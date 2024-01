Diego Nargiso: “Sinner tra i favoriti in Australia. Arnaldi e Nardi le sorprese del 2024”

L’ex tennista italiano e oggi commentatore televisivo Diego Nargiso è stato raggiunto in esclusiva dai microfoni di News.Superscommesse.it. Tra i temi trattati nell’intervista la vittoria della Coppa Davis da parte degli azzurri, le chance di Jannik Sinner di trionfare in uno Slam e la crescita degli altri tennisti italiani.

Partiamo dall’attualità. Australian Open in corso, si tratta del primo Slam dell’anno: come vede il nostro Sinner? “In questa edizione degli Australian Open Sinner parte tra i favoriti dopo il gran finale di stagione dello scorso anno. Certo, quando si riparte per una nuova stagione non è mai facile trovare subito la forma giusta, ma secondo me sarà uno dei giocatori da battere”.

Djokovic e Alcaraz gli altri favoriti per la vittoria degli Australian Open e appena dietro Sinner e Medvedev, con outsider Zverev e Rune. Uscirà da questi nomi il vincitore? “Sempre difficile fare dei pronostici, però questi sei nomi sono i più accreditati a “bocce ferme”. Ovviamente, nell’andare avanti nel torneo, tra le difficoltà del tabellone e le insidie degli avversari, soprattutto nei primi turni, ci potrebbero essere delle sorprese. In Australia soprattutto Tsitsipas gioca molto bene e si trova a suo agio. C’è anche la possibilità che si inserisca qualche giocatore americano come Paul o Shelton. Il primo Slam dell’anno ci potrebbe riservare qualche sorpresa in più rispetto agli altri”.

La partita simbolo della Coppa Davis recentemente vinta dall’Italia?

“Non c’è dubbio che la partita simbolo sia stata quella vinta da Sinner contro Djokovic: annullare tre match point al serbo e vincere quel match ha dato lo slancio per aggiudicarsi la Coppa Davis. Impresa di Sinner in quella partita, senza dubbio”.

Che tennista italiano vede in ascesa nel 2024?

“Punterei sicuramente e senza pensarci su Matteo Arnaldi, che ha fatto un 2023 ottimo e che si sta già ripetendo in queste prime apparizioni stagionali. Arnaldi sicuramente protagonista e in ascesa nel 2024. Altro nome che potrebbe sorprenderci è quello di Luca Nardi”.

Sinner vincerà uno Slam nel 2024?

“Pronosticare vincente un giocatore nello Slam è impossibile. Sinner è in grado di vincerlo, assolutamente sì, la speranza e le possibilità ci sono, ma non sarà facile. Vedremo se avrà l’opportunità concreta di conquistare uno Slam, perchè per farlo si devono incastrare una serie di fattori positivi e con tanti giocatori in ascesa non è così semplice. Sta di fatto che tutti ci auguriamo che possa vincerlo, a partire dagli Australian Open”.