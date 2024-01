Da Tenerife: Francesco Maestrelli approda ai quarti di finale “Fiducia dopo i primi due turni”

Francesco Maestrelli stacca il pass per i quarti di finale del Tenerife Challenger 1. Sul campo centrale dell’Abama Tennis Academy, il tennista pisano ha sconfitto la testa di serie numero sette, Otto Virtanen con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e trentuno minuti di gioco. Nella giornata di giovedì 18 gennaio tornerà in campo Fabio Fognini: la testa di serie numero uno, che ha beneficiato di una wild card concessa da MEF Tennis Events, sarà opposto al qualificato Denis Yevseyev.

Maestrelli con grinta verso i quarti – Francesco Maestrelli c’è e manda un messaggio chiaro al resto dei partecipanti del Tenerife Challenger 1. L’attuale numero 220 ATP ha sconfitto la testa di serie numero sette, Otto Virtanen (n.166 del mondo). “Avevo basato questa partita sulla solidità – ha spiegato Maestrelli dopo il match –. Sono partito bene ma mi aspettavo qualche errore in più da parte del mio avversario, che invece è stato molto solido. Il primo set è girato su un paio di punti e forse ho avuto un po’ di fortuna, poi sono riuscito a prendere il sopravvento”. Dopo i risultati incoraggianti ottenuti all’inizio del 2023 (semifinale nel Tenerife Challenger 1 e quarti di finale nel Tenerife Challenger 3), Maestrelli è tornato sull’isola canaria con l’obiettivo di migliorarsi. Ad affrontarlo, venerdì 19 gennaio, ci sarà la testa di serie numero quattro Brandon Nakashima: “Mi fa quasi strano giocare contro Brandon, mi è capitato spesso di vederlo in televisione. Nel 2022 mi chiesero quale fosse il giocatore con più potenziale delle Next Gen ATP Finals e io scelsi lui, che poi vinse. Ho sempre avuto grandissima stima nei suoi confronti, sarà una partita incredibile. Dal canto mio, questi match a Tenerife mi hanno dato molta fiducia, qui mi trovo bene e voglio dire la mia”.