Australian Open: Sinner impressionante, lascia solo 4 game a Baez! Negli ottavi c’è Khachanov (con le statistiche complete ed il video della partita)

Impressionante dimostrazione di forza di Jannik Sinner a Melbourne. Si ipotizzava che Sebastian Baez non avesse esattamente le “armi” tecniche per impensierire un buon Sinner, ma la prestazione dell’azzurro nel terzo turno degli Australian Open (di nuovo in apertura di programma sulla Margaret Court Arena) va oltre le più rosee previsioni. Jannik domina l’argentino lasciandogli solo 4 game nell’ora e 52 minuti di partita, demolendolo sotto ogni punto di vista, come ben spiega lo score conclusivo: 6-0 6-1 6-3. Questo risultato lo porta negli ottavi di uno Slam per l’undicesima volta in carriera, la nona negli ultimi dieci major giocati. Al prossimo match si alzerà l’asticella: l’avversario sarà il russo Karen Khachanov, vittorioso su ceco Machac in quattro tirati set.

La dimensione della prestazione di Sinner è confermata dai numeri (64% di prime in campo, vincendo il 78% dei punti e 52% con la seconda, 34 vincenti e 27 errori, ha annullato le 4 palle break concesse, vincendo 18 punti su 25 discese a rete) ma amplificata dal buon tennis prodotto dall’argentino. Sembra impossibile, visto come è terminato l’incontro, che Baez abbia giocato “bene”, eppure così è. Sebastian non ha mollato mai, ha corso, spinto, rincorso, cercato vie alternative, variato, ma non è riuscito a trovare la via per stroncare la forza dell’azzurro, per togliergli il comando delle operazioni. Baez ha subito un immediato break da parte di Jannik alla seconda chance, e sul 2-0 ha spinto benissimo col rovescio cross e via cambio col diritto inside out, strappando due chance (e poi una terza) del contro break. Qua l’azzurro ha intuito che era necessario alzare il livello per stroncare le velleità dell’avversario, un vero “motorino” in campo per rapidità di piedi e approccio alla palla, anche quelle belle rapide. Detto fatto. Sinner ha messo le marce alte, ha aumentato a dismisura la velocità e intensità dei colpi, costruendo un pressing di una precisione e profondità che ha disarmato l’avversario. Sebastian ha cercato di variare, rischiando al massimo e provando anche la smorzata per togliere la miglior posizione in campo all’azzurro, ma il muro eretto da Jannik è stato inscalfìbile. Sinner ha annullato le palle break, è volato 3-0 e ha chiuso il primo set 6-0 con un parziale micidiale, lasciando le briciole all’avversario (solo 4 punti dal 3-0).

Nel secondo set Baez vince il suo primo game, bravo ad alzare la parabola dei colpi ed usare anche dei tagli per provare a spezzare il ritmo a Sinner. C’è riuscito nel proprio turno di servizio in apertura, in quesa fase si può dire che sia “iniziata la partita”, con un po’ più di resistenza dell’argentino e qualche errore dell’italiano per ritrovare la misura a grande spinta sulle soluzioni diverse proposte dal rivale. Ma nel quarto game Jannik ha ripreso in mano la partita, con due vincenti di diritto a grande velocità e forzando così tanto da provocare gli errori di Baez. Arriva il break (3-1) e poi un secondo, per il 6-1 che chiude il secondo parziale. Tutto bene, anzi benissimo. Jannik in controllo.

Nel terzo set si ipotizzava un Sinner che tirasse un minimo il fiato, invece arrivano alcuni game durissimi. Baez non ci sta a prendere un’imbarcata simile, se possibile aumenta al massimo il suo ritmo e regge per una manciata di game, i più duri e combattuti dell’incontro. È costretto ad alzare bandiera bianca nel quinto gioco, il suo terzo turno di battuta, quando subisce un break sotto la massima pressione di Sinner, che di fatto chiude la partita. L’azzurro concede una palla break sul 3-2, ma Baez sbaglia col rovescio, è l’ultimo sussulto di un match che si chiude per 6-3 dopo poco meno di ore di gioco.

Davvero un’altra prestazione convincente di Sinner, senza sbavature, senza subire break, con un tennis che scorre via sicuro, rapido, intenso. È corretto affermare che Baez non è il tipo di tennista che ha le possibilità di mettere in crisi un Jannik centrato e sicuro, ma contro un grande difensore come lui le insidie sono dietro l’angolo se vivi un giornata più grigia, dove non senti bene la palla e commetti qualche errore di troppo in spinta, o se il servizio non è in una buona giornata e l’altro entra a tutta in risposta mandandoti in difesa. Per fortuna non è successo, e anzi è stata la risposta dell’altoatesino a funzionare a dovere, prendendo il tempo di gioco all’albiceleste e spedendolo subito a rincorrere.

Molto positivo per Sinner l’aver vinto la terza partita di fila in tre set, facendo poca fatica e senza grandi stress. Il torneo “vero” inizia al prossimo turno, gli ottavi. Khachanov ha altra pesantezza di palla e resistenza, altro servizio ed esperienza in questi tornei. Sinner sembra prontissimo ad accettare la sfida. Anzi, sono gli altri a doversi preoccupare di lui…

Marco Mazzoni

(4) J. Sinner vs (26) S. Baez



GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 S. Baez [26] S. Baez [26] 0 1 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Baez 0-15 15-15 30-40 40-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 30-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Baez 40-0 40-30 40-15 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-2 → 4-2 S. Baez 15-15 30-15 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Baez 15-15 15-30 30-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 30-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Baez 15-15 30-30 40-30 40-A A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Sinner 15-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Baez 15-0 30-0 30-30 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-15 30-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Baez 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-15 30-30 ace 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Baez 0-15 15-30 5-0 → 6-0 J. Sinner 15-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Baez 15-0 15-15 15-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 S. Baez 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

### Service Statistics

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | S. Baez 🇦🇷 |

|——————————|—————|————-|

| Aces | 6 | 2 |

| Double Faults | 0 | 0 |

| 1st Serve In | 64% (45/70) | 73% (54/74) |

| Win 1st Serve | 78% (35/45) | 54% (29/54) |

| Win 2nd Serve | 52% (13/25) | 25% (5/20) |

| Fastest Serve (km/h) | 207 | 198 |

| 1st Serve Average (km/h) | 193 | 174 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 159 | 147 |

### Winners & Errors

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | S. Baez 🇦🇷 |

|—————————–|—————|————-|

| Winners | 34 | 13 |

| Return Winners | 1 | 0 |

| Unforced Errors | 27 | 25 |

| Return Unforced Errors | 4 | 1 |

### Points Won

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | S. Baez 🇦🇷 |

|————————–|—————|————-|

| Break Points Won | 58% (7/12) | 0% (0/4) |

| Net Points Won | 72% (18/25) | 46% (6/13) |

| Receiving Points Won | 54% | 31% |

| Total Points Won | 88 | 56 |

### Serve and Return

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | S. Baez 🇦🇷 |

|————————–|—————|————-|

| Service Points Played | 45 | 54 |

| Service Points Won | 35 | 29 |

| Return Points Played | 54 | 45 |

| Return Points In Play | 45 | 24 |

| Return Points Won | 25 | 10 |

### Rally

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | S. Baez 🇦🇷 |

|———————-|—————|————-|

| GroundStroke Winners | 8 | 5 |

| Volley Shots | 5 | 0 |

| Approach Shots | 2 | 0 |

| Passing Shots | 2 | 1 |

| Lob Shots | 0 | 0 |

| Overhead Shots | 2 | 0 |

| Drop Shots | 0 | 2 |