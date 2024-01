Il sogno Australian Open di Jasmine Paolini continua: Avanza agli ottavi battendo Anna Blinkova (con le statistiche complete della partita – Video)

Il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open 2024 continua a prendere forma in maniera spettacolare. La giocatrice toscana, con una performance notevole, si è guadagnata un posto agli ottavi di finale del prestigioso Slam down under, superando al terzo turno Anna Blinkova con il punteggio 7-6 (1) 6-4. Ora, la favola può proseguire, e il tabellone suggerisce possibilità ancora più entusiasmanti: agli ottavi affronterà la russa Anna Kalinskaya in un match che si preannuncia possibile per l’azzurra.

Il primo set ha visto Paolini entrare in campo con l’atteggiamento giusto, guadagnando subito un break e portandosi in vantaggio per 2-0. Nonostante un momentaneo recupero da parte della russa, l’azzurra ha mostrato grande voglia, strappando nuovamente il servizio a Blinkova andando avanti per 3-1 ma nel quinto gioco ha subito il controbreak. Il set si è poi trasformato in una battaglia di servizi, con entrambe le giocatrici che hanno guadagnato sicurezza, portando il set al tiebreak.

Nel tiebreak, Paolini ha giocato con maestria, controllando il gioco e mettendo in difficoltà l’avversaria con una reattività e una mobilità eccellenti. Un esempio perfetto è stato il punto del 5-1, dove ha messo in mostra un potente dritto in cross seguito da una chiusura impeccabile in lungolinea. Il tiebreak si è concluso 7-1, dominato completamente dalla giocatrice italiana.

Nel secondo set, nonostante si sia trovata sotto di un break, non ha mai perso la calma, mantenendo un atteggiamento estremamente positivo. Da un iniziale svantaggio di 1-4, è riuscita a ribaltare il risultato con una serie di cinque giochi consecutivi. Blinkova, visibilmente scossa dal ritorno di Paolini, ha perso il controllo del gioco nei momenti decisivi, lasciando sfuggire il match con un parziale finale di 20 punti a 3.

Paolini ha mostrato eccellenti statistiche durante il match, vincendo il 68% dei punti con la prima di servizio, entrata l’82% delle volte, e il 45% con la seconda. L’italiana ha messo a segno 3 ace e commesso 1 solo doppio fallo. Il bilancio tra colpi vincenti (24) ed errori non forzati (19) è stato decisamente positivo per lei. Al contrario, Blinkova ha avuto un bilancio negativo, con 7 errori gratuiti in più rispetto ai colpi vincenti (18-25).

GS Australian Open A. Blinkova A. Blinkova 6 4 J. Paolini J. Paolini 7 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 30-0 4-5 → 4-6 A. Blinkova 0-30 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 15-15 df 15-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Blinkova 0-15 0-30 df 4-2 → 4-3 J. Paolini 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Blinkova 15-15 0-15 15-30 30-30 3-1 → 4-1 J. Paolini 15-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Blinkova 0-15 15-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Paolini 15-15 15-40 1-0 → 2-0 A. Blinkova 15-0 30-15 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-3* 1*-4 1*-5 6-6 → 6-7 A. Blinkova 30-0 40-15 5-6 → 6-6 J. Paolini 30-0 15-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Blinkova 15-15 30-15 ace 4-5 → 5-5 J. Paolini 15-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Blinkova 15-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Paolini 40-15 30-0 3-3 → 3-4 A. Blinkova 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Paolini 0-15 15-30 15-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Blinkova 0-15 0-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-30 0-2 → 1-2 A. Blinkova 15-0 30-0 30-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Paolini 40-0 0-0 → 0-1

### Service Statistics

| Statistic | A. Blinkova 🇷🇺 | J. Paolini 🇮🇹 |

|——————————|—————–|—————-|

| Aces | 1 | 3 |

| Double Faults | 1 | 1 |

| 1st Serve In | 59% (38/64) | 82% (50/61) |

| Win 1st Serve | 53% (20/38) | 68% (34/50) |

| Win 2nd Serve | 46% (12/26) | 45% (5/11) |

| Fastest Serve (km/h) | 188 | 174 |

| 1st Serve Average (km/h) | 156 | 153 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 127 | 122 |

### Winners & Errors

| Statistic | A. Blinkova 🇷🇺 | J. Paolini 🇮🇹 |

|—————————–|—————–|—————-|

| Winners | 18 | 24 |

| Return Winners | 4 | 2 |

| Unforced Errors | 25 | 19 |

| Return Unforced Errors | 1 | 4 |

### Points Won

| Statistic | A. Blinkova 🇷🇺 | J. Paolini 🇮🇹 |

|————————–|—————–|—————-|

| Break Points Won | 60% (3/5) | 80% (4/5) |

| Net Points Won | 50% (5/10) | 75% (6/8) |

| Receiving Points Won | 34% | 48% |

| Total Points Won | 54 | 71 |

### Serve and Return

| Statistic | A. Blinkova 🇷🇺 | J. Paolini 🇮🇹 |

|————————–|—————–|—————-|

| Service Points Played | 38 | 50 |

| Service Points Won | 20 | 34 |

| Return Points Played | 50 | 38 |

| Return Points In Play | 37 | 32 |

| Return Points Won | 16 | 18 |

### Rally

| Statistic | A. Blinkova 🇷🇺 | J. Paolini 🇮🇹 |

|———————-|—————–|—————-|

| GroundStroke Winners | 7 | 12 |

| Volley Shots | 0 | 0 |

| Approach Shots | 0 | 1 |

| Passing Shots | 0 | 1 |

| Lob Shots | 0 | 0 |

| Overhead Shots | 0 | 1 |

| Drop Shots | 0 | 0 |