 15-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Razeghi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(13) T. Kostovic vs M. Stojsavljevic



GS Australian Open T. Kostovic T. Kostovic 1 2 M. Stojsavljevic [7] M. Stojsavljevic [7] 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Kostovic 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Kostovic 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Stojsavljevic 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 T. Kostovic 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

J. De Zeeuw vs (2) S. Saito



GS Australian Open J. De Zeeuw J. De Zeeuw 6 3 2 S. Saito [1] S. Saito [1] 3 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Saito 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. De Zeeuw 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 S. Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. De Zeeuw 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Saito 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. De Zeeuw 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. De Zeeuw 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Saito 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. De Zeeuw 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Saito 0-15 40-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. De Zeeuw 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Saito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. De Zeeuw 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Saito 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. De Zeeuw 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Saito 0-40 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. De Zeeuw 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Saito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. De Zeeuw 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Saito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. De Zeeuw 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Saito 0-15 0-30 0-40 30-40 2-1 → 3-1 J. De Zeeuw 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Saito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. De Zeeuw 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Goto / J. Zhang vs (7) E. Jones / (7) M. Stojsavljevic



GS Australian Open R. Goto / J. Zhang • R. Goto / J. Zhang 0 6 5 0 E. Jones / M. Stojsavljevic E. Jones / M. Stojsavljevic 0 2 7 1 Vincitore: E. Jones / M. Stojsavljevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Goto / J. Zhang 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Goto / J. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 E. Jones / M. Stojsavljevic 15-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Goto / J. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Jones / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Goto / J. Zhang 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 E. Jones / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 R. Goto / J. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 E. Jones / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 R. Goto / J. Zhang 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 E. Jones / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Goto / J. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Jones / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Goto / J. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 E. Jones / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 R. Goto / J. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 E. Jones / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 R. Goto / J. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 E. Jones / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 R. Goto / J. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 E. Jones / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

TBA – Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00)

A. Sutjiadi / M. Venus vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans



GS Australian Open A. Sutjiadi / M. Venus [13] A. Sutjiadi / M. Venus [13] 7 3 O. Gadecki / M. Polmans O. Gadecki / M. Polmans 5 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Sutjiadi / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Sutjiadi / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Sutjiadi / M. Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sutjiadi / M. Venus 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Sutjiadi / M. Venus 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 O. Gadecki / M. Polmans 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 A. Sutjiadi / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 O. Gadecki / M. Polmans 15-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Sutjiadi / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Sutjiadi / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Sutjiadi / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Sutjiadi / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))