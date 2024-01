Rublev supera tensioni e fantasmi per conquistare i Quarti all’Australian Open: Ora la sfida con Jannik Sinner (Video)

In un duello dall’atmosfera da Coppa Davis, ad alta tensione, con momenti spettacolari e molta pressione, Andrey Rublev è riuscito a combattere i fantasmi che tante volte gli hanno oscurato il cammino verso il successo e ha messo fine al sogno di Alex de Minaur all’Australian Open, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale.

Demon, numero 10 del mondo, sognava il suo Grand Slam di affermazione e aveva il sostegno dei tifosi di casa, ma il russo, quinto classificato, e diventato un gigante per resistere a 4 ore e 15 minuti di intensa battaglia, con i parziali di 6-4, 6-7(5), 6-7(4), 6-3 6-0. C’è stato nervosismo da entrambe le parti, basti pensare che Rublev ha realizzato otto break su 13 opportunità, mentre il russo ha salvato 13 dei 16 palle break che ha affrontato. Rublev si è definitivamente liberato dalle catene nel quinto set e non si è mai arreso alla frustrazione, garantendosi la qualificazione ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam per la decima volta nella sua carriera, la terza a Melbourne Park. Per dare un’idea della sua costanza, ha raggiunto i quarti in sei degli ultimi sette Major a cui ha partecipato, mancando solo al Roland Garros l’anno scorso, mentre gli è stato impedito di competere a Wimbledon 2022.

Ora arriva ciò che non è mai riuscito a fare: raggiungere le semifinali. Per fare storia a livello personale, Rublev dovrà superare il nostro Jannik Sinner, che non ha ancora ceduto alcun set in questo torneo.