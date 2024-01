Fabio Fognini è un nuovo atleta dello Schiavone Team Lab

Fabio Fognini ha scelto come casa lo Schiavone Team Lab, la famosa Academy fondata nel 2022, a Milano, dalla campionessa Francesca Schiavone. Il ligure si allenerà sui campi dell’Harbour Club Milano seguito dal Team Schiavone, uno staff di altissimo livello composto dalla ex n.4 al mondo, Lorenzo Frigerio (ex. 375 Atp), Filippo Baldi (ex 144 Atp), Sergio Bugada, preparatore atletico che vanta in carriera atleti, tra i tanti, quali Francesca Schiavone, Stefano Ianni, Simone Vagnozzi, Petra Martic Anastasija Pavljucenkova e dal Direttore Sportivo del Lab, Fabio Cibien.

“Avere Fabio all’interno del team è sicuramente un valore aggiunto nonché un punto di riferimento per i ragazzi più giovani. Sono molto felice di questo ingresso” ha dichiaro Francesca Schiavone, ex n.4 Wta e prima donna italiana a vincere uno Slam.

“Sono contento di fare parte di questo nuovo progetto creato da Francesca che oltre ad essere una grande amica è una grande professionista. Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli quindi non vedo l’ora di iniziare!” ha dichiarato Fognini, ora impegnato nel Challenger di Tenerife.

“Abbiamo corteggiato Fabio in questi mesi e alla fine ce l’abbiamo fatta! Siamo orgogliosi di avere un giocatore come Fognini, che ha fatto la storia del tennis italiano, all’interno del nostro Team. Fabio è sicuramente un motivatore anche per i nostri ragazzi che hanno la fortuna di allenarsi quotidianamente insieme a lui” ha concluso il Direttore Sportivo dello Schiavone Team Lab, Fabio Cibien.