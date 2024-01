Australian Open: Il programma completo di Domenica 21 Gennaio 2024. Jannik Sinner in campo domani all’alba, per i bookie strada spianata anche contro Khachanov

Jannik Sinner continua ad avanzare come uno schiacciasassi agli Australian Open. L’altoatesino, che nei primi tre turni non ha perso neanche un set, è sempre più candidato dai bookmaker per la vittoria del primo slam in carriera, offerto a quota 5. In pole c’è sempre Novak Djokovic, a caccia dell’ennesimo titolo, per cui il successo finale paga 2 volte la posta, mentre Carlos Alcaraz è offerto a 3,50.

Agli ottavi di finale Sinner si troverà di fronte il russo Karen Khachanov, ma ancora una volta le quote pendono nettamente dalla sua parte: la quarta vittoria dell’azzurro è fissata a 1,09, contro quella del suo avversario a 7. Un’altra affermazione in tre set è in pole a 1,87, mentre il 3-1 in favore di Jannik vale 3,35 la posta.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

M. Frech vs (4) C. Gauff

(1) N. Djokovic vs (20) A. Mannarino

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(10) A. de Minaur vs (5) A. Rublev

A. Sutjiadi / M. Venus vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

A. Anisimova vs (2) A. Sabalenka

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(4) J. Sinner vs (15) K. Khachanov

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(4) G. Dabrowski / (4) E. Routliffe vs H. Guo / X. Jiang

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) M. Gonzalez / (6) A. Molteni vs (12) N. Lammons / (12) J. Withrow

(12) T. Fritz vs (7) S. Tsitsipas

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

M. Andreeva vs (9) B. Krejcikova

(A) T. Korpatsch / (A) E. Lechemia vs C. Garcia / K. Mladenovic

V. Kudermetova / L. Glasspool vs (2) D. Krawczyk / (2) N. Skupski

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Kostyuk vs (Q) M. Timofeeva

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

E. Alexandrova / A. Kalinskaya vs TBD

T. Machac / Z. Zhang vs (3) R. Ram / (3) J. Salisbury

(1) S. Hunter / (1) M. Ebden vs L. Kichenok / M. Pavic

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) M. Arevalo / (10) M. Pavic vs (8) K. Krawietz / (8) T. Puetz

N. Cacic / D. Molchanov vs S. Bolelli / A. Vavassori

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

S. Errani / J. Paolini vs (2) S. Hsieh / (2) E. Mertens

(A) B. Mattek-Sands / (A) M. Arevalo vs E. Shibahara / J. Vliegen

L. Samsonova / A. Vavassori vs (7) N. Melichar-Martinez / (7) K. Krawietz

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) H. Klugman vs A. Vergara Rivera

(WC) C. Hewitt vs (6) A. Razeghi

(6) E. Jones vs (Q) D. Egorova

K. Fakih / A. Schuman vs (2) H. Klugman / (2) M. Xu

S. Planella Hernandez vs T. Boogaard

(1) E. Koike / (1) S. Saito vs D. Egorova / V. Mincheva

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) I. Lacy vs M. Stankiewicz

(11) C. Esquiva Banuls vs (Q) H. Oluwadare

(16) I. Ivanova vs (Q) L. Brunkel

T. Boosarawongse / Y. Jeong vs M. Exsted / C. Woestendick

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Joint vs (14) W. Sonobe

(WC) K. Cooper vs (Q) L. Nilsson

A. Arystanbekova vs (WC) T. Kokkinis

(WC) J. Hahn / (WC) T. Host vs A. Karahan / H. Roh

Y. Konstantinova / T. Kostovic vs (WC) L. Taylor / (WC) G. Villegas

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) P. Marinkov vs H. Roh

C. Woestendick vs (Q) T. Boosarawongse

B. Gusic Wan vs D. Hwang

(5) H. Kinoshita / (5) W. Sonobe vs L. Cinalli / A. Vergara Rivera

F. Gandolfi / V. Paganetti vs L. Nilsson / H. Oluwadare

W. Rejchtman Vinciguerra / A. Vasilev vs T. Faurel / T. Papamalamis

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) D. Jovanovski vs A. Karahan

(7) A. Kovackova vs L. Cinalli

M. Forbes vs (2) N. Budkov Kjaer

(6) M. Joint / (6) K. Sidorova vs K. Efremova / A. Kovackova

(5) K. Bigun vs (WC) R. Hazratwala

(1) F. Cina / (1) R. Sakamoto vs J. Engel / T. Sickenberger

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) R. Turcanu vs (9) C. Camus

(Q) A. De Marchi vs (Q) A. Mazdrashki

A. Vasilev vs (4) R. Sakamoto

Y. Kotliar / M. Stankiewicz vs R. Dencheva / E. Yaneva

J. Pastikova vs (WC) C. Bohrer Martins

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Basiletti vs (Q) A. Subasic

(WC) K. NISHIKAWA vs M. Slama

(Q) W. Rejchtman Vinciguerra vs (WC) J. Estephan

(Q) A. Schuman vs (3) K. Quevedo

(Q) R. Goto vs (9) T. Grant

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Perapekhina vs G. Nahum

(Q) Y. Jeong vs (Q) T. Sickenberger

(SE) L. Angelini vs T. Derepasko

(WC) T. Gadecki / (WC) H. Winter vs (2) T. Berkieta / (2) M. Mrva

J. De Zeeuw / M. El Allami vs A. Hamilton / E. Sartz-Lunde

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Dedura-Palomero vs M. Exsted

(8) O. Bonding vs M. Schoenhaus

M. Stenzer vs (11) P. Brunclik

G. Jang vs (WC) R. Kikawada

(5) P. Brunclik / (5) V. Frydrych vs N. Oliveira / T. Zhang

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

V. Valdmannova vs (8) I. Jovic

(15) P. Rodrigues vs K. Rice

M. Buchnik vs E. Perelygina

D. Dedura-Palomero / M. Schoenhaus vs (4) C. Camus / (4) P. Marinkov

E. Kohlmann de Freitas / P. Rodrigues vs R. Horovitz / K. Rice